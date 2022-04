• Seguridad extrema incluyó francotiradores

• Óscar F. Ibáñez, el gran ausente

• Coparmex-Cinco Lazos-UNTRAC-Ruteros

• Caminan legisladores en sentido contario

Las imágenes de francotiradores en la azotea del muy viejo hotel Aremar, en pleno Centro de la ciudad (fotos en versión digital), hablan del cuidado extremo desplegado por el equipo de seguridad del estado para salvaguardar la integridad de la gobernadora, Maru Campos, de sus colaboradores y de sus invitados al arranque del Programa Centinela.

Normalmente ese tipo de operativos son más sutiles, bastante discretos, acaso los más vistosos son los (as) escoltas muy cercanos a la gobernadora. Esta vez la vigilancia fue extraordinaria y con policías expertos para ese tipo de eventos traídos de la ciudad de Chihuahua.

Las razones son lógicas, el Programa o Plataforma Centinela deberá constituirse en el motor principal de inteligencia policiaca contra actores y actividades delictivas de toda índole. El mensaje es claro, además, al ser colocado en el centro de la ciudad, donde abundan los ilícitos.

Entre paréntesis, qué chabacano se vio el jefe de la Policía Estatal en Juárez, Javier Realivázquez, al presentar en sus redes la instalación –en maqueta- que fungiría como centro de mando en ese plan: “la torre Centinela se va a ver chida”, escribió el chavalón Realy.

Durante la mañana del mismo martes encabezó la gobernadora el homenaje a los mandos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) abatidos entre sábado y domingo en Janos y Juárez por sicarios del crimen organizado.

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro, reveló que los policías de la región de Nuevo Casas Grandes (Janos, Galeana, etc.) habían recibido amenazas que seguramente no disminuyeron con la muerte de varios de ellos.

Bajo esas circunstancias es natural que haya sido reforzada la seguridad en torno a la gobernadora y sus funcionarios del ramo, y debe esperarse que así continuará en la medida que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sigan enfrentando a los grupos delictivos.

El nombre de Óscar Fidencio Ibáñez apareció en los presentadores de los dos eventos públicos que encabezó ayer Maru Campos en esta ciudad, pero Óscar Ibáñez no estuvo en ninguno de esos eventos, ni tampoco en los del martes.

Es el aludido representante en jefe del Gobierno del Estado en Juárez. Es el Maru Campos de esta frontera, pero distante tan lejos como una galaxia del talante y eficacia de su jefa.

Mejor conocido como “El Intrigas”, Ibáñez ha sufrido varias inolvidables reprimendas de la gobernadora y hasta del Coordinador del Gabinete, Luis Serrato, por algo de incompetencia en varios asuntos de la actual administración y hasta de la anterior.

En el último episodio, el funcionario estatal fue regañado por una queja que presentaron en su contra los directivos de la Cámara de la Industria de la Construcción porque a uno o varios de sus agremiados los obligó a construir dos veces un mismo dren de una planta de oxidación en San Francisco del Oro. Obviamente se negó a pagar.

Los hechos ocurrieron durante la última parte del régimen del corralato, en la que Ibáñez se desempeñaba como jefe de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Así como esa la lista es larga, lo cual hizo ayer que de nuevo se desataran los rumores sobre su separación. Ha quedado claro que no encaja en el equipo de la nueva administración no únicamente porque haya chaqueteado como lo hizo con Corral sino porque su efectividad es solo retórica y no en público sino en las esquinitas, tras bambalinas.

Posiblemente siga en el cargo, posiblemente reaparezca, pero seguirá en condiciones similares a las del titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Fernando Álvarez Monge, más como ceros a la izquierda y esperando en cualquier momento la notificación de baja.

Tampoco fue visto Ibáñez en la cerrada reunión de gabinete que tuvo ayer a las cuatro de la tarde la gobernadora en Pueblito Mexicano. Como dicen algunos en la frase irregular: Hay va dieciocho.

Todo muy bien ayer en el arranque de la primera fase de la Ruta Troncal 2, con la gobernadora María Eugenia Campos a la cabeza. Se nota que al interés mostrado en el discurso le suma el avance en los hechos. Está enderezando las mil chuecuras que le heredó el “innombrable”.

