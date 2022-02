SAT para principiantes

Se ha vuelto muy común leer en redes sociales la broma, y los memes, respecto al SAT: ¿qué es el SAT y por qué le pagamos impuestos? Es más, ¿por qué no me enseñan a pagar impuestos en la preparatoria en lugar de protocolo de investigación? O ¿por qué no me enseñan sobre el SAT en lugar de llevarme al catecismo? Todas estas preguntas son valiosas, sobre todo para una generación que tiene nula educación financiera.

Porque educación financiera no es sólo saber qué modelos de inversión tipo Ponzi (como Aras) son insostenibles. Educación financiera, también es hacer conciencia de que el Estado no produce riqueza, sino que su trabajo es el de ofrecer todas las condiciones necesarias para que el sector productivo logre atraer inversiones, y así, crear más empleos.

Pues bien, la manera en que el gobierno se hace de ingresos, es a través del cobro de impuestos. Esta práctica es sumamente antigua, por lo que no debería de extrañarnos, y es a través de este cobro que el Estado obtiene la capacidad para invertir en rubros importantísimos para la nación, como educación, salud, combate a la pobreza y muchos otros; en fin, el cobro de impuestos es fundamental para que el Estado realice las tareas que le competen para alcanzar el Bien Común.

El SAT, pues, es la instancia encargada de recaudar los impuestos de todas las personas físicas (humanos) y morales (conjunto de humanos que se unen con un fin colectivo, es decir, empresas) por cualquier actividad productiva que realiza.

En el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos encontramos que:

“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Es importante saber que existen una gran variedad de clases de impuestos, pero de todos ellos, durante toda la vida pagaremos el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), mismo que se refleja en todo el consumo de bienes y servicios con un 16% y el segundo es el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se aplica a todo tipo de ingreso que una persona percibe (revisa tu recibo de nomina y veras el cobro de este impuesto).

Ahora bien, a partir del 2022, se estableció que todas las personas mayores de edad (18 años) tienen la obligación de inscribirse en el SAT, que consta de tramitar el Registro Federal del Contribuyente (RFC) y después elegir el régimen fiscal en el cual se va a tributar. El RFC en pocas palabras es una clave alfanumérica que el estado utiliza para identificar a las personas físicas y morales que realizan alguna actividad económica en el país.

Y ahora, ¿qué es el régimen fiscal? Básicamente, es un conjunto de normas y obligaciones, en las cuales los contribuyentes (tú) tiene que cumplir para estar bien con tu situación fiscal, y tenemos que existen cuatro tipos: Sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios; Actividades Empresariales y Profesionales; Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas; y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): este régimen sustituye al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y otorga beneficios para aquellos que se incorporen, como tasas del 1 y hasta el 2.5%, así como menos trámites y mayores facilidades a la hora de realizar las declaraciones.

Si bien es cierto que si nos dieran a elegir entre pagar impuestos o no hacerlo, todos elegimos en este momento no hacerlo; sin embargo, estoy seguro de que si viéramos los resultados palpables de la inversión de nuestros impuestos, todos gustosos iríamos a pagarlos. Sin embargo, la realidad se encuentra muy lejos de esto: no tenemos avances en el sistema educativo, nuestro sistema de salud es deplorable y la seguridad en nuestro país deja mucho que desear.

Entonces, el dilema no es sobre pagar impuestos o no hacerlo, dicho de paso oponerse a pagar impuestos es lo más capitalista que podemos hacer (tema para otra columna); el verdadero problema y cuya obligación es nuestra como ciudadanos, es el de exigir a nuestros gobernantes el uso transparente del recurso público, así como exigir inversión pública productiva y de alto impacto.