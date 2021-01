-Se agarra Mocken de clavo ardiendo

-Intentaron mojar la pólvora a ‘Quique’

-Nuevo revoltijo en ‘la particular’

-De piel sensible los de la Guardia Nacional

De un clavo ardiendo ha quedado suspendido el abogado Javier González Mocken en su tortuoso camino para conseguir la postulación de Morena a la Presidencia Municipal.

Poco a poco se fueron cerrando las posibilidades; las opciones quedaron reducidas prácticamente a nada, solo a una, la expresidenta nacional de Morena, Bertha Luján, disminuida cada vez más en su capacidad de maniobra al interior de la Cuarta Transformación porque tiene ocupadas ya varias posiciones de gobierno con sus familiares más cercanos.

Mocken se quedó a nada de ganar la alcaldía en el 2018. Gozaba la solidez de varias relaciones en Morena que le auxiliaron para obtener la candidatura y después respaldar su campaña pero hasta ahí. Su extutora, Yeidckol Polevnsky, ya no tiene fuerza ni para ella.

Hoy el posible rescate queda a cargo de doña Bertha.

Frente a Mocken ha quedado el también expriista, Gabriel Flores Viramontes, acuerpado con varios líderes nacionales de Morena; y particularmente, con el independiente alcalde, Armando Cabada.

Gabo ya recorre el territorio electoral como si fuera el candidato único, pero también deberá superar algo de resistencia en el equipo de Juan Carlos Loera que va por la gubernatura y ha incluido la alcaldía en el pack, ya sea con Benjamín “Benjamón” Carrera; o si se trata de mujer-mujer- con la discreta administradora aduanal y académica destacada, Norma Deirdré Bazán.

***

Muy activo anduvo ayer en diferentes medios electrónicos el regidor azul, Enrique “Quique” Torres. Asumió como pocos la promoción y defensa de su precandidato a gobernador, Gustavo Madero, quien el próximo domingo se enfrentará a Maru Campos en la decisión final por la candidatura del PAN a la máxima magistratura del estado.

“Quique” inició desde temprano las entrevistas en radio. Desde luego fue cuestionado sobre esos temas de campaña.

Era obvio que le “pondrían cola”. Sus respuestas no gustaron mucho a los seguidores de la alcaldesa con licencia, en particular al exregidor y exrecaudador de rentas, Sergio Nevárez.

Para pronto pidió derecho de réplica, pero no para dar respuesta a las opiniones del edil, sino para denostarlo e intentar ponerlo como lazo de cochino, cuestionándole sus conocimientos de la ley y hasta su trabajo como edil. Fue algo ridículo el ataque. Nivel bajo.

Parece que a Nevárez, quien como recaudador destacó más por pelear el papel de baño para su oficina que por brindar un buen servicio a los contribuyentes, se le olvidó que el regidor es de profesión abogado; y por si fuera poco, un grillo experto en el manejo de medios que ya quisiera tener en su equipo.

Al final, a Torres parecen haberle importado poco los insultos, pues siguió ofreciendo entrevistas durante todo el día para cumplir su encomienda de cargar sobre sus hombros a Madero.

***

Mientras avanza la contienda interna por la gubernatura, el proceso de designación de candidato panista por la Presidencia Municipal de Juárez, también entrará en fase crítica en estos días.

El famoso y obligado factor del género, que debe ser tomado en cuenta de forma vertical, horizontal y trasversal, es lo que tiene en un brete a las dirigencias estatal y nacional del PAN, que no encuentran la forma de llenar los espacios de manera igualitaria.

La situación no es privativa de Chihuahua, se repite en otras entidades del país. Pero aquí sí es muy claro el problema debido a que el reparto de las candidaturas está muy limitado a candidatos hombres tanto por alcaldías como por sindicaturas y diputaciones.

En el caso local se supone que están en la fase final el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche y el consejero jurídico, Jorge Espinoza, pero resulta que en Chihuahua capital, la otra ciudad de mayor importancia por su tamaño, también aparecen puros contendientes hombres.

Los criterios de igualdad no se colman si, por ejemplo, se mandan varones a las ciudades más importantes y al resto, así sea a todos los demás, se envían de candidatas mujeres; de eso no se trata, sino de mostrar una plantilla de candidatos con un equilibrio real y no simulado entre ambos sexos.

