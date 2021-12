Se gobierna con y para el pueblo

La amplia concentración ciudadana en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado miércoles, demostró una vez más que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo con todas sus letras: “Sí somos auténticos, sí hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios”.

Nuestro presidente es un ejemplo a seguir y sus palabras impulsan a seguir trabajando por las personas en situación vulnerable. Ya lo dijo el miércoles pasado el presidente en el corazón democrático del país: “Nosotros creemos firmemente que no somos nada sin la gente y que tampoco tenemos rumbo si no velamos por los más necesitados”.

Me dio mucho gusto escuchar los logros de la Cuarta Transformación, no como un acto de autocomplacencia, sino porque en el informe rendido por el primer mandatario a la nación, quedó demostrado que hay brújula y rumbo definido, con la premisa fundamental de abanderar las causas de bienestar más sentidas. De ahí la importancia que tiene el combate a la corrupción y el manejo responsable del presupuesto, porque el dinero alcanza cuando llega de manera directa a las manos de las familias.

Para Chihuahua hay grandes noticias en vísperas del año 2022, con la expansión del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores -ahora desde los 65 años-, el aumento en la pensión para niñas y niños con discapacidad, en el monto de las becas para los estudiantes de preescolar hasta nivel superior, una mayor incorporación de jóvenes al estudio o el trabajo y una enorme gama de políticas públicas encaminadas a ayudar a la gente en su diario vivir y a producir por sí misma.

Revisando nuestros resultados, vemos con agrado los avances de los Programas Integrales para el Bienestar. En 2020, la derrama económica anual fue de nueve mil 962.9 millones de pesos y 2021 lo cerraremos con 11 mil 231.3 millones de pesos. Se dice fácil, pero son mil 268 millones de pesos más, dinero del que no dispondríamos si continuara la política neoliberal del derroche y el robo de los recursos públicos.

En Chihuahua hemos pasado de 586 mil 883 beneficiarios el año pasado a 621 mil 365 en el presente, casi 35 mil más. La razón es muy sencilla, no se simula el apoyo a la gente, sino que se busca expandirlo para todos. Uno de los propósitos de la Secretaría de Bienestar, institución a cargo de los programas sociales, es incrementar los padrones de beneficiarios, llegar a todos los rincones del país e incorporar cada vez a más personas vulnerables.

Desde luego, el bienestar de nuestros adultos mayores es primordial en estas políticas, por eso ellos representan alrededor del 42 por ciento de los beneficiarios y derrama económica en el Estado. El resto de las personas que protege el Gobierno federal son con discapacidad, niñas y niños hijos de madres trabajadoras, jefas de familia, estudiantes, jóvenes aprendices, microempresarios, emprendedores y productores, principalmente.

En lo particular me siento no solamente honrado, sino agradecido de poder desempeñarme en la representación de un gobierno sensible que, como dijo el presidente López Obrador, no zigzaguea y tiene claro lo que debe hacer por el pueblo. “Es una dicha enorme poder decir que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda, con un apoyo, para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir”, dijo el mandatario y nosotros lo suscribimos.

Nos damos cuenta de la realidad social, porque no estamos detrás de un escritorio, recorremos de punta a punta Chihuahua, hablamos con las personas y eso ayuda mucho para dirigir los esfuerzos. El Estado tiene aún muchas necesidades y requiere soluciones para sus problemas, porque el abandono fue histórico y también la corrupción, el saqueo. Pero vamos bien y tenemos el firme propósito de avanzar en la transformación de la vida pública de Chihuahua.