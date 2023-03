Segunda y contando

Ciudad de México.- Se dudaba que se repitiese la concentración en el Zócalo de la CDMX, en rechazo al Plan B del presidente López Obrador.

Más se dudaba de la posibilidad de que las concentraciones en las principales ciudades del país alcanzasen los niveles de la anterior movilización nacional, la del 13 de noviembre.

Rebasaron todos los pronósticos.

Por lo menos en sus expresiones públicas, los seguidores del presidente no han asimilado el significado, orígenes, factores predisponentes y principales animadores de tan milenaria movilización.

Asombra que su discurso, en lugar de señalar que se está rompiendo con un estatus previo, exponer las reformas que llevarán al cabo y ofrecer las salidas que un pueblo, -al que el presidente no se cansa de calificar como que ya entendió el quehacer político, o que ya despertó- está ansioso de encontrar, ante un panorama ciertamente pesimista y en el que la polarización política, a la que se ha sumado, también, la polarización criminal, parecieran llevar al país al despeñadero, sin que de la 4T salga más que un discurso cargado de rencores e insultos, que pareciera ser el entorno buscado para violar flagrantemente, una y otra vez, el marco legal-electoral.

Perspicaz, como lo el presidente para la política, no sopesó adecuadamente el raigambre de la cultura electoral en el país.

Más aún, menospreció a la mayoría de los integrantes de las capas medias, las que, con su decisión en 2018, le dieron un brusco viraje a los resultados electorales de ese año.

Le aportaron no menos de 10 millones de votos al tabasqueño.

Hoy, grandes capas de ese sector poblacional han virado a la oposición, con un problema para el presidente, su partido y sus candidatos, son el sector más informado de la sociedad, incluido el tema electoral y en donde, con mayor claridad, apreciaron el enorme peligro que para el régimen electoral representan las reformas impulsadas por López Obrador.

Otra equivocación: El presidente insiste en atacar a los partidos de oposición, creyendo, o queriendo creer, que son los animadores de las movilizaciones y de encabezar a las fuerzas de oposición, o el rechazo a su gobierno.

Aún más, al rechazo a las reformas electorales se sumó al que el gobierno de AMLO ha despertado en no pocos mexicanos, de ahí la magnitud de las movilizaciones.

No es así, la abrumadora mayoría de los participantes de la movilización no desean regresar al pasado, el del viejo régimen y pueden llegar a la conclusión, de no presentarse una candidatura más o menos creíble para este conjunto, de calificarlos, a todos, Morena incluida, como iguales.

Razones no les faltan, el chapulinaje de una gran cantidad de elementos de la clase política, de uno a otro partido, y sobre todo el reciclaje efectuado por el partido gobernante, llevan a una muy fácil conclusión: Lo que buscan, todos, es el poder, por el poder mismo.

Por eso importa desentrañar las razones para tan profunda movilización. Esas están en el largo historial de fraudes electorales efectuados en casi todos los rincones del país, no solamente en las elecciones presidenciales, sino en muchas municipalidades.

Cuesta caro olvidar esa historia.

Y ese pueblo, que ha acudido, conduciendo, representando, presenciando, asumiendo como propia la estructura y el funcionamiento de los órganos electorales, hoy le recuerda a quien pretende regresarnos, por lo menos en ese aspecto, al pasado de tan triste, dolorosa y sacrificada memoria.

Por supuesto que en donde gobiernan los partidos de oposición se facilitan las movilizaciones, pero igual ocurrió, ahí en donde gobierna Morena.

En Chihuahua confluyen ambos factores.

Además de que la alianza PAN-PRI gobierna, la historia del fraude de 1986 está viva entre los chihuahuenses, de ahí la magnitud de las movilizaciones en nuestra entidad.

¿Qué ocurrirá? Imposible pronosticarlo, lo que sí es seguro es algo que la encuesta de El Financiero (1/III/23) muestra: La desaprobación al presidente marcó récord en febrero pues el 46% de los encuestados ‘reprobó' la gestión presidencial.