Se ve se siente… la ola está presente

Seguimos con el Jesús en la boca. Aunque lo nieguen desde el mismo Centro de la República sigue avanzando letalmente el virus; ya casi dos años de aislamiento y cuando ya parece que lo estamos superando, volvemos a caer en un tramo de ya casi, casi…

Parece que lo hemos pensado mejor, las líneas para vacunarse han sido bastante largas; se reportaron filas de bastante longitud y todo iba en marcha, pero apareció una tormenta invernal y dio al traste con la buena voluntad que se proyectaba en la fase de vacunación. Otra vez hay que tratar de convencer a las personas para seguir aumentando las posibilidades de darle oportunidad a la migración de color de semáforo epidemiológico.

La iniciativa privada pintó su raya ante la posibilidad de un cierre total como medida extrema y tratar de contener el virus, atajarlo y no darle posibilidad de que se propague más fácilmente.

Ya hemos oído que fulanita o fulanito no se ha vacunado y que las consecuencias por contagio de Covid se resintieron incluso con la muerte de alguien, y así se sigue desarrollando de manera silenciosa y avasalladora el detrimento de la salud mental; una perspectiva de mucho dolor.

Vivimos en una época donde descuidar la salud mental se puede volver en contra del desarrollo de toda una generación, porque donde no se ha logrado contener la pandemia, se está desarrollando una indolencia del tipo “de todas maneras me va a dar” sin reparar en las dificultades que puede traer el contagio

Los menores que están en educación básica siguen sufriendo ante el cierre de las escuelas y la reinserción del modelo de clases en línea; ya quedó demostrado que muchas personas no quieren volver al mundo virtual que tiene como acompañamiento la baja de poder convivir con otras personas de la misma edad. Es un argumento realista, pero la clave es que tanto nos exponemos a ser contagiados. Han sido dos años de retiro nunca antes pensado, pero altamente complejo de pasar sin el desgaste mental de cuando habremos de recuperar un poco del ritmo de vida al que estábamos acostumbrados. ¿Quién no extraña un abrazo de un ser querido? Aquellos abrazos efusivos con tronido de manos muy característicos de nuestra cultura.

Al igual que la salud física, la salud mental debería de ser un punto fundamental del desarrollo de la persona.

¿Le suenan comunes las palabras ansiedad, temor, miedo, desconfianza, desamor o desesperanza? Vaya mancuerna de enfermedades se están asociando en nuestros días, el estrés y la pandemia. Vivimos un estado donde podemos pensar que un vicio puede llegar a sustituir una plática amistosa, un consuelo e incluso proveer de la valentía necesaria para tomar decisiones que incluso pueden atentar contra nuestra persona; una situación que tan solo en el mes de enero cobro más de 30 vidas.

En los modelos de la marca ciudad aún está ese hueco de comprender el nuevo orden social impuesto desde la palestra de la enfermedad, ¿cómo podemos hacer atractivo un lugar para vivir si la sociedad está a merced de los contagios que a su vez restringe el desarrollo saludable de toda una comunidad? Volvió el esquema de la individualidad que se trata de proteger a toda costa porque el compartir en tiempos de pandemia ha traído una fuerte necesidad de cuidar a la identidad personal antes que estar al pendiente de la comunidad.

Esta enfermedad nos debe enseñar cómo habremos de hacernos más cercanos para cuidarnos los unos a los otros, el actual modelo ya no da para sustentar el desarrollo de la sociedad.

Porque parecía que ya se había logrado encontrar una forma de vivir a pesar de la violencia que imperaba, que encontrábamos herramientas de desarrollo para nuestra sociedad, para saltear lo que era un escenario de pandemia, pero no se pudo; ni la tecnología más avanzada nos podía dar la paz espiritual y mental que los humanos necesitamos, los humanos somos seres muy emocionales y aún no hemos encontrado una forma de domar a la pandemia. Hay una desagradable sensación en el ambiente de desosiego y mediana concientización. A esa hay que proponerle que si hay una búsqueda de abrir los espacios lo más rápido posible, tratar de hacer que la población vuelva lo más rápido a sus actividades a que el riesgo sea mayor. Ojalá que este nuevo período en color naranja haya servido para ajustar la conciencia y que no vaya a pasar que en otra fecha de dar y demostrar cariño tome fuerza el virus, sería lamentable y estaríamos en el argumento de ahí viene el lobo, ahí viene. El día menos pensado se va a aparecer y entonces la realidad puede ser aún más dura. Por cierto, viene ya el San Valentín, después de lo que hemos visto no habrá que esperar nueve meses para ver las consecuencias, bastara con cinco días para ver Ómicron venció a Cupido; la lucha titánica entre el Dios del amor y la deidad de los contagios. ¿Quién ganará?