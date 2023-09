Será mujer, pero que sea la mejor

No hay vuelta atrás, México tendrá por vez primera a una mujer presidente.

Definidas las candidaturas internas de las dos principales fuerzas políticas de este país (FAM y Morena/aliados), a los mexicanos nos quedan 10 meses de tortura propagandística hasta conocer a la ganadora.

Que nadie se confunda, el tiro es entre Xóchitl y Claudia, aunque la especulación analítica y el chantaje político de los chivos de cristalería hagan circo, maroma y teatro para llamar la atención.

Cierto, en ese trayecto empedrado hacia la presidencia de la república, los carroñeros de temporal se ofertarán para hacer el trabajo sucio, pero nunca en favor de la democracia, mucho menos por el interés de la nación.

Marcelo, Verástegui o Samuel no representan en lo más mínimo el sentimiento de las mayorías, pero sí a facciones egoístas y misóginas desentendidas del momento histórico que significa para los mexicanos.

A propósito de la fémina que sucederá en el cargo a López Obrador, como resultado del voto de la mayoría y no por designio tiránico; cinéfilo hasta las butacas como soy me fui a ver una excelente cinta: Golda, la ex primera ministra de Israel.

La historia narra los días en que la primera mujer al frente del Estado Judío, encaró la guerra de 1973 contra sus vecinos árabes.

De origen ucraniano y avecindada en los Estados Unidos durante su niñez y juventud, Golda Meir es recodada por su talante y determinación para defender a los israelitas, pero también para construir la paz.

Destaco de igual manera el liderazgo de dos mujeres que llegaron a dirigir sus naciones -ambas martirizadas- como Benazhir Butto en Pakistán e Indira Ghandi en la India. Sin menospreciar los 11 años de Margaret Tatcher como premier de Reino Unido.

De América Latina recuerdo a la primera presidente electa democráticamente, Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, y por supuesto a Michelle Bachelet en Chile (dos períodos).

Hubo otras que heredaron de sus maridos la presidencia de sus respectivos países, a los que sumieron en la corrupción y en el caos financiero.

Isabel Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner, ambas en Argentina, e Imelda Marcos en Filipinas, la que presumía sus 3000 pares de zapatos, representan los casos más emblemáticos de los malos gobiernos bajo la batuta femenina.

Habida cuenta de esta referencia histórica, el llamado para los electores es que, aunque odien -con justa razón- la política y les de flojera leer, analicen detenidamente y sin apasionamientos la hoja de vida de Gálvez y Sheinbaum.

Sería muy lamentable, y todavía más terrible elegir a la primera presidente de México por cuestiones dogmáticas y no por la curricula de las principales contendientes.

Nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones de jóvenes que tratan de abrirse camino no pueden ser condenados a la oscuridad de las drogas, a la mortalidad de la inseguridad y a la ignorancia intelectual. Sería imperdonable tal castigo.

En México queremos que la primera mujer que nos gobierne lo sea por méritos propios y no por imposición de un varón.

Es cuanto.

P.D. Pena ajena la que provoca Juanca Loera, el delegadillo federal que se infiltró en la obligada protesta de maestros federales el pasado jueves en horas de trabajo, para presionar la entrega de libros de textos marxistas. Todavía no supera la derrota frente a la gobernadora, menos entiende que jamás va a gobernar Chihuahua.