• Se arranca la lengua por abuso de escoltas

• Más gastalones los perdedores que los ganadores

• Entrega-recepción de la Fiscalía bajo sospecha

• Serán dos fiestas retrasadas para las madres

Los especialistas dicen que entre los riesgos que entrañan las redes sociales siempre puede haber una publicación añeja para morderse la lengua. Siempre puede haber un tuit, pues, que contradiga los principios y valores de una persona, que la evidencie en toda su realidad.

A Javier Corral le pasó y hasta de más. No se mordió, se arrancó la lengua prácticamente con lo dicho en su cuenta de Twitter antes de llegar al poder y dejar de lado su supuesto modo de vida austero y modesto, de un casi franciscano medio liberal encerrado en los barrotes conservadores del PAN.

Mostramos en versión digital lo publicado por el fallido gobernador a las 9:47 horas del 8 de febrero de 2014, cuando ni siquiera se vislumbraba como candidato a gobernador; cuando desde su escaño en el Senado de la República, desde su torre de marfil, juzgaba la incompetencia de los demás. No veía la propia, como no la ve ahora.

“En Suburban blindada. Con escoltas. Desparpajado y sin vergüenza. Así llega @GoberDuarte a Palacio de Gobierno”, publicó a manera de respuesta a uno de sus compañeros panistas.

De hecho replicó únicamente lo que decía en aquel entonces José Antonio López Sandoval, un exdiputado del PAN capitalino, fracasado candidato a la alcaldía de Chihuahua que luego fue puesto tras las rejas por un fraude en Camargo. Tras salir de prisión la vergüenza y el escarnio lo llevaron a retirarse de la actividad política.

Lejos está Corral de aquellas posturas críticas. Se ha convertido en lo mismo que criticó o peor, porque ahora sus escoltas que maneja el retirado capitán del Ejército, Juan Manuel Escamilla, más que darle seguridad le dan servicio de otro tipo.

Son los escoltas en realidad unos sirvientes del mandatario, a los que si no los trae cargándole el café o el maletín, los usa de “botones” para que le lleven las maletas, el asador a su casa o las finas raquetas de tenis que deben cuidar más que su propia vida.

Esos excesos que antes señalaba a los demás son los mismos en los que incurre de forma rutinaria. Pero siempre hay un tuit para morderse la lengua. Es definitivamente cierto.

•••

Hay muchas suspicacias por el gasto que realizaron los candidatos de todos los partidos a los diferentes puestos de elección popular que estuvieron en juego este año.

Pero son sobre todo los morenos apuntados por los demás, por cuentas que si bien no rebasaron los topes de campaña, están exageradamente altas para el trabajo que realizaron. Vamos, no corresponde el gasto con lo que hicieron. No corresponde menos con los resultados que obtuvieron.

Con las miradas encima se encuentra “Benjamón” Carrera Chávez, quien buscaba la reelección en el Quinto Distrito con cabecera en Juárez. El pobre papel del todavía diputado hasta septiembre ha sido evidenciado en muchas ocasiones, pero no había salido el dato de lo que le metió a su campaña.

Su gasto rebasó el millón 100 mil pesos, pero fue aplastado con más del 15 por ciento de ventaja de su rival panista Marisela Terrazas, de las nuevas heroínas azules de la frontera.

También aparece Joaquín Solorio Urrutia, abanderado del extenso Distrito 11, que tiene cabecera en Meoqui pero alcanza hasta Buenaventura y más al norte.

El también barzonista que además de Morena tuvo el patrocinio del Palacio de Gobierno gastó más de un millón 200 mil pesos. Alcanzó apenas el 17 por ciento de los votos. Le pasó por encima la aplanadora que manejaba Ismael Pérez Pavía, alcalde panista de Meoqui que ya tiene su curul asegurada.

