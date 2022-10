El 22 de octubre se celebra el Día Nacional del Ministerio Público, día en el que se le reconoce a las y los ministerios públicos estatales y federales, su ardua labor en la procuración de justicia y, sobre todo, el importante papel que desempeñan en el Sistema de Justicia Penal en México.

Cuando era niña deseaba ser Ministerio Público gracias a una serie estadounidense llamada “La Ley y el Orden”, en ella los fiscales lucían impecables en su vestimenta y mucho más en todos los argumentos que utilizaban para hacerle justicia a las víctimas, a los 24 años lo logré y fui Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales y Contra la Familia en la ciudad de Chihuahua, pero no tenía idea de que mi serie favorita era solo una falsa perspectiva de la figura del Ministerio Público en México y en mis cinco años laborando me di cuenta de todas las deficiencias que ese trabajo asume, considero las más importantes la ingratitud de las víctimas y la de los jefes, cuando lo entendí supe que era el momento de renunciar.

Actualmente, un Ministerio Público percibe mensualmente menos de 25 mil pesos, no tienen un horario fijo, ya que una audiencia puede tardar horas o algún caso trascendente llega a necesitar más tiempo o bien alguna orden de aprehensión se puede ejecutar en cualquier momento y a cualquier hora. Tampoco se les paga horas extras por ese tiempo que trabajan “de más” y mucho menos tienen alguna prestación para adquirir algún crédito de vivienda, no cuentan con apoyo psicológico pese a la maldad con la que se enfrentan a diario y el servicio médico con el que cuentan carece hasta de medicinas.

Además de las jornadas laborales de más de ocho horas y de la carga excesiva de carpetas que tienen, en algunos casos cargan a diario con la exigencia de sus jefes inmediatos o coordinadores de una efectividad mínima semanal, es decir, se les exige números y no resultados, por ejemplo, un número determinado de órdenes de aprehensión, de formulaciones o de resoluciones, y de no hacerlo viven con temor de ser cambiados de horario o hasta de zona, y a pesar de esto no veo a alguien preguntándose ¿cómo es ser Ministerio Público?

Partamos de la premisa de que un agente del Ministerio Público es un ser humano, que tiene sentimientos, que se cansa, que tiene una familia con necesidades básicas y, sobre todo, que tiene sueños y metas. También que es un profesionista que se ha esforzado por capacitarse para dar mejores resultados a las personas que lo necesitan, con un sistema colapsado rodeado de arbitrariedad y violaciones a derechos humanos por parte de las policías que detienen o investigan los casos, aunado a trabajar en esta ciudad con la violencia y el índice de criminalidad en aumento.

Pero a pesar de las críticas de la ciudadanía, de los regaños de los jefes y hasta de los jueces, con el pago de un mal salario y un horario tan exigente ¿por qué siguen siendo Ministerios Públicos? Les podría dar varias explicaciones, pero solo me detendré a mencionar una: por la convicción y el deseo de servir a los demás, quizá inspirados en series o en alguna vivencia propia, pero siempre por el deseo de hacer justicia a sus víctimas y la esperanza de vivir en una ciudad mejor para todos.

Quiero decirles a todos los Ministerios Públicos que conozco, que admiro su vocación de servicio, que respeto su dedicación y el trabajo que desarrollan a diario, que les agradezco por su valentía y por tratar de cumplir su deber con honestidad y diligencia, asimismo espero que la situación mejore en un futuro y que algún día muchos abogados quieran ser Ministerios Públicos por las grandes oportunidades que ese puesto ofrece. Muchas felicidades en su día y gracias infinitas por su gran labor.