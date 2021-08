-Shangri, golf... y faltaban los toros

-Pelearon pluris Juanca, César, Dante, Mario....

-Golpe seco a ‘Benjamón’ y a Dante

-Dolientes de Loera ahora con Cruz

Es fenomenal la irresponsabilidad en Corralandia, ese mundo fantástico que lidera con flojera e ineptitud Javier Corral, y le siguen muchos, prácticamente todos sus funcionarios desde el primero hasta el más modesto nivel. Al más calvo le arrastra la greña.

Sin ninguna pena se aparece en la nevería “La Luz del Día” el fiscal, César Augusto Peniche, con sus escoltas como servidumbre, cual respetables chachas, pero chachas al fin, no escoltas.

El negocio está ubicado en la ciudad de Chihuahua, es la quinta etapa de Canteras, una zona exclusiva próxima a dos grandes residencias de Peniche en el San Francisco Country y otra en las mismas Canteras.

A esa famosa nevería llegó la comitiva del fiscal no a dirigir ningún operativo contra la delincuencia o contra la incesante violencia; no, llegaron los custodios a cargar tantas nieves que no les cabían en las manos y brazos mientras el patrón esperaba en la Suburban dorada. Fueron testigos del bochorno todos sus vecinos en la dominical compra de helados.

¿Para eso quiere Peniche escoltas cuando se vaya? Sí, igual que Corral. Los necesitan de sirvientes.

De Peniche no hubo foto pero sí del coordinador de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, el damo de compañía del gobernador.

Corral en el Shangri La el viernes mientras sus malas obras provocaban más inundaciones de las normales; el domingo todo el día jugando golf en la ciudad de Chihuahua; y el mismo domingo, Mesta echando pisto y asomándose por una ventana de concreto en un palco de la Plaza Balderas vitoreando a “El Zapata” por sus tres orejas.

Vino a Juárez so pretexto del quinto informe del patrón celebrado durante la tarde de ayer. Muchos funcionarios igual que él solo vinieron a viaticar, no a ayudar a la ciudad.

Fue testigo en la Balderas el fan número uno de los toros, el presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, aquel que diplomáticamente logró que Armando Cabada pospusiera la feria bajo la fórmula química de la “dilución” pero que, quietecito, ahora aplaudió también a “El Zapata” y “El Chihuahua” en muy buen negocio para los organizadores que representó la entrada de unas dos mil personas.

Hágase la química en los tubos de ensayo de mi compadre.

***

La pelea por las 11 diputaciones plurinominales en el Congreso del Estado incluyó al jefe real, nacional, del Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, muy en papel del rey de la nueva Tenochtitlan que divirtió como nunca al excandidato de ese partido a la gubernatura, Alfredo Lozoya.

Dante encabezó personalmente ante la doctora Kata Espino, jefa del Instituto Estatal Electoral (IEE), la encarnizada pelea por una diputación más para su partido de las dos que el órgano electoral le concedió ayer. Lo acompañaron “El Caballo” y el dirigente naranja en el estado, Francisco Sánchez. Fue regresado al altiplano como llegó.

Por Morena el apersonado fue Juan Carlos “Juanca” Loera, muy en su papel de líder político guinda aun por encima del jefe formal de ese partido, el profe Martín Chaparro.

Hubo fuerzas internas y externas que trataron de tumbar de su primer lugar al abogado Óscar Castrejón, un combativo activista que sin duda significará un torito de esos poncha llantas de bici en salve sea la parte de quienes llegan al control del Congreso.

Y precisamente los nuevos mandones en el órgano legislativo también se hicieron presentes hasta en los lugares menos impensables con la titular del IEE.

César Jáuregui, el virtual secretario general de Gobierno y operador en jefe de la gobernadora electa, Maru Campos, se hizo acompañar en todo momento por el también inminente jefe del Congreso, el diputado electo, Mario Vázquez.

El ingeniero Mario buscó asegurar silla para el juarense Gabriel García, pero se empeñó en tirar a Castrejón, quien sin duda le descuadrará la “gobernabilidad” legislativa, esa tan indispensable para aprobar presupuestos, leyes de ingresos; leyes generales... acuerdos y tantas cosas que van de la mano con las decisiones de gobierno en los municipios, Gobierno estatal etc., etc.

Obviamente los priistas también hicieron más que ruido. De hecho es altamente posible que tricolores, morenos y naranjas no queden conformes con la decisión del IEE e impugnen ante órganos superiores. La discusión fue encabezada por la jefa de facto en el PRI, Graciela Ortiz y su ahijado en rebeldía, Omar Bazán Flores.

