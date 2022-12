Se acaba el tiempo para la oposición en Ciudad Juárez

Juárez ha sido una ciudad donde ha habido alternancia política, de las primeras ciudades del país en lograr romper el poderoso régimen del PRI en 1983 con la elección de Francisco Barrio Terrazas como primer alcalde panista en la historia de la ciudad, siendo que previo a que se ganara esa elección, Barrio no había tenido antecedentes o trayectoria política alguna, su mérito era provenir de la iniciativa privada, pues fue el mismo año de la elección cuando el grupo de empresarios panistas lo afilian al PAN y lo lanzan como candidato en medio de una crisis de los gobiernos priistas a nivel estatal con el gobernador Óscar Ornelas y a nivel local con el alcalde José Reyes Estrada, donde se aprovecha la coyuntura y Barrio gana.

En 1986 vuelve el PAN con Gustavo Elizondo Aguilar a competir por la alcaldía de Juárez, apoyado por la corriente de Barrio que lo llevaba a competir para ganar la Gubernatura en el memorable Verano Caliente donde pasó de todo y donde parecía que el PAN lograba llevarse la elección por la cantidad de apoyo que tenían de diversos grupos económicos, sociales y hasta religiosos y no fue así, perdieron ambas elecciones, Fernando Baezaa Meléndez logró ser gobernador de Chihuahua y Jaime Bermúdez Cuaron, empresario de Juárez sin una trayectoria política, siendo su merito el provenir de la iniciativa privada y su buena fama, claro cercano al PRI, fue designado candidato a alcalde y gana la elección y de nueva cuenta el PRI vuelve a tomar la Presidencia Municipal.

En 1989 con el Contador Público Jesús Macías Delgado del PRI, no hubo mayor problema y terminó ganando al candidato del PAN, Héctor Mejía Gutiérrez que traía mucho apoyo, pero no se vio reflejado en las urnas.

En 1992 llega de nuevo la alternancia a Ciudad Juarez con el triunfo en las urnas del candidato del PAN Francisco Villarreal Torres, venciendo al priista José Luis Canales de la Vega, que a la par pierde la gubernatura Jesús Macías contra Francisco Barrio, Villarreal personaje muy reconocido por su nivel intelectual siendo un idealista, se dedicó a ser activista del cambio de las causas justas y eso lo llevó a ser candidato y ganar la elección.

De 1992 a 2004 durante esos 12 años fue el PAN quien gobernó la ciudad, no hubo forma de que el PRI se acercara a ganarle elección alguna, aun y cuando en 1998 gana Patricio Martínez García la gubernatura por el PRI y se dedica desde ese momento en ver la forma de ganar Juárez y fue en el 2001 con la anulación de la elección municipal, la designación de un Consejo Municipal para que se volviera que duro 10 meses administrando la ciudad a cargo del concejal José Reyes Ferriz para posteriormente convocar de nueva cuenta a elección y fue así como volvió a ganar el PAN en el 2002 con Jesús Alfredo Delgado Muñoz para un período ya de dos años únicamente.

En 2004 vuelve la alternancia y gana de nueva cuenta el PRI la alcaldía con el empresario y exsenador de la Republica Héctor Murguía Lardizábal rompiendo la racha 12 años de gobiernos panistas ininterrumpidos.

La misma dosis aplicó el PRI que de 2004 a 2016 un período de 12 años se volvió inamovible logrando ganar todas las candidaturas a la Presidencia Municipal.

En 2016 vuelve la alternancia con una elección histórica, por primera vez gana un candidato independiente en Juárez, Armando Cabada Alvidrez que con mucha popularidad al ser comunicólogo de la ciudad, pero que sin antecedentes, ni trayectoria política, venció casi 2 a 1 al candidato del PRI Héctor Murguía. Cabe señalar que en esta elección participó por primera vez el partido Morena con Juan Carlos Loera de la Rosa, logrando apenas 17 mil votos, apenas el cuatro porciento del total de votos.

En la Histórica Elección de 2018 sucede en Juárez el fenómeno, lo llamo así porque nunca se vio que en esta frontera pudiera permear el movimiento lopezobradorista, los antecedentes de seguidores de AMLO en Juárez eran nulos, desde que el inicio de su activismo en el PRD para ser presidente de México desde antes del 2006, AMLO venía a Juárez y sus mítines no rebasaban las 300 personas, se reunía casi en petite comité con sus seguidores y así en todo Chihuahua el político sureño tenía únicamente aprobación en el sur del país, nunca se escuchó eco de sus propuestas y su lucha en el norte y la radiografía se vio en la citada elección de 2006 donde el país se pintó de azul (PAN) todo el norte y de amarillo (PRD) todo el Sur.

