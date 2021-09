Semáforo, eventos y home office

Ahora, que a nivel nacional se ha impulsado el regreso a clases presenciales y que diversas actividades económicas retoman visos de reactivación plena, la promoción y apertura de actividades donde se congrega un gran número de personas se está generalizando.

En la medida en que el Semáforo Covid-19 se mantenga en color verde, esta tendencia podría pronunciarse, de manera tal que las medidas preventivas se relajen y los contagios repunten. Al respecto, es pertinente recordar lo que significa cada uno de los colores a los que se refiere este instrumento para el cálculo del riesgo epidémico que representa la enfermedad infecciosa Covid-19, vinculada al virus SARS-CoV-2.

Así, se tiene que el color rojo refiere el grado máximo de riesgo epidémico poblacional, naranja riesgo alto, amarillo riesgo moderado y verde riesgo bajo.

Si bien, cuando el Semáforo se encuentra en color verde se dispone que todas las actividades sociales y económicas están permitidas sin restricciones, se indica también que se deben respetar las reglas de tránsito a la llamada nueva normalidad.

En este sentido, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que, cuando el Semáforo indica un estatus color verde, no significa que la epidemia haya concluido y que una nueva oleada sea improbable. Es decir, no significa que no se puedan presentar más contagios y muertes por esta causa. A ello abona, el hecho de que no toda persona adulta ha recibido la vacuna en la dosis que se requiere.

La ceremonia y posterior festejo del Día de la Independencia concentró, de acuerdo con la estimación de TV Azteca, alrededor de 50 mil personas (https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/Festejan-mas-de-50-mil-asistentes-grito-en-ciudad-juarez-mau) en el llamado Punto, sin que se pueda asegurar que se hayan respetado a plenitud las reglas de tránsito que señalan los lineamientos de salud, entre ellos, la sana distancia.

En el mismo orden de ideas, el próximo 23 de septiembre se inaugurará la Feria Juárez 2021, después de la reprogramación aceptada por el entonces alcalde Cabada, a su decir, producto de un informe que le presentó la Confederación Patronal (Coparmex) en Ciudad Juárez y en atención a lograr un mayor número personas vacunadas.

La probable concentración de las y los asistentes a este evento, con una duración de 18 días, requiere reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención que hoy día dan muestra de relajamiento en algunos establecimientos comerciales.

En efecto, es deseable retomar el espacio público y relanzar las diversas actividades comerciales, productivas, educativas, de recreación y esparcimiento. Lo demandan las empresas, los y las trabajadoras, los gobiernos, la ciudadanía en general, si bien no todos y todas.

Actividades a través de plataformas virtuales, tanto en el ámbito laboral como en el educativo, han llegado para quedarse y mientras que a algunas personas el aislamiento les provocó diversos malestares, otras descubrieron diversas ventajas al encontrarse inmersas en el llamado home office, que podemos describir como el desarrollo de actividades que usualmente se despliegan en espacios dispuestos y diseñados para cumplir tareas específicas para una empresa o institución, y que ahora se realizan desde algún lugar de la casa habitación de la persona empleada.

En la medida que esta modalidad demostró su viabilidad, fue adquiriendo relevancia y generando efectos diversos. Entre las favorables: disminuir el número y tiempo de traslados, el gasto de gasolina y desgaste del vehículo, o el importe que se invierte en pasajes, lo que implica limitar los riesgos potenciales que significa transitar por la ciudad; vinculado con lo anterior, disminuye la generación de contaminantes, recuérdese la sorpresa que representaba redescubrir la presencia de fauna que había desaparecido de la mirada de las y los juarenses; alimentarse en casa, presumiblemente de mejor manera, con mayor comodidad y en horarios regulares; mayor convivencia con las y los integrantes de la familia.

No obstante, además de aquellos casos en los que mantenerse en casa puede generar malestares diversos, como ansiedad, depresión, aislamiento y estrés, por ejemplo, no puede ignorarse de qué manera la cultura y el género pueden resultar definitorios en el bienestar o malestar que pueden estar experimentando algunas personas.

Al respecto, el 12 de enero de este año entraron en vigor las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de home office, en ellas se establecen las obligaciones que empleadores, las y los trabajadores deben cumplir. Un avance que requiere ser estudiado.