Graciela tenía esperanza que operara un criterio distinto para la distribución de las diputaciones y sacudirse diplomáticamente a Omar, pero quedó en débil intención. Pasada la tormenta ambos deberán tomarse de la mano y continuar como si fueran muy amigos, pero bajo la directriz implacable del dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno.

Con la definición del IEE se completa el cuadro de 33 diputados y diputadas que formarán parte de la nueva legislatura a partir de septiembre próximo. 22 ya estaban electos por mayoría desde el 6 de junio pasado.

Con estos números, el PAN tendrá 15 diputados (12 de mayoría más tres pluris); Morena 11 (siete más cuatro); el PRI cinco (dos más tres); y Movimiento Ciudadano dos (pluris ambos)... Habrá impugnaciones y quizá la configuración se mueva un poco, mientras por ahí va.

Sin duda la pelea será centrada en los tres asientos otorgados al PRI, con solo dos de mayoría.

***

En el reparto de esas plurinominales, el golpe seco fue a Benjamín “Benjamón” Carrera de Morena; y a Ana Lucía Baduy, de Movimiento Ciudadano, dos de los que ya consideraban su curul asegurada en la próxima legislatura. Juanca y Dante eso plantearon a los directivos del IEE.

Como los primeros lugares de las listas de los partidos no se cayeron, atendiéndose a los lineamientos previamente fijados por el Instituto Estatal Electoral, ambos terminaron afectados en la segunda ronda de reparto, donde entraron los mejores perdedores.

En el caso del morenista, en efecto fue quien terminó con mejor votación entre los derrotados, pero para evitarse la sobrerepresentación de género su lugar se asignó a Ana Luisa Rojas Carrasco, candidata del distrito 15 con cabecera en la capital.

Tenía meses “Benjamón” con el pregón de que habría alcanzado la reelección aún siendo derrotado, hasta que la realidad de la decisión de los consejeros del IEE fue develada.

En el caso de Movimiento Ciudadano, su dirigente nacional Dante Delgado, de gira por la capital el sábado pasado, evidenció falta de información certera sobre los espacios que faltaban por asignarse en Chihuahua.

Dijo que Baduy, vinculada al panismo corralista, sería una excelente diputada, anticipándose a que entraría en segundo lugar.

El comentario de Dante se tomó por algunos despistados como que no respaldaba al gandalla dirigente estatal, Francisco “Pancho” Sánchez, quien se había quedado con la primera posición pluri de MC; pero no iba por ahí, sino en el sentido de que la querían a ella de legisladora en vez de otra mujer.

En lugar de Baduy se les coló Ilse América García Soto, exdirectora del Instituto de las Mujeres de Nuevo Casas Grandes, quien resultó mejor perdedora de MC.

Ambos casos fueron los fallos de esos partidos, por culpa de los cuales no entrarán con vientos favorables las mujeres Ana Luisa e Ilse América.

***

En Morena se habla ya de una estela de dolientes, o más bien damnificados, que dejó la designación de Juan Carlos Loera como superdelegado federal nuevamente. Y eso que apenas está por incorporarse a la dependencia en la que quedó de forma interina la subdelegada Abril Gómez.

Los afectados son principalmente de la capital, y por ello han decidido conformar un grupo que busca afianzarse en la pelea por la dirigencia, que ahora será hasta 2022, y desde luego en la lucha electoral de 2024.

En ese grupo destacan militantes como el propio dirigente Martín Chaparro Payán y miembros fundadores como Omar Holguín, Zianya Sandoval, Osmand González, Hugo González, Miguel Ángel Colunga, Jaime Contreras, Sebastián Torres, Jorge Maravé y Marcelino Gómez Brenes.

Ellos ya daban por perdido a Loera en la lucha por el control de Morena y de las posiciones relevantes del Gobierno federal, hasta que Andrés Manuel les puso el ‘estate quieto’ en su última visita.

De Juárez son pocos los que no tienen ni quieren relación con el excandidato a gobernador. Entre esos están Ana Estrada, el profesor Mauricio Padilla, Mary Adame, Andrés y Antonio Domínguez.

Este bloque pretende ser una opción distinta al interior de Morena y que se le tome en cuenta, tanto por su trabajo como por su trayectoria.

Pero lo interesante es que debido a que no han tenido cabida en el grupo élite de Juárez, han buscado agruparse en torno al liderazgo fronterizo de Cruz Pérez Cuéllar. Ellos conformarán, entonces, la cabeza de playa del alcalde electo de Juárez en la capital.