¿En qué momento Juárez se hizo morenista? ¿En qué momento entró el Lopezobradorismo en la mente de los juarenses? En Juárez la política se inculcaba tal como la religión, la gente decía que nació en familia priista o panista y eras de uno o eras del otro de ahí y a veces había confusión porque las mismas familias tenían raíces priistas y a la vez panistas, pero no había de otra los demás partidos no daban o no ganaban adeptos siendo en su mayoría partidos pequeños de izquierda que solo tenían una mínima influencia en el sur del país, como expliqué brevemente en la cronología elecciones de alcaldes de Juárez y viendo la historia porque siempre en política debemos tener presentes los antecedentes para poder visualizar el futuro y poder hacer una análisis mas atinado.

La influencia de la elección de AMLO en 2018 fue avasalladora y logró finalmente introducir su corriente en el norte del país, lo que nunca podía suceder y menos con un partido de izquierda, al borde de que en la elección de alcalde de Juárez se da un empate técnico entre el reeleccionista Armando Cabada, alcalde independiente y Javier González Mocken candidato de Morena en ese momento siendo que el PRI y el PAN ya no figuraron en esta elección quedándose el PAN con un tercer lugar y el PRI con un vergonzoso cuarto lugar, siendo el resultado final de esta elección después de una serie de impugnaciones el ganador el alcalde independiente, ganador por 489 votos.

La situación aquí es que, en tan solo dos años, Morena logró de 17 mil votos que tuvo Loera en la elección de 2016 a la del 2018, 175 mil 245 votos de Mocken, hace ver que fue precisamente en ese inter donde la corriente lopezobradorista entró a Juárez, pues si comparamos en la capital Chihuahua donde Maru Campos se reeligió ganándole casi 2 a 1 a Fernando Tiscareño candidato de Morena, se puede decir que el fenómeno solo azotó en Juárez y en otros ocho municipios pequeños del estado.

Ya en la elección de 2021 Juárez que es una ciudad con muchas necesidades y con una falta de justicia de sus gobernantes fue cobijado rápidamente por el Gobierno federal y sus programas sociales que regalan dinero hasta lograr una lista de beneficiarios de más de 200 mil cifra de votos que te da parar ganar cualquier elección en Juárez y fue así como volvió la alternancia a Juárez con Cruz Pérez Cuéllar y sus 213 mil 73 votos para ganarle a González Mocken por casi 100 mil votos, obteniendo Cruz 37 mil 828 votos más para Morena que la elección pasada del 2018.

La cronología nos dice que el PRI duró años en el poder hasta que el PAN llegó y más adelante se quedó 12 años administrando la ciudad, posteriormente el PRI volvió y duró 12 años administrando la ciudad, después pasó esa estela que cubrió de mal Gobierno a Juárez que fue el Gobierno independiente por cinco años, hasta llegar ahora con el gobierno de Morena.

Todo lo anterior nos da la posibilidad de razonar que en tan solo dos años logró Morena en Juárez esa hegemonía, hace ver que el morenista no nace, sino se hace y eso surge al interés que al momento el elector le da a la nueva opción, el juarense se hartó de 12 años del PAN y de 12 años del PRI y llego el independiente y todos se fueron a votar por el y se hartó y después llega la novedad de Morena y todos a votar por esa nueva opción.

¿Qué sigue? Habiendo hecho una radiografía del voto juarense.

Hay de dos, permitir que Morena gobierne 12 años el municipio enquistado, al no haber opción nueva que pueda combatir esa corriente dictatorial que marca su líder absoluto AMLO ?

La otra es contrarrestar como oposición una nueva opción de unidad, bajo liderazgos sociales, empresariales y políticos que empiecen a la de ya a levantar la mano personalidades que atraían el voto como en su momento Barrio, Bermúdez, Villarreal, Murguía, Cabada que levantaron ánimos y hasta pasiones en sus campañas logrando la alternancia de la cual Juárez se ha caracterizado, viene el 2024 que puede ser de cambios a nivel nacional.

O de lo contrario se acabó el tiempo para la oposición y ya no hay más.