Se luchó para lograr. Es hora de dar

La elección del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua se dio de manera tersa y sin contratiempos.

Tras varios meses de especulaciones e incertidumbre sobre el sucesor del rector interino, el Lic. Luis Rivera Campos obtuvo por abrumadora mayoría la confianza del consejo universitario para dirigir los destinos de la máxima casa de estudios de Chihuahua.

Desde que inició el proceso para elegir el rector, el también director de la facultad de Derecho de la UACh manifestó su intención de participar, aún y cuando los momios se insinuaban por otro beneficiario.

Como lo comenté meses atrás en otra colaboración en este espacio, en palacio de gobierno siempre existe interés por inmiscuirse en la elección de rector, en esta ocasión no fue la excepción.

Para bien, desde su perspectiva, y para mal en la mayoría de las ocasiones, es el titular del ejecutivo estatal en turno el que impulsa a su favorito, convirtiéndose en el gran elector, aunque eso implique violación a la autonomía universitaria y en perjuicio de la educación superior.

El movimiento universitario de 1985 que provocó la caída del gobernador de entonces y del mismo rector, y el período del ahora ex rector Luis Fierro, impuesto por otro ex, Javier Corral Jurado, han sido dos momentos oscuros en la historia universitaria de Chihuahua capital que no deben repetirse.

Desde que comenzó la transición por la rectoría con la “renuncia” de Luis Fierro, algunos grupos de poder, ajenos por supuesto a los intereses de una educación superior de calidad y acorde a la vocación del desarrollo del estado, trataron de impulsar al catedrático jubilado y político priísta Mario Trevizo Salazar.

Sin más méritos que el de servir al mandamás en turno, es decir, al que ordena desde el palacio de cantera, Trevizo era el favorito para que tomara las riendas de la UACh, sin embargo, hubo fuerte oposición a su designación/elección, para beneplácito de la comunidad universitaria.

Como en la mayoría de las ocasiones, también hubo presiones de proveedores extorsionadores y adictos a los convenios leoninos, e imponían agenda en torno al aspirante impostor.

Afortunadamente la concordia se impuso, sobre todo en estos tiempos en que la calma es tan valiosa como un pasaporte para dormir tranquilo.

El horno no está para bollos, quizá ése haya sido el motivo para que la prudencia obligara a los tres grupos de asesores con patente de corso que gozan de la venia bendita, y se decantaran por la razón, o sea, con el aspirante legítimo que cumplía con los requisitos antes de la reforma forzada.

Qué bueno que se impuso el imperio de la razón, lo que blinda a la UACh para tiempos calmos, pero también para echar a andar los ajustes al modelo educativo que responda a los desafíos actuales y tendencias de estudios.

El nuevo rector por su parte, tiene un fuerte compromiso no sólo con la UACh, sino también con los chihuahuenses y los contribuyentes que hacen posible su permanencia.

Y la mejor manera de responder a la confianza que se le deposita, es retribuir con transparencia el ejercicio del presupuesto, resultados de calidad educativa y diluir el estigma de que la máxima casa de estudios de Chihuahua es botín jugoso y refugio dorado para unos cuantos.

Enhorabuena, y bien jugado por todos los que hicieron posible una elección incuestionable.

Es cuanto.