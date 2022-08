¿Se acabará el agua en Juárez?

En los últimos meses, habitantes y activistas de Ciudad Juárez han pedido a las autoridades mexicanas que detengan el flujo de aguas residuales sin tratar que ingresan al Río Bravo, aguas abajo de la represa Americana. Cientos de habitantes se han manifestado frente a la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exigiendo la pronta restauración del suministro de agua, esto debido al desabasto en el Valle de Juárez.

Los manifestantes dijeron que no habían recibido suministro de agua durante siete meses a pesar de que se les facturó el servicio, situación que ha afectado las actividades básicas, incluida la alimentación y la higiene, en primera instancia, llegando a tener problemas hasta en su desempeño comercial.

Ya se presentaron a las oficinas de la Junta Central de Agua y Saneamiento y de la Junta Rural de Agua y Saneamiento y presentaron una denuncia formal.

Han tenido este problema durante casi un año, con agua a cuenta gotas o sin agua completamente; es necesaria para la salud, los niños van a la escuela sin bañarse, y se consume más agua porque la gente tiene que comprar garrafas, ya que el Gobierno municipal inició una campaña de llenado por medio de pipas circulando en las zonas más afectadas. Son muchos barrios que tienen escasez de agua, los pozos no alcanzan, y aunque la cantidad de agua que reciben varía de un día a otro, por lo general no hay suministro o solo se abastece por la mañana o por la noche. Dadas las altas temperaturas, que en ocasiones superan los 36 grados centígrados, los adultos mayores y los niños son los que más sufren, y aunque casi todos los veranos es la misma situación, este se ha resentido mucho más, ya que mucha gente no tiene acceso a los tinacos.

El Monitor de Sequía de América del Norte ha clasificado a Ciudad Juárez como “anormalmente seca” por segundo año, indicando que las familias que se enfrentan a la falta de agua durante la mayor parte del día viven en 34 colonias no incorporadas del sureste, noroeste y suroeste de Juárez, según datos de la JMAS. El problema es peor en las áreas no incorporadas de Anapra, Los Ojitos, Portal del Roble y Oasis.

En la zona de Valle del Sol, que cuenta con 53 fraccionamientos y 13 mil 277 viviendas, según la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, los vecinos enfrentan principalmente problemas de presión de agua. Allí, reciben apenas un chorrito de agua de sus grifos.

Sergio Nevárez, director de la JMAS, reconoce el problema de la presión del agua, pero dijo que no se puede decir que hay escasez completamente porque todavía sale agua por los grifos, aunque sea a chorritos.

La JMAS no dio a conocer cifras sobre cuántos de sus 459 mil consumidores residenciales no reciben agua durante el día.

El problema ha desatado una serie de protestas de vecinos en algunas colonias como Anapra, Los Ojitos, Paseos del Alba y Senderos de San Isidro.

Investigadores y académicos ambientales advierten que el problema está empeorando. Señalan la escasez de agua como consecuencia de la sequía provocada por el calentamiento global y los bajos niveles de agua en los acuíferos que abastecen de agua a la región.

También señalan que los recursos hidráulicos no han sido bien administrados, que la ciudad carece de infraestructura hídrica y estrategias para reponer el agua, y que no se han implementado políticas públicas para abordar el tema.

Los funcionarios de la Junta Municipal atribuyen la escasez a un aumento en la demanda del servicio durante los meses de primavera y verano, lo que desborda la infraestructura, obsoleta en algunos lugares, provocando una disminución de 20 a 30% en la presión, a esto se suman los robos, las fugas y el desperdicio de agua, dijeron las autoridades.

Más allá de los datos, los vecinos de los barrios que no reciben suficiente agua están enfocados en cómo afrontar esta situación.

Expertos y funcionarios coinciden en que la crisis del agua en la región es una realidad que requiere acciones en los próximos años. Si no se hace nada, los juarenses llegarán a la llamada “hora cero”, cuando no habrá agua accesible para los diversos usos y la cantidad de recursos hídricos cambiará radicalmente.

Los funcionarios de JMAS esperan llegar a la hora cero dentro de 15 años, en 2037. Los ambientalistas creen que queda menos tiempo: solo ocho años, o para 2030. La “hora cero” significa que el agua no estará disponible las 24 horas del día como ocurre ahora en la mayoría de los 459 mil hogares conectados a la red de agua potable, dijo el director general de la JMAS, Sergio Nevárez Rodríguez.