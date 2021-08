¿Se ignoró a las Fuerzas Armadas?

Ciudad de México.- Si bien lo inédito de la medida suscitó toda suerte de comentarios apenas conocerse, lo cierto es que las suspicacias respecto de la decisión oficial de demandar a una decena de fabricantes y comerciantes estadunidenses de armas, en manos ahora del crimen organizado, se multiplicaron al difundirse versiones —no oficiales, hay que decir— según las cuales Relaciones Exteriores habría procedido sin consultar ni informar siquiera de ello a los titulares de la Defensa o Marina y, menos, al de la Guardia Nacional.

Y esto no porque con sólo poner en conocimiento del general Luis Cresencio Sandoval o del almirante Rafael Ojeda pudiera haber modificado el fondo o la forma de implementar la instrucción que el propio Marcelo Ebrard atribuyó al inquilino de Palacio, sino, en esencia, por el insustituible papel, conocimiento e innegable experiencia que en el seguimiento y combate de los cárteles que, hoy por hoy, “siembran cotidianamente de cadáveres” el país tienen las Fuerzas Armadas o, más aún, por la deseada unidad en acciones como la que nos ocupa, cuando de intentar poner freno a la creciente inseguridad y violencia se trata.

Es verdad que la formal presentación de la demanda abre interesantes expectativas sobre la recuperación por parte del Estado del control del ahora casi inexistente control del internamiento de armamento de todo tipo a México y que, de ganarse la misma en tribunales estadunidenses, ello podría implicar la recepción de algo más de 10 mil millones de dólares por concepto de compensación, aunque nadie entre los especialistas y conocedores del tema, hasta el jueves al menos, garantizaba que ni lo uno ni lo otro pudiera ocurrir.

Y menos, insistamos, si el gobierno de la 4T mantiene sin cambios la absurda política de “abrazos y no balazos” que en los dos últimos años y medio al menos no ha reportado otro ganador que no sea el crimen organizado o haya permitido “domar la curva” creciente de inseguridad y violencia que alcanza cada vez nuevas y más amplias regiones del territorio. No parece, pues, que para avanzar en la solución de esta compleja situación baste la presentación de una denuncia como la citada…

Asteriscos

* ¡Vaya resbalón! el que en la mañanera del jueves protagonizó Andrés Manuel López Obrador que, tras acusar al “presidente” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez, de difundir un Twitter ofensivo a su persona, se enteró de su falsedad, ¡denunciada hace al menos un año! Uups…

* Si bien “al cuarto para las doce”, literal, consejeros de Acción Nacional exigieron la posposición de la reunión virtual en que se elegirá, el sábado, la comisión encargada de organizar y calificar la elección de su próxima dirigencia y su realización presencial, para dar paso al diálogo, evitar imposiciones y garantizar un proceso legítimo y democrático…

* De no suceder nada extraordinario que lo impida, la presidenta en funciones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCDMX), Nashieli Ramírez, será ratificada para un nuevo periodo en el cargo, en el marco del extraordinario del Congreso a celebrarse el próximo miércoles. Bien…