Ser asertivo como obligación ciudadana

Nos encontramos en el preámbulo de la temporada de los grandes discursos, la contaminación visual, la saturación de mensajes en los medios de comunicación, filias y fobias ideológicas, en dos palabras: precampañas electorales. En pocas semanas se iniciarán con mayor asiduidad la disputa entre los interesados a participar en las candidaturas del siguiente año, se verá la promoción de las personalidades, la socialización de encuestas sobre el posicionamiento de nombres y partidos, entre otras.

En este sentido, es oportuno recordar algo de literatura respecto al número específico de espacios trascendentales en la vida del ser humano, se menciona que son siete momentos, esas situaciones significativas que modificarán: la perspectiva con la que se enfrenta la vida, descubrir la potencia moral que no se tenía contemplada, la fortaleza de la fe, el exaltamiento de la madurez o la valoración de la inteligencia. Ejemplos de lo anterior, son la muerte o una enfermedad grave.

En los hechos anteriores, los seres humanos son sujetos pasivos que se encuentran al garete del destino o el entorno, sin embargo, en el ámbito político todo ciudadano a lo largo de su vida tendrá momentos decisivos conmensurables que tendrán repercusiones durante seis años para Ejecutivo federal, estatal y el senado -tres para diputaciones-, mismos que repercutirán -positiva o negativamente- individual y colectivamente, es decir, son esos eventos precisos en donde el sujeto pasivo -antes visto- ahora será activo al facultársele con la decisión sobre la cosa pública.

En ese momento de decisión, el ciudadano deberá -obligación en el actuar- ser consiente de su quehacer, para ello, es necesario entenderse como un elemento fundamental para la construcción de una sociedad integrada por participantes que se reconozcan como un ente erigido por derechos y respetados por el estado, pero interpelados de manera clara y franca por los ciudadanos.

Además de lo dicho, para conseguir la decisión racional -dentro del amplio periodo electoral- es indispensable una ciudadanía que cuente con la potencia para reivindicar lo que le apremia, lo anterior con una base gnoseológica al diferenciar entre deseos y necesidades.

Resulta sencillo situar un ejemplo de lo anterior, seguramente cada ciudadano de esta ciudad desea que el gobierno no recaude por medio del cobro por servicios públicos: agua, electricidad, es decir, que sean gratuitos. En cambio, todo ciudadano necesita un mecanismo por el cual adquiera alguna contraprestación que le permita llevar comida a su hogar.

Pero, ¿cómo reivindicar las necesidades personales y las comunes? Instrumentando un mecanismo en el que la decisión política sea regulada por la concepción pública de la justicia, es decir, la conglomeración de las subjetividades que crean la intersubjetividad. Esta idea no es necesaria negarla o aceptarla porque su génesis se encuentra por la convivencia interpersonal.

Ahora bien, también es verdad que no todo consiste en la reivindicación de necesidades, porque los políticos a través de la dialéctica pareciera que tienen respuesta para todo, es ahí donde deberá de utilizarse -nuevamente- la asertividad que permitirá establecer el mecanismo para cambiarles las preguntas.

En el cambio de preguntas -hacia los actores políticos- es donde nacen nuevos paradigmas de gestión porque se les obliga a crear nuevas respuestas, por ello, se insiste en la idea que se debe saber preguntar; ¿cómo se atenderán las necesidades? y no caer en el “canto de sirenas” con promesas basadas en los deseos comunes. Es en la oferta de deseos en donde se fundan las campañas políticas, pues para ellas, debemos de establecer un no, establecer un punto de quiebre en donde sea categórica la animadversión o repudio a la mentira o engaño.

Lo anterior, seguramente le recordará un lema de campaña del ahora presidente de la República que se basaba en aceptar “despensas, tarjetas y regalos, pero al final no votar por ellos”, este argumento va en contra del presente postulado, el ciudadano no debe permitir corromperse en ningún sentido, no puede recibir algo comprometiéndose -moralmente- a entregar como contraprestación su voto, porque en ese momento, se esta pervirtiendo la capacidad basada en la asertividad, por ello, se debe ser valiente y decir no.

Por último, si no le convence el argumento esgrimido, sea asertivo sólo por honrar todas las vidas que tuvieron que sacrificarse para que usted tuviese la posibilidad de tener esos pequeños momentos de decisión política que trascenderán a su individualidad.