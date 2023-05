Se terminó la paciencia

A lo largo de estos meses nos hemos dado cuenta de que el problema de migración ha rebasado a la ciudad y, sobre todo, al Gobierno municipal y más con el abandono que Juárez ha sufrido por parte de la Federación, al no diseñar políticas públicas en el tema y verdaderos protocolos de actuación a seguir acerca del trato que se debe dar a los migrantes.

Si bien es cierto la Suprema Corte de Justicia tiene un lineamiento de actuación titulado “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional” en el cual sus principios generales son la no discriminación e igualdad, el principio pro persona, la no devolución al país de origen, el interés superior del niño, niña o adolescente migrante, la no revictimización, el derecho a la información, asistencia legal, defensa pública y derecho a un intérprete o traductor, derecho a la asistencia consular, entre otros.

De igual forma, el Gobierno federal cuenta con un lineamiento de actuación titulado “Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos Masivos” cuyo objetivo es preparar, atender, identificar y canalizar adecuadamente flujos masivos de personas migrantes, garantizando un abordaje centrado en la persona, libre de discriminación, respetuoso con sus derechos humanos desde una perspectiva de género y priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Es claro que ambos protocolos tratan de proteger los derechos humanos de las personas en movilidad, sin embargo, actualmente no se aplican.

Hace aproximadamente dos meses el Gobierno municipal señaló que “se estaba terminando la paciencia” con las personas migrantes debido a decenas de denuncias de actos de molestia en contra de estos, debido a que se encontraban pidiendo dinero en los cruceros y si no les dabas se molestaban y eran agresivos con las y los conductores. Además, que cerraron el Puente Internacional Paso del Norte y causaron diversos daños y pérdidas al erario.

A raíz de esto se realizó el retiro de decenas de migrantes de los cruceros, fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración, y ahí se suscitó la tragedia en la que murieron 39 migrantes. La migración es un problema que le compete a la Federación que es gobernada por la filosofía de la 4T o cuarta transformación, un gobierno que se ha caracterizado por su apatía y abandono para esta frontera, aunque irónicamente también Ciudad Juárez es gobernada por la 4T, pero al parecer el Gobierno municipal está peleado con algunos funcionarios de su partido, como lo es el representante del Gobierno federal en el estado, ambos en una lucha diaria por la candidatura municipal para 2024.

En esta semana la Policía Municipal retiró a varias familias de migrantes que se encontraban desde hace aproximadamente dos meses en un campamento improvisado con casas de campaña frente a la presidencia municipal, fueron difundidas varias imágenes donde los policías retiraban a migrantes que se resistían a ser reubicados a un nuevo campamento creado por el Gobierno municipal y ayudado por el Gobierno federal, en dichas fotos se puede ver el sufrimiento de decenas de niños y niñas que no logran entender que es lo que está pasando y el por qué.

Sin duda alguna el problema de migración incrementa día con día, a falta de protocolos bien establecidos muchas autoridades no saben de qué manera proceder con el trato de las personas en movilidad, pero tampoco se han tomado las medidas para capacitarlos en materia de derechos de mirantes, se le terminó la paciencia al gobierno municipal la pregunta que nos queda es ¿y ahora qué sigue?