¿‘Se reivindicarán con las causas del pueblo’?



O se alían con Morena o se los llevará el diablo, irán al infierno a chamuscarse por toda la eternidad entre alaridos de dolor que no cesarán por los siglos de los siglos... de todos los siglos venideros. Con esa salió el super delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera, para tratar de jalar al priísmo chihuahuense al interés de Morena. Le llamó la posibilidad de “reivindicarse con el pueblo”.

El jefe de una ala importante de morenos en Chihuahua, con un presupuesto federal bastante generoso manejado por la Secretaría del Bienestar, aprovechó el escándalo ocasionado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno hacia el interior de la alianza PAN-PRD-tricolor.

“Y ahora que Marko Cortez rompe con el PRI... ¿cómo le harán en Chihuahua con las prebendas para el PRI rendido desde el año pasado al servicio de la ultraderecha? ¿Se reivindicarán con el pueblo de Chihuahua?... ¿O seguirán de apéndices de los poderes establecidos?”, escribió Juan Carlos, sin duda movidas las teclas de su celu por el dolor que le sigue causando la alianza del PRI chihuahuense con el equipo de la gobernadora Maru Campos, su victimaria en el campo de la batalla electoral.

Mantiene Loera la esperanza de al menos inhibir la participación del PRI en la alianza, sobre todo legislativa, que ha logrado brindar mayoría al PAN en el Congreso del Estado y la gobernabilidad que Maru requiere para avanzar en el sinuoso trayecto del sexenio que apenas arranca.

Es prácticamente imposible que sea roto ese acuerdo, no tanto porque sea inquebrantable, sino porque los priístas conocen perfectamente el temperamento de Loera y la escasa credibilidad de la que goza. Ese es el punto esencial.

Solo el protocolo oficial, la ceremonia de rigor, y hasta ahí quedó todo en Palacio de Gobierno antes, durante y después del grito de independencia dado por la gobernadora María Eugenia Campos.

Cumplió la mandataria con la austeridad prometida para dicho evento llevado a cabo en la ciudad de Chihuahua. Afuera de Palacio, en la Plaza del Ángel, no faltó la fiesta popular con decenas de miles amenizados por varias agrupaciones musicales. Dio de qué hablar la presentación del célebre Julión Álvarez.

Seguramente hubo cena para la gobernadora, los integrantes de su gabinete y quizá los titulares de los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, pero no la hubo en el interior de Palacio, a diferencia de siempre en años anteriores con excesos más de corte faraónico, aristócrata, que republicano.

Cero incidentes durante esa ceremonia que suele ser temida por los gobernantes. Javier Corral fue abucheado desde el primero hasta el quinto año de su administración. Las rechiflas eran tan sonoras como merecidas.

Maru Campos fue audaz inclusive, salió de Palacio únicamente con algún par de asistentes, se metió a saludar entre el compacto gentío y regresó sin raspaduras importantes para subir a encabezar la ceremonia y dar el grito desde el balcón.

En Ciudad Juárez el escenario fue similar para el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, también en su primer año de gobierno. Allá en Chihuahua hizo las delicias del pueblo Julión Alvarez, acá hicieron lo propio los tíos del aún famoso Intocable.

En la Plaza de la Mexicanidad, el alcalde presidió la ceremonia, dio el grito también y san se acabó. Nada de pachanga de élite, ni mesas VIP, ni banquetes burgueses. También Cruz libró abucheos y rechiflas. Nada de eso.

El año entrante ya será el segundo de régimen y víspera de la elección nacional del 2024, cuando habrá de todo en juego; desde la alcaldía hasta la Presidencia de la República, y por ende, empezarán a subir las pasiones y las estrategias de los competidores partidarios.

A ver para entonces cómo sigue la salud política de la gobernadora y del alcalde, una del PAN; el otro, de Morena.

Durante la semana se registró una falla en el sistema bancario por medio del cual los adultos mayores reciben su pensión del Bienestar, en algunos casos, no se veía reflejado el depósito y en otros, al intentar retirar dinero del cajero, simplemente aparecía la leyenda de “fondos insuficientes”.

A nivel nacional el problemón hace un par de meses eran tres mil millones de pesos que no podían ser dispersados por deficiencias en el servicio tanto del Banco del Bienestar como de las empresas contratadas para la dispersión.

No se sabe el tamaño de la afectación ni montos en Juárez, el estado y el país, en estos momentos. Cero información detallada al respecto, ni a los mismos beneficiarios, a pesar de que hay personal contratado exprofeso para ello.

Decenas de adultos mayores hicieron interminables filas afuera de las sucursales del bienestar, en espera de cobrar, pero nada. El colmo es que estos últimos días las oficinas cerraron con motivo de las fiestas patrias, dejándolos chiflando en la loma. Ni un aviso de watts app.

Habrá que esperar hasta el lunes para ver si resuelven esta situación, con auténtica angustia para muchos de los adultos mayores, debido a que ese apoyo es el único ingreso con el que cuentan.

El puente será eterno para todos ellos.

Las escuelas públicas han padecido durante años el abandono por parte de las autoridades, hecho que ha generado el deterioro de los planteles educativos y que, además de esto, constantemente son objeto de actos vandálicos, así como del robo de cableado eléctrico, aparatos de aire acondicionado, tubería de cobre y todo lo que se pueda vender en el mercado negro.

La situación se recrudeció en los últimos dos años, en los que, debido a la pandemia de Covid-19, las escuelas estuvieron cerradas.

Esta es la realidad que impera en decenas de escuelas de Ciudad Juárez, principalmente en aquellas que se encuentran en las colonias de mayor marginación, en donde los maestros tienen que poner de su propia bolsa para que las instalaciones sean apenas funcionales.

Ante esta problemática, el gobierno estatal encabezado por Maru Campos y la presidencia municipal de Juárez que dirige Cruz Pérez Cuéllar, han decidido poner manos en el asunto y trabajar en coordinación para el rescate de los centros educativos.

Se habla de por lo menos una bolsa de 900 mil pesos que pondrían entre los dos niveles de gobierno, y este recurso permitirá atender las diversas problemáticas que tienen los planteles.

Aún no se establece la forma en cómo se asignarán los recursos para las escuelas, pero estamos hablando de casi un millón de pesos, que sin duda serán de gran utilidad.

Una vez más Maru y Cruz muestran sincronía, dejando a un lado las diferencias partidistas y demuestran que el trabajo coordinado da mejores resultados.

No se explica más que en la desorganización existente en la operación del programa de obra y operación, que los Bancos del Bienestar no estén aún listos. El argumento de la falta de terrenos o de cajeros no debería ser pretexto.

Aquí deberían estar ya en operación cuatro de ellos, de los más de 60 que tendrían que estar operando en la entidad, y de los cuales apenas funcionan poco más de una decena, 14 según sabemos.

Muchos de ellos ya están construidos, casi 40, y otros no han podido arrancar siquiera su edificación.

Hay nada menos que cinco mil millones de pesos presupuestados este año para bienes muebles e inmuebles, a nivel nacional.

Hay cinco mil millones para operación y mil 500 millones para pago de sueldos, para todo el país, pero que en el caso de la entidad y esta ciudad están siendo desperdiciados, puro subejercicio.

Irán de vuelta los millones a las cuentas de la Secretaría de Hacienda, con grotesca tacha de que no fueron ejercidos.

Tenemos imagen precisamente de esas porciones presupuestales autorizadas y tintineando en las cuentas productivas del organismo sectorizado a la Secretaría de Hacienda.