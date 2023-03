¿Se nos acaba la paciencia?

Eran las 4:30 de la tarde del viernes, hay más tráfico de lo habitual, estoy en la espera a que cambie el semáforo a verde en el cruce de la avenida López Mateos y Henry Dunant, se acercan a mí tres sujetos de aproximadamente 20 años, uno trae arropada una bandera de Venezuela, quieren limpiar los vidrios de mi carro, los jóvenes me rodean, les digo que no traigo cambio, el de lado izquierdo me dibuja un corazón en el parabrisas y me dice “ándale mi amor échanos la mano”, le vuelvo a decir que no, en ningún momento bajo los vidrios, me empiezan a decir de cosas y a decirme uno de ellos que cuando menos le aviente un beso.

Prende el semáforo, son las 4:40 llego a un local de hamburguesas ubicado en la López Mateos, tomo la línea del autoservicio, se acerca una joven mujer y un hombre a pedirme dinero me dicen que son migrantes que los ayude, les digo con una sonrisa que no, le pegan a mi vidrio y se van, 4:45 se acerca otra mujer migrante a pedirme dinero, 4:47 se acerca otro joven migrante a pedirme ayuda, 4:55 me dan la comida que pedí, se acerca una pareja de migrantes con una bebe en brazos a pedirme dinero, ante mi negativa me gritan pero no escucho qué.

Esta es una de las tantas experiencias que las y los juarenses hemos tenido en estos últimos meses, en lo personal puedo decir que al ser mujer me sentí insegura y acosada por los comentarios de los jóvenes al querer limpiar mi vidrio, y de los otros encuentros sentí mucha pena por esa gente que no pude ayudar.

El problema de migración ha rebasado a la ciudad y al Gobierno municipal, y más con el abandono del Gobierno federal el cual tiene otras prioridades, pero más allá de eso es la “incomodidad” o “molestia” que a algunas personas nos da el hecho de que con tantas oportunidades de empleo que tiene nuestra ciudad, las personas en movilidad prefieren pedir en los cruceros exponiendo a sus niños que aprovechar la oportunidad de trabajar, además de que se está creando un ambiente hostil y de mayor inseguridad al ver que los migrantes ya se instalaron en la ciudad, pero se rehúsan a ser parte de la misma.

El domingo pasado, un grupo significativo de migrantes cerró el puente internacional Paso del Norte con el objetivo de cruzar hacia El Paso, Texas, causaron diversos daños y pérdidas al erario público. El Gobierno municipal se pronunció al respecto señalando que se les estaba terminando la paciencia respecto a las actitudes violentas que realizan los migrantes.

Ante esto se abre un camino lleno de bifurcaciones, esta semana escuché decir que, si esos venezolanos se hubieran manifestado con tanta furia, como lo hicieron en el puente, en contra del gobierno de su país no hubieran migrado de él y quizá tendrían mejores condiciones de vida. Otras opiniones fueron que se pusieran a trabajar en la maquila y otras más severas son las que deberían de irse de nuestra ciudad, ya que solo vinieron a volverla más insegura. Y claro que no faltaron los derechohumanistas que manifiestan que las personas con movilidad son libres y tienen el derecho de buscar mejores oportunidades.

Si bien es cierto que el ser humano es libre y tiene el derecho de transitar por el mundo entero, también es cierto que debe respetar siempre los derechos de los demás, al manifestar que a Juárez se le está acabando la paciencia, solo abre una gran puerta destinada a la violencia y no a una solución pacifica del problema que enfrentamos, la solución sería que cada migrante se pusiera a trabajar y creara arraigo en nuestra ciudad y la hiciera mejor, y así contribuyeran a nuestra economía y a la propia, pero no se les ve ganas de hacerlo así, ¿se debería exigir o esperar a que se nos acabe la paciencia?