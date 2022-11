Santa Claus Bombero: providencia divina en Juárez

Hace pocos años me envió mi hermana mayor a buscar colaciones al mercado porque se acercaba el 24 de diciembre, en familia realizaríamos la adoración al niño Dios por la noche y eran necesarios los dulces para llevar a cabo esta tierna tradición que mis papás nos enseñaron desde que éramos pequeños. Me estacioné atrás de la ex Aduana, hoy convertida en MUREF y me dispuse a caminar por la calle Vicente Guerrero hasta llegar al Mercado Cuauhtémoc, empecé a recorrer las calles del Centro y entre tanto puesto de verduras, de luces de bengala, cerillos en cajitas, sábilas, hierbas, montoncitos de ajos y de mandarinas, papel para regalo, bolsas de canela y todo lo increíble que venden ahí, empecé a observar una larga línea de personas que acampaban desde la calle Ferrocarril hasta la parte posterior de Catedral. La línea daba vuelta por todo el Centro de la ciudad y en la Plaza de Armas donde está el kiosco se envolvían aún más grupos de familias que esperaban algo. Por supuesto me acerqué a preguntar qué era lo que estaba pasando entre ese mundo de gente. Una señora de edad y rasgos maduros, envuelta en una cobija de cuadritos y con tres niños a la mano, me explicó: hemos pasado aquí la noche, porque a las 10 de la mañana empezará la repartición de dulces y juguetes y tenemos la esperanza de podernos llevar una muñeca para la niña y una bicicleta para el más pequeño de todos.

Dicen que hace muchos años, más de ochenta, un niño se acercó a pedirle un juguete al comandante de los bomberos, él se quedó impresionado ante la petición del pequeño porque no tenía alguno para darle en ese momento, entonces le pidió que regresara el 24 de diciembre, organizó una colecta con sus compañeros, lo prometido era deuda y más tratándose de un niño. El día señalado llegó, el comandante y el cuerpo de Bomberos entregaron los obsequios iniciando así una de las tradiciones más solidarias, tiernas y representativas de nuestra ciudad: Santa Claus Bombero. Donarles juguetes a los niños, cuyos padres no pueden regalarles en Navidad.

Todos los niños disfrutan jugando, pero no todos pueden hacerlo del mismo modo. Menores de colonias menos favorecidas, los que se encuentran en los albergues por maltrato familiar, por ausencia de sus padres, los que acompañan a sus madres en el Cereso, los que se encuentran en las casas hogar, los niños migrantes y los que se encuentran hacinados en los centros de detención, no tienen las mismas oportunidades.

Noviembre marca la temporada ideal para el compromiso de mover nuestro corazón y convertirnos en portadores de banderas solidarias y de ayuda, activistas de principios promoviendo valores de generosidad entre los nuestros, dar gracias por ser quienes ahora podemos dar y no quienes recibimos, la donación de aquello que tenemos en casa y un poco más, puede contribuir a que estos pequeños disfruten de la infancia en estas fechas y en las posteriores, dándole un sentido menos crudo a la realidad que les tocó vivir y un sentido más real a la celebración de la Navidad.

La campaña de recolección de juguetes ha empezado ahora más tempranamente, con el fin de que la cantidad de pequeños beneficiados sea cada vez mayor.

Los bomberos han representado siempre a grandes héroes, desde niños aprendimos que su oficio y actividad es admirada y bendecida, porque igual controlan incendios, salvan vidas, atienden inundaciones, rescatan animales, colaboran en todos los desastres naturales y nos libran de un panal de abejas. Su impresionante equipo, con sus vistosos uniformes y sus enormes camionetas rojas llenas de mangueras, extintores, dispositivos de seguridad y su sonido estruendoso de sirenas, llenan siempre de magia, emoción y agradecimiento a las ciudades como la nuestra.

Aquí en Juárez, además de toda esta admirable actividad, los bomberos fabrican sueños, enmiendan esperanzas y reparan ilusiones. Tengo la sospecha de que Santa les donó su herramienta y Dios los dotó de manos mágicas para reparar muñecas, coserles ojos y brazos a los osos de peluche, atornillar carritos descompuestos, barnizar maderas despintadas, construir casitas y formar figuras con ellas, inflar pelotas, desponchar troquitas tonka con las llantas atrofiadas, limpiar y peinar barbies, clasificar piezas de legos, juegos de mesa y rompecabezas, contar canicas, reparar bicicletas, patines y patinetas.

Son intensos días de trabajo, sus estaciones se convierten en talleres. Pintura acrílica, pinceles, barniz, tornillos, tuercas, ojos sintéticos, resistol y todo tipo de material se distribuye y vuela entre los espacios designados para tal función. Hay que preparar en poco tiempo todo lo necesario, organizar en bolsas de plástico, envolver entre papel de colores y listones los obsequios que la comunidad les ha donado y que ponen en sus manos y a su responsabilidad con un voto de confianza de que ellos todo lo pueden hacer y lo hacen. El cuerpo de bomberos ha dado muestra en cada uno de sus integrantes y huella en cada una de sus generaciones, de un corazón bondadoso, que no se cansa y que está dispuesto a dar hasta el final, hasta que la última persona de la línea de gente se haya ido, otorgando hasta el último juguete a los niños que reciben y agradecen con sus brazos y corazón abierto.

La campaña está vigente hasta medio diciembre, los donativos son recibidos en todas las instalaciones del heroico cuerpo de bomberos que existen en la ciudad, atendamos el llamado, es muy posible que algunos o muchos de los que estamos leyendo ahora, nos hayamos formado algún día por muchas horas para recibir un regalo, o una alma bondadosa haya ido hasta nuestra casa a regalarnos uno en plena Noche Buena, en plena Navidad y esto haya marcado nuestra vida para no olvidarnos que la providencia divina existe y a veces se esconde entre bomberos, familia, padrinos, un hermanito Juan, gente de buena voluntad.