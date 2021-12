Santa Claus Bombero, una tradición Juarense

El 4 de mayo de 1904 en Parral, Chihuahua, nació Leonardo Solís Barraza; en 1910 él y su familia se mudaron a nuestra frontera (Ciudad Juárez). Debido a que había estallado la Revolución, el joven Leonardo se vio en la necesidad de trabajar para apoyar económicamente a su familia, y a pesar de la situación tan difícil que estaba sucediendo en el país, nunca claudicó en su empeño por apoyar a su familia y servir a su comunidad fronteriza.

A lo largo de su vida desempeñó distintos trabajos y oficios, pero el trabajo por el cual sería conocido y recordado sería por formar parte del Heroico Cuerpo de Bomberos.

En 1939, en la antigua estación de bomberos, ubicada en la calle Mariscal, el entonces jefe de la estación de bomberos, Leonardo Solís Barraza, tendría un encuentro que marcaría su vida y la de millones de juarenses. Un niño se acercó a pedirle un juguete, el comandante Solís quedó atónito ante la petición del pequeño, pero al no poder darle uno en ese momento, le pidió que regresar el 24 de diciembre, fue allí donde inició una de las tradiciones más emblemáticas y significativas de nuestra ciudad, Santa Claus Bombero.

El niño regresó la fecha señalada, pero el comandante Solís no solo cumplió su promesa de regalarle un juguete, sino que a través de una campaña había logrado recolectar más de 300 juguetes que fueron entregados a niñas y niños de Ciudad Juárez.

Desde aquel día de 1939, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez, cada año pone en marcha la colecta de donación de juguetes, una actividad que con gran orgullo y entusiasmo los también conocidos como “tragahumo” agregan a su ya ocupada vida en favor de la ciudadanía, esto con el apoyo del Gobierno municipal dirigido actualmente por el Lic. Cruz Pérez Cuéllar y el trabajo realizado por el equipo de Protección Civil dirigido por el Lic. Roberto Briones.

La época navideña es un período que no toma partidos y no discrimina, ya que todos los pequeños e incluso los no tan pequeños, conocen y saben dentro de la tradición clásica, la historia de un regordete hombre de barba blanca que llega en un trineo jalado por renos y que durante la noche deja obsequios a las niñas y niños que durante el año se portaron bien.

Fuera de la ya tradicional e incluso para algunos comercial historia, el compromiso de otorgar un juguete a quienes menos tienen, y que aquellos pequeños tengan la oportunidad de disfrutar y seguir manteniendo en ellos la ilusión y la idea de una sociedad más bondadosa, justa y comprometida con un futuro mejor, es un ideal que durante más de 80 años nuestro H. Cuerpo de Bomberos actualmente dirigido por el comandante Sergio Rodríguez, sumado con el compromiso de la ciudadanía fronteriza, el empresariado juarense, las instituciones de educación, las asociaciones civiles y el Gobierno municipal, han mantenido a flote como una tradición muy importante para miles de niños juarenses que con ansias esperan la llegada de Santa Claus Bombero.

Como ciudadanía, no debemos de poner en saco roto que en Juárez no solo se encuentran niños nacidos en esta tierra fronteriza, sino que debido a las llamadas “oleadas migrantes”, se albergan pequeños de diversas latitudes que en algunos casos llegan sin sus familiares y que buscan una vida mejor, pero que sin los recursos suficientes les resulta difícil incluso adquirir un juguete.

El apoyo de toda la comunidad fronteriza será vital para que el trabajo que inició hace más de ocho décadas por un hombre con una visión y un compromiso hacia los demás no se pierda, y demostremos nuestra solidaridad en tiempos tan difíciles como los que se viven a nivel mundial, demostrando una vez más que Juárez es una ciudad de gran corazón.