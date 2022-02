Se ‘oscurece’ el panorama económico

Ciudad de México.- A la vista la presentación de resultados oficiales de 2021 y a un mes escaso del inicio del nuevo año, la previsión y expectativas de especialistas y analistas sobre el comportamiento de la economía nacional —crecimiento e inflación esencialmente— no suena nada alentador o, para ser más claros, mueve a un pesimismo que amenaza acentuarse al paso de los días.

El hecho mismo de que la inflación al cierre de diciembre amenazara rebasar niveles no observados prácticamente desde inicios de siglo —arriba de 7.0 por ciento según diversas mediciones— y el PIB reportara tasas preocupantes de decrecimiento en el tercero y, aún por confirmar, en el cuarto trimestre del ejercicio anual, no constituyen la mejor plataforma de lanzamiento para la anunciada recuperación de la economía. No al menos en lo que refiere a la celebrada mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la población, particularmente de las clases menos favorecidas…

Junto con ello y perdón, en abono al pesimismo, el panorama previsible para el 2022 arranca con modificaciones de las proyecciones de ambos indicadores por parte de prácticamente todos los especialistas e instituciones especializadas para ubicarlas en niveles mucho más elevados una —en torno de 4.1 por ciento la inflación— y menores otra, la relativa al crecimiento del Producto Interno Bruto, que los más optimistas ubican en torno al 3.9 por ciento y dos puntos porcentuales abajo los más negativos.

Ahora que, más allá de pronósticos, lo verdaderamente preocupante es la confirmación de la existencia de condiciones que, más allá de la pandemia de Covid-19 y sus negativas consecuencias, México parece pasar ahora por un momento de incertidumbre y desconfianza alentadas igual por la abrupta caída de la inversión y la capacidad popular de consumo, que por factores tales como la creciente inseguridad y violencia, la falta de respuesta efectiva a problemas tales como la carencia de fármacos o, peor, el aliento desde el gobierno de la polarización y confrontación sociales…

Asteriscos

* A contrapelo de muchos, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que preside Arturo Morales y dirige Juan de Villafranca, sigue fortaleciéndose con la suma, ahora, de NeolPharma, de Efrén Ocampo, con lo que el número de empresas integrantes se eleva a 45, a 50 mil los empleos directos creados y 260 mil los indirectos. Bien…

* Con objeto de posicionar a Querétaro capital como una ciudad del conocimiento que genere y atraiga a empresas creativas y detone el primer Distrito de Innovación similar a los de otros países, el gobierno de Luis B. Nava anunció la creación de la Coordinación de Innovación que, junto con universidades y empresas, trabajará en el logro de tal objetivo…

* Afortunada coincidencia que, luego de que Zoé Robledo refirió que el IMSS cuenta con la afore mejor preparada, sólida y con más opciones para adaptarse a las nuevas condiciones y aprovechar las oportunidades existentes, Fitch Ratings elevó su calificación de “fuerte” a “excelente” y World Finance le otorgó el premio de Mejor Fondo de Pensiones de México…