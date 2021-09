Ser juarense en tiempos modernos

Desde hace casi tres décadas he venido investigando diversos temas sobre Ciudad Juárez y la frontera México-Estados Unidos. Ello me ha llevado a la conclusión de que el ser habitante fronterizo en Juárez confiere un especial sentido de pertenencia resultado de una combinación de factores geográficos, económicos y políticos muy específicos de la región, difícil de replicar en otras fronteras del país o del mundo.

El factor geográfico ha tenido un papel relevante en la construcción del sentido de pertenencia del habitante de Juárez. Ninguna otra ciudad del sistema urbano nacional experimenta un distanciamiento territorial tan grande del resto de las ciudades mexicanas como Juárez. Esto, combinado con lo complejo que resultó por mucho tiempo el desplazamiento hacia el interior del país, generó a través de varias generaciones, un predominio de la identidad local sobre la estatal y en ocasiones sobre la nacional.

Ejemplifico lo anterior. Hace un par de años realicé una serie de estudios comparativos sobre fronteras. El primero entre Juárez / El Paso y las ciudades gemelas fronterizas de Frankfurt-Oder, Alemania y Slubice, Polonia y el segundo, entre Heihe, China y Blagovéshchensk, Rusia. En todas esas localidades preguntamos a la población si se sentía más identificada con el contexto nacional o con el contexto fronterizo. Sólo en Ciudad Juárez la población respondió sentirse más identificada con el contexto fronterizo que con el nacional.

La fuerte identidad fronteriza que se ha construido entre la población juarense a lo largo de los años, también ha sido moldeada por el factor económico. El desplazamiento de la población local hacia el interior del país por los diversos medios de transporte, generalmente ha tenido un costo que no es fácil cubrir para muchas familias de la ciudad. Esto ha ocasionado que exista un segmento de la población local que nunca ha viajado de Juárez hacia el interior del país o que no ha salido, en México, más allá de los límites del estado de Chihuahua. Este fenómeno de desconexión con el entorno nacional no es común de encontrar en otros rincones del país.

Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de ostentar un sentido de pertenencia tan arraigado? La principal ventaja la veo en contar con una población solidaria y unificada para enfrentar desafíos. En tanto que, la principal desventaja, es dejar de prestar atención a lo que ocurre en el resto del país y del mundo más allá de los Estados Unidos. Esta tendencia en ocasiones lleva a sobredimensionar los temas y retos locales.

Me agrada ser fronterizo y ser parte de una localidad en donde existe un profundo sentido de pertenencia entre la población. Sin embargo, me parece que estamos en un momento de transición que va a llevar a enriquecer nuestra identidad y la concepción de lo que representa ser fronterizo en tiempo modernos. Tradicionalmente Ciudad Juárez ha sido formada por migrantes mexicanos. Hoy día, se nutre adicionalmente por un mayor arribo de migrantes de Centro y Sudamérica e inclusive del continente africano que han decidido tomar nuestra ciudad también como su hogar.

Las fronteras son cada vez más globalizadas y ello demanda prestar atención a los diversos fenómenos que ocurren en el mundo y que trascienden rápidamente a lo doméstico. La automatización, la crisis ambiental, el Covid y la migración internacional entre otros, son algunos temas globales que ya impactan lo local.

Derivado de estas nuevas dinámicas que experimenta la ciudad, creo que sería conveniente desarrollar un cambio en la visión y en la mentalidad de los juarenses. Es tiempo de que nuestro concepto de pertenencia incorpore algunos de los elementos que la globalización ha producido, como la convivencia en diversidad multinacional y multirracial. En ese proceso, los medios de comunicación de la región tendrían que jugar un papel más relevante, prestando atención e impulsando más la discusión sobre temas mundiales y su impacto a nivel local.