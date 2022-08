¿Ser influencer o profesionista?, esa es la cuestión

Esta semana se iniciaron las clases para los universitarios en Ciudad Juárez, las diferentes instituciones que ofertan programas de pregrado y posgrado se vieron nuevamente con vida por la cantidad de estudiantes que, con un aura de alegría y anhelo, retornaron a las aulas para comenzar o continuar con sus estudios profesionales.

Sin embargo, resulta positivo hacer una pausa y reflexionar sobre la situación actual que se tiene con los jóvenes profesionistas. Cada vez es más usual escuchar o leer comentarios donde los recién egresados batallan para conseguir trabajo respecto a su carrera. Y es que esto siempre ha sido un tema de discusión, pues por un lado, están los que sostienen la idea de que “un trabajo es un trabajo, sin importar lo que sea, y hay que acoplarse a lo que hay” y por otro lado, aquellos que argumentan que “uno no se quemó las pestañas en la escuela para terminar haciendo algo totalmente diferente a lo que estudio”.

¿Quién tiene la razón? Lo cierto es que la pregunta no es fácil de responder, y esto depende del lente con el que se vea. Como quien dice “cada uno habla de cómo le va en la feria”. Lo que sí es verdad es que, lamentablemente, las oportunidades no son para todos, y en muchas ocasiones para obtener lo que se desea hay que sufrirle un rato (al menos que tengas buen padrino).

Pero, las letras de esta breve opinión de columna van en otro sentido. Hace unos días escuché (por metiche, la verdad) la conversación de un grupo de adolescentes respecto a su futuro, me sorprendió que su sueño a futuro es convertirse en “influencer”. Si no sabe lo que es, rápidamente le explico; un influencer es una persona que destaca en las redes sociales como Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube, Spotify, y la reciente plataforma de OnlyFans, entre otras; entre más seguidores o suscritores se tenga, mayor la influencia que se puede tener. Ciertamente, en estos canales digitales hay muchísimo contenido, y son muy pocos los que logran llegar a vivir de ello.

Las diferentes fuentes de noticias, así como los mismos influencers se han encargado de gritar por todos los medios posibles sus ganancias, y es que no es para menos, algunos de ellos llegan a tener ingresos de hasta 50 mil dólares al mes (sí, la cantidad es correcta, yo tampoco me lo creía). Ahora bien, estas publicaciones de ingresos exorbitantes van acompañados de comentarios de usuarios que, de manera desesperanzada y triste, dejan ver que “tener un título universitario ya no es garantía de nada”, se cuestionan el “¿cómo es posible que una persona sin estudios profesionales gane más hasta 100 veces más que un profesionista en México?”

Creo que muchos de nosotros hemos leído o escuchado sobre ciertas personas que dejaron sus estudios y ahora son millonarios gracias a su contenido en redes sociales. Y en verdad que estas historias son impactantes, sin embargo, aquí lo que hay que resaltar es cómo los jóvenes (y uno que otro adulto) han considerado fuertemente no continuar en la escuela y probar suerte en las redes sociales, “haciendo lo que se tenga que hacer”, para convertirse en un influencer redituable.

Posiblemente, me escucharé muy catastrófico, pero de seguir así la situación estaremos enfrentando próximamente a una generación de personas con pocos o nulos deseos de estudiar una profesión, y es que no solo la cuestión de la fama y la popularidad es atractiva, sino que actuales y deplorables salarios no resultan ser un buen gancho para los futuros profesionistas. Si esta fuera su disyuntiva, ¿usted a qué se dedicaría?