Ser agente de cambio

Existen diversas instituciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los juarenses. Un sinnúmero de personas que de manera gratuita se activan diariamente en pos de la mejora social y también existen agentes de cambio.

Un agente de cambio es una persona proactiva y positiva, un líder que motiva, su trabajo consiste en desarrollar estrategias sociales para beneficio de los pobladores de una región.

Para ello las aptitudes necesarias son tener una comunicación eficaz, liderazgo y asumir las responsabilidades que ello trae consigo, además de ser entusiasta, centrado en llevar un cambio positivo en alguna colonia o sector poblacional.

Antes de tomar decisiones de cambio, es necesario tener la radiografía social del espacio a intervenir, es como la investigación, recopilación de datos un diagnóstico social en general. También conocer a las personas que de una u otra forma son parte importante de ese entorno a intervenir.

Lo anterior solo es una pequeña parte de todo el contexto necesario para emprender un cambio social. En Ciudad Juárez los vicios y la corrupción han permeado por siglos, y es demasiado complicado revertir lo que por tantos años se ha venido arrastrando.

Las modificaciones y la innovación por lo regular son necesarias, sin embargo, las costumbres son más fuertes en persistir. Los cambios producen inseguridad en las personas. Pero, un cambio puede empezar con una predisposición a ser diferente y sobre todo mejorar.

Con la diversificación cultural que posee esta frontera, la transculturización de todas las regiones de la nación que han llegado a la ciudad ha hecho una combinación de costumbres y forma de vida que todavía hace algunos años no existían, pero que hoy son una realidad.

Quizá con ello la situación se complique un poco más en algunos casos, pues las personas que van llegando deben conocer las reglas de la población y amoldarse a ellas, no al contrario. Hace falta mayor identificación con la ciudad y sentirse parte de ella, es necesario para poder progresar en el aspecto social.

Actualmente, existen vicios que permean con naturalidad entre cierta población provocando una entidad sucia y desordenada en demasiados lugares.

Aún vemos con preocupación personas quemando basura, o tirándola en tapias o esquinas sin problema alguno, otros dejándola en la vía pública cuando pasean en sus autos, después la queja, cuando se tapa el drenaje al llover.

Tirar el aceite del auto o de cocina en alcantarillas o en la tierra es algo natural, sobre todo para los particulares, sin comprender que eso mismo se regresa en el agua potable, la contaminación del subsuelo nos perjudica a diario y a todos.

Espacios para el descanso y la convivencia como son los parques de la ciudad atestados de basura por los mismos paseantes que no tienen la civilidad de cargar con sus desperdicios en caso de no encontrar un cesto. Después surge la queja que no hay espacios dignos.

Banquetas con tierra, no se barren, los colonos han de pensar que es obligación de la autoridad, y no es así, la responsabilidad recae en los dueños de los predios. Y ni hablar de las tapias, son espacios para la delincuencia y foco de infección.

Todos podemos ser agentes de cambio desde nuestra trinchera, con una mínima conducta de civilidad basta, la ciudadanía merece una entidad limpia, para ello es necesario aplicarse y solo un poco. Empezando por el entorno de cada quien y hacer lo que le corresponde sería un buen inicio.