El caso es que en Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y otros municipios considerados los más importantes, los aspirantes son hombres; igual pasa en los distritos: los más rentables para el PAN ya parecen reservados a varones, independientemente del grupo interno al que pertenezcan.

Eso ya encendió a varias mujeres que ven igual las candidaturas, con dominio masculino, en los principales municipios y distritos de la entidad. Todas están dominadas por varones.

El asunto podría llegar a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN y desde ahí se darían sorpresivos ajustes que podrían alterar la ecuación que hasta la fecha se tiene.

***

El fin de semana el Tribunal Estatal Electoral comenzó a correr las notificaciones al PAN, a la Guardia Nacional y a Morena, de su sentencia a favor de que el primero mantenga sus agresivos espectaculares políticos que atacan directamente al gobierno federal.

La ponencia de la magistrada Roxana García, aprobada por el TEE, básicamente considera que la Guardia Nacional y el partido en el poder tienen la piel muy sensible, pero deben aprender a aguantar la crítica opositora.

Si se limitara la libertad que tienen los actores partidistas, sobre todo en los tiempos electorales, de cuestionar a cualquier régimen, finalmente la más afectada sería la ciudadanía, que luego también podría ser limitada para que no exprese opiniones o críticas a los gobiernos.

Así, la resolución del procedimiento sancionador que inició el Instituto Estatal Electoral contra el PAN -a raíz de anuncios promocionales que cuestionan y critican la labor de la Guardia Nacional- terminó en contra de sus promotores, es decir la corporación policiaca y el partido Morena.

Desde luego que en la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Rocío Reza, la decisión del tribunal estatal se tomó con beneplácito. Si hubiera sido contra las limitantes en la contienda constitucional habrían significado una mordaza para los opositores.

Defendieron bien el punto los abogados electorales panistas ante los órganos que administran y sancionan la elección que está en marcha. El triunfo que se anotaron, aunque parcial porque todavía queda otra instancia federal, marca un buen precedente.

Así, si a los morenos y a la Guardia Nacional les gusta jugar pesado, deben aguantar cuando se las reviran.

***

Hay ajustes de nuevo en el círculo personalista que opera Relaciones Públicas, secretaría particular y comunicación social de Javier Corral Jurado en Palacio de Gobierno.

No se ha oficializado el cambio en Relaciones Públicas, pero despacha ahí desde que superó el contagio por Covid, Francisco “Pancho” Muñoz, quien fungía como “secretario privado” del gobernador.

Formalmente sigue al frente de Relaciones Públicas, Adriana Porras Chavira, pero casi desde noviembre el mandamás es ahí Muñoz.

Llegó como cuña por algunas conductas que Corral consideró inadecuadas de la funcionaria, como “desperdiciar comida” o maltratar al personal de cocina y de “la particular”.

El lugar de Muñoz como “secretario privado” ha sido ocupado por otro “Pancho”, Francisco “La Coyota” Lozano. Es el responsable de cargar folders, portafolios y maletas de Corral. Las regañadas que antes le enviaba frecuentemente por medio de Muñoz ahora se las da en persona.

En Comunicación Social goza de un vertiginoso ascenso la conductora principal de varios programas televisivos del Gobierno estatal, Miriam Saldívar. Ahora hace las funciones de segunda al mando de Manuel “Igor” del Castillo, coordinador general del área.

Al menos como jefa se presentó Miriam la semana pasada ante los escoltas Corral. Intentó cruzar una de las puertas principales de Palacio que ordenó el patrón cerrar para que nadie lo incomodara. No lo permitieron los policías. Ella les restregó el clásico “pelagatos” y el “no saben quién soy yo”.

Andaba más que empoderada esos días. El jefe “Igor” la trajo a Juárez para relajarse del ajetreo literalmente palaciego y hasta la llevó a conocer a Modesto, el famoso jirafo adoptado juarense que vive en el Parque Central. “Ya conocí a Modesto”, dijo Miriam emocionado en una foto que subió a su red social. (Imagen en versión digital de La Columna).

Todos esos movimientos en gobierno son trascendentes porque se han llevado a cabo no solo por los sube y baja emocionales de Corral, sino por sus necesidades político-electorales. Anda con todo y con todos metido en el proceso electoral interno panista.