Para cerrar el cuadro está Nora Estela Agüeros Echavarría, postulada en la región más difícil para el morenismo, el Distrito 19 con cabecera en Delicias. Le pegó apenas al 18 por ciento de la votación con un gasto superior al millón de pesos. Le ganó por mucho el panista Roberto Carreón Huitrón, quien fue a un día de campo en la jornada electoral.

La correspondiente evidencia –el gasto hasta ahora reportado al INE y los resultados oficiales de cada elección– puede verse en La Columna edición digital.

Sobra decir que los competidores gastaron menos, la mitad o una cifra menor en todos los casos, con resultados más alentadores.

•••

Son casi de protocolo las primeras reuniones que ya amarró para esta semana el coordinador del equipo de transición de Maru Campos, el sonorense Luis Serrato, por instrucciones directas de la gobernadora electa, quien este día reaparece luego de tomarse un descanso poselectoral.

Se tienen en la agenda dos primeras reuniones, en dos días consecutivos, con el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, y con la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz.

En ambos casos los encuentros serán formales y se dejarán de lado los temas partidistas, es el acuerdo obligado al que han llegado los funcionarios actuales con Serrato; es lo mejor, pese a que los dos funcionarios fueron de la primera línea de ataque contra la gobernadora electa.

El apretón a la agenda de la transición vendrá alrededor del viernes próximo. Es cuando, tentativamente, se confirmaría el comienzo de la entrega-recepción de la Fiscalía General del Estado, que dirige el maestro César Augusto Peniche Espejel.

Es en el tema de la seguridad y la procuración de justicia donde están los asteriscos del equipo de transición. Le interesa sobremanera al gobierno entrante por dos asuntos fundamentales de lo que habrá de recibirse.

En primer término está lo correspondiente a lo que es propiamente la seguridad y los resultados de la política criminal del gobierno de Javier Corral.

Ha sido un fracaso, ya se sabe, pero los puntos finos de la delincuencia que opera a sus anchas, los focos rojos, los amarres que tienen los mandos policiacos, las sospechas sobre los jefes principales y los ajustes de cuentas que incesantemente se replican por el estado son aspectos preocupantes a tomar en cuenta en la recepción.

La otra vertiente son los expedientes judiciales abiertos por la administración corralista, que se dio vuelo enjuiciando exfuncionarios hasta toparse con pared con Maru Campos.

La sospecha es si Peniche entregará todo lo que tiene de las investigaciones, tanto del crimen organizado como de los políticos perseguidos por el moribundo régimen corralista, o habrá de guardarse algunas cosas que jamás dará a los del equipo de transición.

•••

Dimos cuenta el sábado del festejo fuera de tiempo al que convocó Arturo “El Tremendo” Silvadoray, líder del Sindicato de Trabajadores Municipales, del Día de las Madres el primero de julio. Pues bien, el del salón Angalu no será el único, habrá otro el miércoles 30 de junio dirigido a las mamás jubiladas.

Tenemos la copia del oficio de invitación en versión digital, dirigido al encargado sindical de Pensionados y Jubilados, Kenneth John Etienne. En éste se convoca a las madrecitas retiradas del servicio al restaurant Viva México de la Abraham Lincoln, a un desayuno festivo por su día que no celebraron en mayo.

Así que no será uno sino dos festejos rezagados que, insisten desde el interior de la organización sindical, no tienen otros fines más que un merecido reconocimiento a las mamás trabajadoras del ayuntamiento y a las que ya entregaron su vida a esa labor.

Se busca por un lado gastar con turbo el dinero de las cuotas sindicales y, a la vez, aprovechar para arrimar o amarrar al electo Cruz Pérez Cuéllar, con miras a las negociaciones del contrato laboral que deberán realizarse a las semanas de que el nuevo alcalde se siente en la silla.

A ver cómo les va a “El Tremendo” y a Etienne Castruita, pues todo parece indicar que la locura de una fiesta con casi dos meses de retraso no es bien vista ni aceptada. Ni las mamás andan entusiasmadas con la ocurrencia ni tampoco los destinatarios políticos de tan burda maniobra.