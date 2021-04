Señalamientos a candidatos

Estamos ya de lleno en las campañas electorales que realizan quienes pretenden gobernar Chihuahua, candidatos y candidatas que buscan el voto del electorado para lograr su propósito: obtener algo así como 550 mil votos, más o menos, que les permitan ganar la elección y, así, convertirse en el gobernador o gobernadora del estado. Así son las campañas.

Esa actividad supondría que los candidatos trataran de convencer a los ciudadanos mediante propuestas atractivas, serias, soportadas, que resuelvan efectivamente los principales problemas de una sociedad que demanda seguridad, empleo, mejores oportunidades de estudio y negocios, salud y, en general, un mejor nivel de vida. Eso esperaríamos.

Pero no, no es así. Una buena parte de la estrategia de campaña de cada candidato o candidata se basa en la diferenciación con los demás, en el contraste, señalando las deficiencias o errores de los otros como una forma de resaltar las virtudes propias, lo cual por cierto es válido siempre que no se rebasen algunos límites mínimos en el señalamiento, en la forma de hacer ese contraste.

En Chihuahua, buscan gobernar el estado María Eugenia Campos Galván por la alianza PAN-PRD, Graciela Ortiz González por el PRI, Brenda Ríos Prieto por el PVEM, María Eugenia Baeza García por el partido RSP, Juan Carlos Loera de la Rosa por la alianza Morena-PT-Nueva Alianza, Jorge Alfredo Lozoya Santillán por MC, Alejandro Díaz Villalobos por Fuerza Social por México y, finalmente, Luis Carlos Arrieta Lavenant por el PES, en total ocho candidatos de los cuales sólo tienen posibilidades reales de ganar dos de ellos.

En efecto, sólo la alcaldesa con licencia de la capital, Maru Campos, y el ex super delegado del gobierno federal para Chihuahua, Juan Carlos Loera, tienen reales oportunidades de ganar la elección, al menos así lo demuestran un cúmulo de encuestas nacionales que miden la preferencia electoral y en las que todas coinciden que ambos encabezan la preferencia electoral y Alfredo Lozoya, alcalde con licencia de Parral, se mantiene en un muy alejado tercer lugar, con más de 20 puntos de diferencia de los punteros.

Esa diferencia hace prácticamente imposible que Lozoya logre alcanzar a quienes encabezan la preferencia electoral que marcan los ejercicios de medición presentados en encuestas.

Es decir, la opción de los chihuahuenses para el próximo gobierno es entre la izquierda que representa Morena, y la derecha que postula el PAN aunque va en extraña alianza con el PRD, que es de izquierda, lo que hace complicado para el elector tener una definición clara de la propuesta que representa esa alianza. Pero esas son las opciones.

Ante esas propuestas, en medio de una transformación general que encabeza el gobierno federal, los chihuahuenses parecieran tener fácil o, digamos, relativamente cómoda su elección. Sin embargo, no es así.

Las cosas se empiezan a complicar cuando la Fiscalía General del Estado, de extracción panista, formula una acusación seria contra la alcaldesa con licencia por el delito de cohecho, en palabras simples y llanas, por corrupción.

En la denuncia, el ministerio público acusa a María Eugenia Campos Galván de haber recibido dinero ilegal del exgobernador César Duarte Jaquez, quien a su vez lo desvió del erario estatal, y lo hace mediante una serie de probanzas que ya fueron validadas por un juez de control, lo que dio paso a la vinculación a proceso de Maru por el delito señalado. Formalmente pues, es una mujer sujeta a un proceso penal en su contra.

Incluso, previo a la vinculación a proceso, el juez determinó una serie de medidas cautelares tales como la prohibición para salir del país (le fue retirado su pasaporte), una fianza o caución por 500 mil pesos y la restricción total para tener contacto con quienes la señalan en el juicio, ya sea testigos o acusadores.

Y es ahí donde empiezan a complicarse las cosas porque, como ya lo señalamos en el artículo de la semana pasada, se desató una controversia jurídica sobre los derechos políticos de Maru, para efectos de contender al cargo de gobernadora del estado, ya que hay quienes sostienen la hipótesis jurídica que eso no es posible, pero también hay otros que argumentan -también jurídicamente- que sus derechos político-electorales están a salvo. La polémica existe.

Al menos en el caso particular de quien escribe, sí resulta muy extraño e inédito que una persona con un proceso judicial en su contra, en la vía penal, sea candidata a un cargo de elección popular. Eso no lo había visto antes.

En ese sentido, y derivado de la misma polémica, se han desatado también otro tipo enfrentamientos y estrategias con el claro fin de sacar provecho de la situación, tanto por parte de Maru como de sus oponentes en una “guerra táctica” que mejore sus respectivos posicionamientos en la preferencia electoral.

Por un lado, Maru ha recurrido a la estrategia de victimarse acusando al gobernador -de su mismo partido- de violencia política o de género incluso, como una forma de minimizar los efectos reales de la denuncia en su contra, negando todo de lo que se le acusa e insistiendo en que no hay elementos objetivos para procesarla, no obstante, la vinculación a proceso que determinó un juez, por lo que se dice perseguida política. Lo extraño o increíble es que quien la perseguiría es un militante de su mismo partido en el gobierno.

En otra variante de su estrategia, también ha buscado el apoyo de organismos o instituciones de mujeres, para reforzar la idea de violencia de género en su contra, lo cual en principio le dio buenos resultados, aunque después de la vinculación a proceso eso ha cambiado o empieza a cambiar.

En tanto, algunos de sus oponentes en la contienda electoral han utilizado el tema para descalificarla e incluso para pedir que le sea retirado el registro a su candidatura. Morena y Movimiento Ciudadano han presentado sendas denuncias en ese sentido, aunque por razones y con argumentaciones jurídicas distintas cada uno.

Recientemente, el INE ordenó retirar un spot en el que “El Caballo” Lozoya en el que asegura: “…en Chihuahua no hay lugar para un cobarde como Loera que entregó el agua de los chihuahuenses, o para Maru Campos que recibió dinero a manos llenas de Duarte y representa la corrupción”, lo que por supuesto generó una queja de la candidata panista ante el INE.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió bajar el material en video, ya que “el promocional hace imputaciones directas que están aún bajo proceso” asegura la autoridad electoral en la fundamentación de la medida. A lo que Lozoya se quejó de censura por parte del INE y de la candidata panista.

Así de incómodo resulta pues el tema en plena campaña, así de difícil y peligroso para Maru Campos y así de conveniente para su más cercano contendiente, Loera de la Rosa.

Lo cierto es que, si bien no hay una sentencia de culpabilidad aun, sí existe un proceso penal en contra de Maru Campos y estamos a unos días de que se le formule otra acusación formal, también por delitos penales, esta vez por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Estamos pues ante una situación totalmente inédita que amenaza con ponerse peor para la candidata de la alianza PAN-PRD, derivado de dos denuncias penales en su contra y los respectivos autos de vinculación a proceso, y aún falta la resolución que emita el TEE sobre la eventual inelegibilidad de la que acusan a Maru tanto Morena como MC.

Por lo pronto, en un ponderado de varias encuestas ya se reflejan los efectos de todo este escándalo judicial en el que está envuelta Maru, con una sensible disminución en las preferencias electorales para ella. Veremos qué tanto más se refleja la afectación.