Se agitan las aguas en la UACJ

Decía mi padre que había que tenerle más cuidado y temor a un aliado de esos que llaman pentontos o tontejos, como se prefiera decir para no herir susceptibilidades, que a los propios enemigos, porque estos personajes están cerca y en su desmedido e irreflexivo afan de “ayudar” al jefe o líder, cometen toda clase de barbaridades que terminan afectando en lugar de ayudar. Cuánta razón tenía el viejo.

Me parece que algo así está ocurriendo en la UACJ, muestra máxima casa de estudios, con una propuesta de reforma a los estatutos que pretendía lograr algunos ahorros presupuestales, pero que desaparece de un plumazo algunas importantes prestaciones laborales, para docentes y administrativos, ganadas al paso de los años.

La propuesta de reforma en los estatutos universitarios no solo trastoca el tema laboral, de suyo importante y trascendente para los académicos, sino que también afecta seriamente el nivel académico de la institución, porque abre la puerta a la contratación de “externos”, sin especificar con precisión ni la metodología ni los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a una plaza en la universidad.

El caso es que dicha propuesta se ha convertido, en unas cuantas semanas en la manzana de la discordia entre universitarios, logrando unir a las corrientes más disímbolas pero en contra de la misma.

El doctor Francisco Llera, de amplia trayectoria académica dentro de la UACJ, envió a la comunidad académica un comunicado institucional en el que hace las precisiones pertinentes, sobre la forma en que la propuesta afectará el estatus laboral de los profesores, así como de las nocivas consecuencias que eso traerá para para la vida universitaria.

Resulta que el correo electrónico de Llera, que circuló profusamente entre docentes, administrativos y alumnos, encontró fuerte respaldo entre la comunidad universitaria, tanto, que fue invitado a diversos foros y mesas de debate en los diversos institutos que la conforman, para que explicara a detalle sus observaciones.

Reuniones en las que el único tema que se aborda es el de la propuesta de cambio a los estatutos, presentada por un área de la administración, y la forma en que trastocará los derechos laborales de los catedráticos, solo de ese tema se debate.

Pero no ha faltado quien le da un significado más allá del tema, han señalado a Llera de estar haciendo campaña para la rectoría, que se renueva hasta 2024, pero que al final de este año se elegirá un nuevo Consejo Universitario, mismo que será el encargado de elegir nuevo rector el próximo año.

Quizá, no les falte razón a quienes ven en el doctor Llera un perfil adecuado para buscar la rectoría, su larga trayectoria como docente, sus grados académicos, su formación de investigador y académico lo avalan, pero no es el caso, quienes así lo creen no están viendo la película completa.

Personalmente, yo no creo que la propuesta haya sido idea de la rectoría de la universidad, la gestión del Doctor Camargo ha sido institucional, discreta, sin grandes estridencias, pero efectiva, definitivamente pienso que alguno de estos colaboradores oficiosos que describí en el primer párrafo de este artículo, queriendo ayudar, solo ha logrado revolver las aguas en la UACJ que era la mar de calma.

Hoy en día, existe ya todo un movimiento de más de 150 docentes dispuestos a firmar un documento de inconformidad, y el número no es menor, representan más del 15 por ciento, considerando que son un total de poco más de 900 y que muchos aún no se “destapan” por temor a posibles represalias.

Definitivamente, en un año previo a la sucesión en la rectoría, lo menos que hace falta es revolver las aguas, sin necesidad alguna y menos ante la eventualidad de liderazgos fuertes y bien posicionados que, fácilmente, pueden capitalizar favorablemente este “regalito” que les cayó del cielo, con esa propuesta de reforma a los estatutos universitarios.

Por el bien de la universidad y de su comunidad, ojalá que los tomadores de decisiones hagan lo conducente para que las aguas retomen su nivel.