Sexta ola Covid: responsabilidad ciudadana

Ciudad de México.- Parece mentira, pero entre más nos sugieren cuidarnos, menos lo hacemos. La sexta ola de contagios está en pleno auge y puede aumentar el porcentaje de enfermos por Covid, si seguimos empecinados en hacer discreto mutis a las recomendaciones más elementales.

Las autoridades estatales de salud anunciaron que la próxima sesión del consejo encargado de vigilar, supervisar y crear las estrategias de prevención, será en enero, siempre y cuando no se presente una emergencia que obligue a adelantar la convocatoria.

“En el estado de Chihuahua, de 2020 a 2022 han sido confirmados 181 mil 844 casos; de éstos, 10 mil 183 han muerto. A Ciudad Juárez corresponden 35 por ciento de los positivos (63 mil 667) y 46 por ciento de los decesos (4 mil 689). En dicho contexto, el exhorto de las autoridades de la dependencia estatal, es procurar las medidas sanitarias: higiene, distancia y cubrebocas, las cuales no han dejado de sugerirse. (Diario de Juárez, edición sábado 17 de diciembre 2022, nota de Alejandro Vargas).

El monitoreo es permanente y no es para menos: en los meses de noviembre y lo que va de diciembre, hubo un repunte de contagios después de que el pasado 3 de octubre se acordara liberar la obligatoriedad del uso del cubrebocas; hoy, frente a la sexta ola de contagios, las autoridades federal y estatal consideran que aún no es necesario volver con la mascarilla, pero no se descarta si el volumen de afectados aumenta de forma alarmante.

Ese es el punto: ¿qué necesidad tenemos de que llegue el momento de la emergencia? ¿Acaso no fue suficiente el latigazo de lecciones que nos dejó el Covid durante dos años? Lo hemos dicho con insistencia… la afectación fue -y sigue siendo- terrible, al grado de ver negocios quebrados, escuelas cerradas, centros de diversión inactivos y, lo más grave, una pandemia que obligó al encierro y con ello millones de personas con consecuencias emocionales que aún estamos padeciendo.

La depresión, ansiedad y la toxicidad en muchos casos de las relaciones entre las personas provocó un estado de alta tensión que aún a estas alturas se sigue atendiendo por los profesionales de la psicología. La muerte tocó las puertas de miles de hogares y siempre hubo un familiar cercano, un amigo o conocido que se sumó al número de decesos por la pandemia.

No hubo una sola familia que no tuviera al menos un conocido que haya muerto por Covid; debimos sobrevivir, porque ese ese el concepto: sobrevivir a una pandemia que nos tomó por sorpresa, a pesar de que unos meses antes del pico más alto se nos advirtió que era imposible detener el dolor y la muerte.

Apenas este año logramos respirar un poco, pero las consecuencias serán a largo plazo, porque no es fácil recuperar la economía, la industria y mucho menos la afectación en el sector educativo. Tres meses antes de que la pandemia azotara con toda su furia, las más altas autoridades internacionales lanzaron al mundo la advertencia, pero pensamos que no era para tanto.

Y entonces relajamos la disciplina y, en especial, las recomendaciones más elementales como el mantener una sana distancia, cubrir boca y nariz, el lavado de manos permanente y evitar aglomeraciones.

A finales del año pasado, el mundo recibió las buenas noticias de que los contagios estaban a la baja, pero no debíamos abandonar los cuidados. Hicimos lo contrario y, entrando 2022, la pandemia cobró de nuevo víctimas hasta que, a mediados de marzo, se levantó la bandera blanca, con la advertencia de seguir con el cubrebocas, al menos, hasta que hubiese mejores condiciones.

A partir de abril de este año, las escuelas regresaron a clases al 100 por ciento paulatinamente y a finales de mayo los centros escolares abrieron sus puertas de par en par, lo mismo los negocios de servicios, como restaurantes, hoteles y espacios de diversión; atravesamos por la quinta ola, aún con los prudentes cuidados, pero a mediados de noviembre pasado, el tema ocupó de nuevo las mesas principales de las autoridades de salud, que convocaron de forma permanente para determinar las estrategias.

Apenas el miércoles pasado, el gobierno de Tamaulipas anunció que ante el aumento de contagios, será obligatorio el uso del cubrebocas en espacios cerrados y, dos días antes, lo mismo hizo el gobierno de Nuevo León.

La medición epidemiológica lanzó el último reporte, la semana pasada, de los estados con más casos activos de Covid-19 y son Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Sonora, Chihuahua, Baja California, Campeche, Morelos, Nuevo León y la Ciudad de México.

Esta es la temporada en que más se acentúa el problema de contagios, por lo que no se descarta que se sumen otras entidades a establecer el uso obligatorio del cubrebocas. Por eso es importante que, en este sexta ola, la responsabilidad ciudadana sea efectiva. Al tiempo.