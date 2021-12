Seguimos juntos contra el Covid-19

A principios del año 2020 el mundo se dio cuenta de que existía una nueva enfermedad. Desde entonces, todos los gobiernos nos enfrentamos a este nuevo reto que puso a prueba todas nuestras capacidades en materia de salud, economía y administración.

Han sido dos años sumamente complejos y llenos de incertidumbre, pues nadie podía estar preparado para lo que nos enfrentamos. Esta crisis se ha extendido más de lo esperado y el día de hoy el reto continúa, el Covid-19 y sus variantes siguen amenazando la vida y la salud de todos en el mundo.

Las vacunas han significado un gran respiro para el manejo de la pandemia. Vacunarse es un acto de responsabilidad colectiva, y todos quienes tengamos la oportunidad de aplicárnosla debemos hacerlo, pues es la única manera efectiva de combatir el Covid-19.

Sin embargo, la aplicación de la vacuna no debe significar en ningún caso un relajamiento de las medidas de prevención. Aún estando vacunados podemos propagar el virus, y afectar a personas que por alguna razón no tienen la vacuna, o que tienen un estado de salud delicado.

No debemos olvidar lo vivido durante la pandemia. Por ejemplo, los invito a recordar la situación vivida el año pasado: la saturación de los hospitales provocó que muchas personas no contaran con la atención médica necesaria, lo que hizo que muchas personas vivieran en la angustia de no conseguir respiradores u oxígeno para sus familiares que se debatían entre la vida y la muerte, algunos incluso lamentablemente, vivieron el dolor de perder a un padre, hijo o amigo debido a la enfermedad.

Además de todo el dolor causado por este virus, para proteger vidas nos vimos en la necesidad de mantener disminuidas nuestras capacidades económicas durante más de un año.

Que la fatiga no nos haga bajar la guardia y caer en el error de aligerar las medidas sanitarias, tenemos que aprender a vivir con el virus, no olvidemos que un contagio puede convertirse en 10 más. Tenemos que ser conscientes de que la única manera de reducir los contagios, es cuidándonos, y siendo responsables los unos de los otros. Las altas concentraciones de personas, el incremento de movilidad y la falta de uso del cubrebocas, hacen que el virus continúe propagándose de manera más rápida.

Reactivar la economía nos ha costado mucho a todos. Este último mes del año, es reconocido por la gran derrama económica que trae consigo para todos los comercios chihuahuenses, por eso, los invito a comprometernos a mantener las medidas de cuidado necesarias para proteger los negocios y no poner en riesgo la vida y la salud de todas las personas.

Estos dos últimos años nos han enseñado a enfrentar la pandemia, y hoy, el Consejo Estatal de Salud cuenta con un gran aliado: la voz de la sociedad y del sector productivo. Se acabaron los tiempos del autoritarismo y las decisiones unilaterales, en Chihuahua la gestión de la pandemia la hacemos juntos. Con esto, confirmo la voluntad de seguir atendiendo esta crisis de la mano con cada uno de ustedes: cada comerciante, emprendedor o negocio, por más grande o pequeño que sea, cuentan con mi compromiso y el de todo Gobierno del Estado, de encontrar el delicado equilibrio en el que podamos proteger la vida y la salud, y cuidar también de nuestra economía.

Confío en la gran fuerza de espíritu que nos caracteriza a todos los chihuahuenses, los vencedores del desierto, y estoy convencida de que con esa fuerza, pero sobre todo con mucha solidaridad, podremos seguir con la reactivación económica y proteger la vida y la salud de todos. Es muy importante que evitemos a toda costa las aglomeraciones, que nos lavemos constantemente las manos y, sobre todo, que siempre usemos cubrebocas.

Cuidémonos hoy, para poder celebrar en familia las próximas fiestas. Juntos, sí podemos lograrlo.