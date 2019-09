Ser para merecer

De entrada, declaro no tener desarrolladas habilidades del pensamiento y mucho menos se me da el filosofar, sin embargo, con frecuencia cuando camino por la ciudad brotan preguntas que me llevan de una idea a otra y, últimamente, me ha dado por cuestionar ¿es justo para los juarenses vivir en la ciudad que tenemos? ¿Merecemos esta ciudad?

Sin razón aparente esta pregunta trajo a mí una ocasión en la cual unas estudiantes que habían obtenido calificación reprobatoria se me acercaron para exponer los motivos por los cuales consideraban que no era correcta. Al final de nuestra plática, una de ellas exclamó tajantemente: ¡esta es una injusticia!

Ciertamente, esa aseveración me movió el tapete; aun cuando yo estaba segura de haber considerado todos los elementos y criterios de evaluación que había socializado con el grupo al inicio del semestre, me intrigó saber qué era la justicia. De inmediato acudí a investigar y encontré que justicia es dar a cada uno lo que merece. ¡Bonita cuestión! Y ahora… ¿qué es merecer?

Pues bien, seguí adelante en la tarea para desvanecer mis dudas y hallé que merecer, explicado de forma sencilla, es obtener algo que se desea después de haber cubierto los requisitos necesarios para ese efecto, es decir, merezco algo cuando lo consigo como consecuencia de haber trabajado o hecho los esfuerzos y méritos suficientes para obtenerlo.

Como un pensamiento lleva a otro, después de unos minutos me pregunté: Entonces, si la ciudad en la que vivo no me gusta del todo, ¿he hecho yo los méritos suficientes para merecer una ciudad mejor? ¿Cómo me puedo calificar yo como ciudadana de Juárez? Porque, aunque me duela, aunque nos duela, quizá Juárez con sus luces y sus sombras es, precisamente, la ciudad que merecemos.

Porque, como bien sabemos, ser ciudadano de un país o de una ciudad va mucho más allá de haber nacido en un territorio determinado: necesariamente, el ser ciudadano va acompañado del ejercicio de la ciudadanía, es decir, del ejercicio de los derechos, pero también de las obligaciones, que todos y cada uno debemos practicar. En este sentido, sólo los esfuerzos realizados cuando cumplimos con nuestros deberes son el mérito que nos permite merecer ser llamados ciudadanos.

Porque somos muy prestos para demandar nuestros derechos, pero muy lentos para cumplir con las obligaciones. Sabemos que ciertamente los recursos que se aplican en lo público proceden del gobierno, sin embargo, buscamos los atajos para evadir nuestros compromisos. Cuando de la economía informal se trata escuchamos el grito “déjennos trabajar”, cuando el pago de los impuestos por ello es un tema ausente; cuando de demandar educación a todos los niveles se trata, no pocos pronuncian “merecemos más calidad e instalaciones dignas”, sin embargo, pocos estarían en condiciones y dispuestos a presentar su declaración de impuestos al momento de inscribir a sus hijos, sólo para acreditarse como ciudadano merecedor de ese servicio.

Hoy se escucha el descontento de ciertos sectores por el reparto de los recursos públicos quizá porque no existe claridad o no están de acuerdo en los méritos de ciertos beneficiarios que los califican para merecer apoyo. Ciertamente el Estado tiene la obligación de otorgar los servicios básicos, sí, pero sólo puede hacerlo si cuenta con el apoyo de los ciudadanos; sólo así tendríamos la facultad de demandar políticas públicas justas que garantizaran la distribución equitativa de los recursos.

En lo personal, pienso que denostar el tema económico trae consigo el menoscabo en la atención a un importante pilar del crecimiento y progreso del país, el tema social. Debo confesar que me tardé en comprender que la economía guarda un rol sustantivo en el desarrollo de las sociedades, que no sólo se trata de buenas intenciones. Por ello mismo, debemos atenderla para lograr la sostenibilidad, pero también dirigirla para evitar especulaciones y beneficios a intereses particulares. Dejar atrás la apatía para dar lugar a la práctica de la ciudadanía, cada día se vuelve inminente.

Por cierto, y entre paréntesis, después de indagar sobre el concepto de justicia y el merecer, mi conciencia sigue tranquila con la calificación que otorgué, pero aún no resuelvo si es justo y merecemos la ciudad que tenemos.