Se rompe una historia de invisibilidad a las personas con discapacidad

El pasado jueves se firmó un Convenio de Colaboración entre la Federación y algunas Entidades Federativas que tiene como objetivo la atención a la acción positiva directa, tal y como lo exige la Organización de las Naciones Unidas al referirse a la atención de la circunstancia particular, que combate la falta de inclusión que viven las personas con discapacidad en nuestro país.

México ha preparado el camino para lograrlo con avances tan importantes como lo es la reforma constitucional que en su artículo 4º establece que “El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente...”. Esta modificación no es cosa menor, pues representa la certeza jurídica que las personas con discapacidad merecen respecto a la obligación que tiene el Estado para su participación plena en la sociedad.

En la adopción de esta medida específica a nuestra Carta Magna es donde radica la diferencia entre el derecho que representa para las personas que viven en un determinado territorio y que no signifique solamente ser beneficiaria o beneficiario de un programa para el que podría haber recursos o no.

Es nuestra misma Constitución Política la que menciona que: tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. De tal suerte que es un derecho, pero no un derecho con la característica de la tan necesaria universalidad.

Es claro que la finalidad no se ha cumplido. Mientras exista una sola persona con discapacidad permanente que no reciba una pensión no contributiva, la obligación que tiene el Estado Mexicano, adquirida también por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no estará cumplida. Hoy por hoy no solo es una persona la que no tiene acceso a este derecho, son todas aquellas mexicanas y mexicanos de entre 30 y 64 años de edad.

Es en ese contexto que el presidente de la República se acercó a las y los gobernadores de todas las Entidades Federativas con el objetivo de coordinar esfuerzos, principalmente en lo que a recursos económicos se refiere. Esta colaboración se materializaría en que la Federación continuará presupuestando el recurso para cubrir las pensiones de las personas con discapacidad permanente que tienen entre 0 hasta los 29 años de edad (como ya ocurre actualmente) y, adicionalmente, se ejecutará el monto necesario para cubrir el 50% de la pensión de quienes tienen entre 30 y 64 años de edad. Serán las Entidades Federativas las que cubrirán, en caso de firmar el convenio, el otro 50%.

La pensión implica acercarles a un nivel de vida adecuado y a la protección que como sociedad estamos obligadas y obligados a brindarles. El que tenga un ingreso fijo, que no pueda ser disminuido (por estar establecido en la Constitución) o eliminado a voluntad de la idea de alguna persona; permite contribuir a sus necesidades primarias de alimento, de su vestido y/o de su cuidado, etc.

Así como la sociedad debe de contribuir al bienestar de las niñas, niños y adolescentes, también debe hacerlo al de las personas con discapacidad, pues por un lado, viven discriminación (solamente por señalar algunos ejemplos) en el entorno laboral o en el acceso al mismo, en el ámbito educativo al inclusive batallar para matricularse cuando la escuela alega no tener las condiciones para lograr su correcto aprendizaje, sufren complicaciones respecto a su movilidad, a cuidado y hasta en el entorno familiar se les deja de incluir en actividades que en ocasiones no por falta de cariño o estrechez familiar, sino por falta de conocimiento o acceso a los medios para atenderle adecuadamente.

El convenio fue firmado, nuestro Estado también firmó la obligación que encamina hacia la universalidad de la pensión para personas con discapacidad. De acuerdo a datos del Inegi en Chihuahua somos tres millones 741 mil 869 habitantes, de las y los cuales el 4.5% tienen algún tipo de discapacidad permanente. De ejecutarse a cabalidad, esto implica un beneficio traducido al cumplimiento de un derecho no solo de esas 168 mil 384 personas, sino también de sus familias y, por ende, un acercamiento a una sociedad más igualitaria y en la que se pueda garantizar una mayor calidad de vida.