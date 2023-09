Satisfacción no es igual a felicidad

Ciudad de México.- "Hay bastante tranquilidad y armonía en la mayoría del pueblo, la gente está contenta, hay un buen humor colectivo social, no hay mal humor, la gente está esperanzada, feliz en México", dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa.

Pero, ¿realmente está contenta y feliz la gente?

PUBLICIDAD

No lo sé, pero, en general, sí está satisfecha con su vida, de acuerdo con un reciente reporte del INEGI.

Por medio de una serie de preguntas (Módulo BIARE o Bienestar Autorreportado) que acompaña a la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor el primer mes de cada trimestre, el INEGI le pide al encuestado que indique, en una escala de 0 a 10, qué tanto predominaron durante el día anterior a la entrevista diversos estados de ánimo positivos y negativos.

Así, en julio pasado, la satisfacción que en promedio teníamos los mexicanos, en una escala de 0 a 10, era la siguiente: 8.3 con la vida, 8.3 con las relaciones personales, 8.7 con la actividad u ocupación, 8.7 con la vivienda, 8.6 con los logros de la vida, 8.5 con las perspectivas a futuro, 8.4 con el estado de salud, 8.2 con el nivel de vida, 8.0 con el vecindario, 7.8 con el tiempo libre, 7.5 con la ciudad, 7.2 con el país y 5.3 con la seguridad ciudadana

La satisfacción con la vida era similar en todos los grupos de edad: 8.5 en los que tienen de 18 a 44 años, 8.2 en los de 45 a 59 años y 8.1 en los de 60 o más años

A los encuestados se les presentaron 10 frases y la calificación promedio de las respuestas para cada una de ellas fue la siguiente: Soy una persona afortunada: 9.1; Soy libre para decidir mi propia vida: 9.1; Lo que hago en mi vida vale la pena: 9.0; Tengo un propósito o misión en mi vida: 8.9; Me siento bien conmigo mismo: 8.7; El que me vaya bien depende de mí: 8.7; Soy optimista con respecto a mi futuro: 8.7; La mayoría de los días siento que he logrado algo: 8.5; Cuando algo me hace sentir mal me cuesta trabajo volver a la normalidad: 4.3

Con base en los resultados de la encuesta, es difícil asegurar, como lo hace Andrés Manuel, que la gente está contenta y feliz porque de acuerdo a diversos estudiosos de las emociones humanas, la satisfacción no es igual que la felicidad.

La primera es una emoción que se experimenta cuando se alcanzan metas o se cumplen expectativas. La segunda es un estado de ánimo positivo que se caracteriza por la alegría y el bienestar.

La satisfacción puede ser un componente de la felicidad, pero no es lo mismo. Por ejemplo, una persona puede sentirse satisfecha con su trabajo, pero infeliz con su vida personal. O viceversa.

La felicidad es un estado más complejo que la satisfacción y depende de factores internos y externos, como la salud, las relaciones, el trabajo y el entorno. La satisfacción, en cambio, suele estar relacionada con objetivos específicos o logros concretos.

En general, la satisfacción es una emoción más pasajera que la felicidad. La satisfacción puede durar un momento, un día o incluso una semana, pero la felicidad puede durar más tiempo.

En un país como el nuestro, en donde dominan la violencia, la inseguridad, la corrupción y la pobreza, es difícil suponer que la mayoría estemos felices y contentos.