Habrá qué ver nomás hasta dónde también se coló en ese proyecto a la nueva administración la mafia de los ruteros aliados increíblemente con la dhiacada local o igualmente vienen de la misma herencia del corralato.

Llamó la atención que en los nuevos camiones pintados de intenso azul y blanco destaca más el gigantesco logo de la pafa Unión Nacional de Transportistas (UNTRAC) que los mismos logos del gobierno estatal.

Luego se supo que hay alianza entre esa UNTRAC y la empresa Cinco Lazos (propietaria de los camiones), y desde luego, con los autores de todo el desbarajuste en el transporte público local, “El Chito” Saldívar, Raúl Rodríguez, Carlos Hernández... quienes hasta cómicos se vieron ayer estrenando unidades que ellos jamás han podido presentar a los usuarios de sus chatarras las ruteras.

Hay pues alianza clara entre el Secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdés (Dhiac), José Mario Sánchez Soledad y Christian Velázquez (Coparmex-Dhiac-Cinco Lazos), los susodichos ruteros que invariablemente se conducen al estilo mafioso y la pafa UNTRAC, que por cada rutera recibe alrededor de 600 pesos mensuales como “cuota gremial”. 600 por dos mil ruteras es buen monto.

Sin duda el nuevo régimen estatal desbaratará esos nexos responsables históricos de la histórica crisis que sufre el transporte público en la ciudad.

Mientras avanza el análisis de la reforma integral a la Constitución Política del Estado, dos legisladores panistas subieron al debate una propuesta hace unos días, lo que ha ocasionado demasiado ruido en todas las bancadas.

Los diputados Ismael Pérez Pavía y Luis Aguilar, ambos de la zona centro-sur de la entidad, plantearon desaparecer a las autoridades seccionales y comisarías de policía que hay en todos los municipios del estado.

La propuesta parece caminar en sentido opuesto a la casi aprobada reforma para elegir a todos los regidores de forma directa, dado que en la actualidad se eligen en una planilla junto con los candidatos a presidente municipal.

La iniciativa de Pérez Pavía y Aguilar pretende eliminar de un plumazo figuras básicas del gobierno municipal que se eligen por voto directo en procesos organizados por los ayuntamientos.

Actualmente, presidentes seccionales y comisarios de policía van a un proceso de elección directa en la que cada pueblo tiene oportunidad de elegir a su primera autoridad, que son una especie de alcaldes en pequeño con cierta autonomía de gestión.

Así funcionan las juntas municipales que tienen gran peso en la toma de decisiones comunales, sobre todo fuera de las grandes ciudades.

Con la reforma, los ayuntamientos dejarían de consultar a los pobladores y dejarían en manos del alcalde el nombramiento de seccionales, que pasarían a ser jefes de sección municipal. Cada alcalde propondría una terna por cada sección y los cabildos votarían por uno de los propuestos.

La aparente contradicción con la tendencia de elegir regidores de forma directa es lo que ha causado ruido incluso dentro de la bancada del PAN. De alguna forma se interpreta como un retroceso democrático en detrimento de los pueblos y comunidades pequeñas.

Presentamos en versión digital de La Columna una foto de César Jáuregui, el Secretario General de Gobierno, atusándose con la mano derecha el bigote que no tiene y con la mirada hacia enfrente sin ver nada, profundamente concentrado en palabras que le dirige de lado el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, a su vez con la mano izquierda semiextendida en señal de alguna explicación y la mano derecha pegada a su saco por la parte de enfrente. Serio el semblante de los dos. Atrás de ellos un aparentemente severísimo guarura.

Son amigos ambos, compañeros durante décadas en la misma trinchera partidista, la panista. No se nota que discutan, aunque sus semblantes aparezcan serios.

¿Quizá hablaban sobre el mercado Juárez y la negativa del municipio a reabrirlo por las condiciones de inseguridad en las instalaciones eléctricas?. Quizá.

Solo interpretamos que pudo ser ese el tema porque se manifestaron los locatarios del mercado en el evento en que ambos coincidieron.