Se le apuesta al olvido… otra vez ¡no al flagelo de la dispersión urbana!

Hace un par de días, en este diario se publicó la noticia de que Infonavit está ofreciendo vivienda recuperada en venta, esto en el marco del convenio que signara con el Municipio de Juárez al inicio de esta administración, cuya gestión se inició un par de años atrás. Son 650 viviendas las que el Municipio adquirió para iniciar su rehabilitación y posteriormente se ofrezcan a través de programas especiales.

Hasta aquí, todo bien, la verdad, pues este hecho indica que existe coordinación entre el Gobierno federal y el local, sin embargo, es oportuno preguntarse ¿qué tanto se avanzó en la resolución del problema de la vivienda?, y por ende, del uso del suelo urbano que en esencia, aun cuando se trata de un bien privado, el destino que se le da implica y afecta la vida de todos.

Visto de esta manera existen conceptos que son aplicables respecto a la responsabilidad que tienen tanto los propietarios del suelo como también el Gobierno local: el primero en cuanto a sus expectativas porque si ciertamente pueden ser legítimas, bien pueden responder a prácticas especulativas que no lo son tanto, y al segundo como garante del bien común que necesariamente deberá buscar el equilibrio entre tales expectativas y el uso socialmente responsable del suelo, esto apoyado por instrumentos normativos como el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible que, de cierto, requiere a su vez soporte de otros más específicos que coadyuven de manera objetiva en la toma de decisiones, como lo es el “Polígono de actuación Talamás para vivienda nueva en la zona periurbana Sur Oriente”, incomprensiblemente derogado por el Cabildo hace unas semanas a instancias del IMIP, toda vez que el objetivo de este instrumento es prever escenarios de crecimiento de vivienda nueva -¡Importante! No se trata de impedirlos- con lineamientos complementarios que eviten la dispersión de la ciudad. Y hablo en presente, porque no soy la única que aspira a que la decisión de abolirlo se revierta.

Pero volviendo al tema de la recuperación y venta de viviendas, para dimensionar su aporte conviene mencionar algunos datos: recordemos que hace 20 años inició la construcción de más de 150 mil viviendas alejadas de tipo social en desarrollos habitacionales alejados de los centros de trabajo, educativos y de servicios públicos agudizaron fenómenos sociales adversos como son la segregación, la exclusión y la marginación social tan palpables como innegables en Ciudad Juárez. Para 2010 en el municipio se registraron un total de 488 mil 208 viviendas de las cuales 364 mil 161 estaban habitadas; dicho de otra manera en las más de 111 mil viviendas que estaban desocupadas se podrían alojar unas 400 mil personas, más o menos cuatro veces la población de Parral que en aquel entonces registró 107 mil 61 habitantes, claro ¡si hubiesen querido hacerse juarenses!

Diez años después, el Inegi contabilizó 520 mil 242 viviendas, de las cuales poco más de 56 mil estaban desocupadas. Esto pudiera considerarse como un gran avance, pero para quienes seguimos de cerca el problema, no es así. Por una parte, resulta que a pesar del esfuerzo titánico que significa vencer las trabas para lograr la coordinación de dos niveles de gobierno, las 650 casas que se lograron rescatar en semiruinas realmente son una mínima cantidad respecto a las decenas de miles que aún permanecen desocupadas. Peor aún, el problema se torna más complejo aún, como lo hemos mencionado, si sumamos a este caos la invasión informal y lo que pudiéramos llamarle “tráfico de casas”, esto es, una suerte de “cobro de piso” por parte grupos organizados, ambas prácticas en pleno auge.

Esto parece no tener fin y aun así se festeja haber eliminado una directriz que daba luz a la esperanza para recomponer la ciudad. Se agradece la intención de coordinar instituciones, y deben repetirse acciones como esta, pero si creemos que con 650 casas recuperadas se solucionó el problema, estamos mal. No hay de otra, tenemos otra vez la tormenta encima cuando se avala de nueva cuenta la dispersión y desarrollos habitacionales tal como se hizo hace 20 años. Se está apostando al olvido y eso no se puede permitir.