¡Se acabaron las precampañas!

Más de uno pensará que al autor de estas líneas se le quemaron los fusibles, ya no le sube agua al tinaco, o algo parecido. Porque más evidente que decir que la tierra es más o menos redonda, es que estamos a todo lo que da en las precampañas de las elecciones del próximo año. Y hasta burla puede parecerles que se afirme lo contrario. Pero esa es la realidad, porque la realidad se impone, sobre todo a los políticos que viven generalmente como a 20 mil metros de altura.

Sucede que tan pronto como el próximo martes será 12 de diciembre, y comienza el bonito periodo, muy del gusto de los mexicanos, conocido popularmente como el puente “Lupe – Reyes”. Arranca, como su nombre lo indica, con la fiesta nacional de la patrona de los mexicanos, La Virgen de Guadalupe, día de fiesta si los hay. Pero pocas horas después inician las posadas, el 16 de diciembre si mal no recuerdo, con la novena de la natividad. Ahí se intensifica la fiesta, ya muy mezclada de ritos paganos porque la modalidad actual de muchas de estas dichosas “posadas” consiste en empinar el codo con singular entusiasmo, emular a Pantagruel, y hacerse inspirar por Terpsícore. Cuando mi tierna infancia hacíamos posadas con un burrito y un becerro, reales, y nos poníamos una jerga para parecer pastorcitos, y recibíamos colación, cacahuates y una naranja, luego de rezar el rosario de la novena y de sonarle a la piñata, la original de siete picos que representaban los pecados capitales, los cuales había que abatir para salvar el alma. Hoy es lo contrario. Pero luego viene ya el 24 la cena de navidad esa si familiar y moderada excepto en comida. El recalentado al día siguiente. Unos pocos días de tregua hasta la celebración de año nuevo, otra vez la fiesta en grande, cada vez con menos bala, pero más ruido. Y cierra el venturoso ciclo con la Epifanía, incluida la rosca de los reyes.

Entonces la cosa está muy fácil ¿de verdad, en serio, alguien en su sano juicio cree que le vamos a hacer caso a las precampañas? Espero que en los cuartos de guerra de los equipos presidenciales haya gente sensata que les diga esto, y entiendan que no, los esfuerzos que hagan estos días son poco menos que tirados a la basura. Se que la radio y televisión abierta están saturados de anuncios, pero una cosa es que los oigamos, casi a fuerza, otra que los escuchemos, y más lejano aun, que nos muevan a hacer algo. La razón es simple, la mayoría de la gente es gente normal, está en otro rollo, en otra sintonía, en la celebración luego de un año duro como casi todos.

El problema es que el calendario político no tiene que ver casi nada con el calendario de la gente. Oficialmente, las precampañas federales apenas empezaron el 20 de noviembre. Oficialmente antes no ha habido nada (tanto que se quejó AMLO de Fox y por eso las regularon). Pero de ellas solo se habla de los presidenciables porque no se han dicho hasta ahora nombres para el senado, por asuntos internos de partidos pero también porque ya se agotaron los ridículos topes de gastos. Oficialmente también esta va a durar hasta mediados de enero, pero como dije, ni creo que alguien les haga caso a partir de ahora. Así se va a mantener hasta el 2 de marzo en que ahora si empiezan las campañas reales. Un gran respiro hasta entonces.

El calendario de las elecciones locales para el estado de Chihuahua ese si está peor, pues acuerdos de la autoridad electoral los comienzan el 12 de diciembre (no pudieron encontrar un mejor día) y terminan el 3 de enero. Exacto, en el periodo festivo. Al menos en el PAN si lo entendimos y no habrá precampaña. Creo que en la vía de hechos los otros seguirán el mismo camino. ¿Qué va a pasar? En realidad, lo que estamos esperando respecto de la elección chihuahuense es si los partidos irán en alianza o no. La duda es razonable. Por el lado de Morena, por ejemplo, parece que el PT podría no acompañarlos en lo local. Ni han dicho como le darán forma a la alianza, me refiero al proceso llamado “el siglado”, que consiste en que digan a la autoridad qué partido pone cada candidatura, a alcalde, diputados, síndicos y regidores. Lo que si tiene Morena muy claro es que a mayoría de sus candidaturas las darán a poco distinguidos expanistas y priistas. Su última adquisición el flamante exgobernador chihuahuense Javier Corral. Es divertidísimo leer a los líderes de ese partido justificar tal fichaje, un chango maromero no lo haría mejor. Pero claro, a su abanderada Claudia Sheinbaum le pareció que en Chihuahua no había morenista más preparado e inteligente que él. Coincidimos.

Por lo que respecta a la alianza opositora local, está casi lista. Entendible que haya algunos reparos, faltaba más. Hacer equilibrios y potenciar fortalezas en un abanico tan grande de candidaturas, y con pocos antecedentes, no es sencillo. Pero se reconoce la situación de urgencia en la que vive México y que exige corregir el rumbo. Pero eso quizá espere a enero. La realidad se impone, la sensatez. Paz y amor estos días, nada de conflicto.