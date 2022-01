Se ve se siente… ¡El rojo está presente!

¡El rojo está presente!

Y no me refiero a la cantidad de defunciones de forma violenta que han ocurrido en nuestra frontera; tenemos un evento de salud que nos está poniendo en jaque a la dinámica fronteriza. En muchos casos, casi dos años de confinamiento casero, provocado por las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno como medida precautoria y alargada por los efectos colaterales que puede desarrollar en aquellas personas denominadas vulnerables.

Cuántas veces hemos oído que fulanita o fulanito no se ha vacunado y que ya cayó en el Covid o que simplemente nos enteramos del fallecimiento de alguien, pero detrás de todo este desarrollo de la emergencia sanitaria se enquista una nueva amenaza, la salud mental de miles de personas en la frontera, no es cosa fácil ni sencilla, es una auténtica perspectiva de mucho dolor.

Regularmente, la cultura mexicana tan dada a minimizar algunas situaciones, no le ha dado su exacta dimensión a lo riesgoso que puede ser descuidar la salud mental.

Al igual que la salud física, la salud mental debería de ser un punto fundamental del desarrollo de la persona.

Como reflexión, aquellos niños que presenciaron o sufrieron a principios de los 90 las cruentas desapariciones de mujeres, los feminicidios; niños que quedaron sin una explicación de por qué les habían arrancado sus madres, niños que si no tuvieron el cuidado especial, crecieron con el resentimiento hacia una sociedad que fue violenta con ellos, infantes que dentro de sí quizá alimentaron el sentimiento de venganza, odio, aislamiento, falta de fe o abandono. Familias enteras tuvieron que aprender a vivir en la zozobra e incertidumbre de no encontrar respuestas ante su resquebrajamiento. Ahí es donde debían entrar los profesionales de la salud mental, ayudar a que las personas pudieran hacer su ciclo de duelo para desahogar tantas emociones reprimidas, calladas, ahogadas. Después de varios años de constantes ataques contra las mujeres hemos sido testigos del dolor de padres de familia que exigen justicia ante los diferentes entes de gobierno, muchos de ellos han fallecido y nunca pudieron recuperar al ser humano y mucho menos aún su paz. ¿Le suenan comunes las palabras ansiedad, temor, miedo, desconfianza, desamor o desesperanza? Porque a esas sensaciones agréguele en el tiempo el desarrollo de la enfermedad silenciosa del nuevo siglo: el estrés. En la frontera nos lo mostró la crisis económica de 1995 y se acentuó con la caída de las Torres Gemelas en 2001. El estado de nervios fue simplemente de consulta directa con un psicólogo, pero ayer y como siempre la salud es uno de los rubros en los que menos le invierte el mexicano; es triste, muchas veces un vicio puede llegar a sustituir una plática amistosa, un consuelo e incluso proveer de la valentía necesaria para tomar decisiones que incluso pueden atentar contra nuestra persona. Llegó 2008 y con el ciclo de mayor violencia que hayamos sufrido los juarenses, ejecuciones del crimen organizado donde los niños eran capaces de reconocer perfectamente el resultado atroz, la desintegración de miles de familias y con ello un nuevo ciclo de resentimiento infantil del cual apenas en estos años estamos sintiendo sus efectos; crímenes a la vista de toda la comunidad y con una saña en la que parece que quien lo haga más inverosímil ganará mayor respeto; todo eso nos tiene con una generación que ha crecido distante, difícil de entender, quizá porque a ellos mismos les robaron su infancia y juventud. Los padres de familia de esos jóvenes prefirieron ejercer un tipo de encierro que arriesgarse a descubrir si la violencia podía alcanzar a sus hijos tratando de seguir su crecimiento personal de la forma más tradicional posible.

Y cuando parecía que ya se había logrado encontrar una forma de vivir a pesar de la violencia que imperaba, que se encaminaba a darles herramientas de desarrollo a nuestra sociedad, aparece en 2019 la amenaza de un virus que tras unos meses obligó al mundo a encerrarse... Y aquí nos encontramos, con un encierro grotesco, por ejemplo ¿cómo puede ser que un niño se desarrolle en cultura y convivencia por medio de los aparatos? ¿Cómo podemos vivir pensando en alguien que ha fallecido de Covid y ver que hay tantas personas que no toman cuidado por sí mismos? ¿Cómo habremos de reaccionar ante el desarrollo de nuevas enfermedades? ¿Ante el modo de vida de quienes no creen en el desarrollo del virus? A eso adicione la sensación de inseguridad que priva en la ciudad y tendrá el desarrollo de un problema estratégico en la sociedad; uno que si en este momento no es atendido hará que vivamos en una comunidad cada vez más fría, ajena al dolor de la persona de al lado, indiferente; una sociedad a la que le habrá llegado la peor de las desgracias, la indolencia ante el dolor humano. La salud mental se vuelve un asunto trascendental para sanar a la sociedad juarense.