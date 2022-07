Sanar el impacto de las violencias

Ciudad de México.- Una paciente me cuenta que, por la mañana al abrir la puerta de su casa, se encontró con una rata. A partir de ahí, todo se volvieron gritos, cubetadas de agua, escobazos y la total parálisis de la propia rata que ni atacaba ni podía huir. Primero sintió miedo, sin embargo, al ir más allá de lo obvio, descubrió una profunda tristeza por la rata y culpa por su propia reacción de horror.

Mi paciente menciona que lo que más le impresionó de la rata es que, ante las cubetadas de agua, y a pesar de ser grande, se paralizaba y se hacía chiquita y entonces parecía profundamente vulnerable. Entonces le hice una pregunta, ¿cuándo te han echado agua a ti? La respuesta fue contundente, “cuando me enfrento a personas con mucho dinero, que son bellas o prepotentes”. Ante estas personas, ella se siente así, como la rata, chiquita, porque comenta que de niña le enseñaron que estas personas tenían mayor valor y credibilidad que ella. Fue así como mi paciente creció con una imagen de sí misma basada en una serie de descalificaciones, nombrándose constantemente como miedosa, incapaz, vulnerable, fea y con sentimientos de vergüenza y culpa por ser quien es.

Su relato muestra cómo la situación de pobreza, violencia, racismo y clasismo, por nombrar algunos, tienen un impacto profundo en la psique y las emociones de las personas y por lo tanto contribuyen al deterioro de la salud mental de quienes no caben en este mundo.

Este ejemplo nos invita a entender que la salud mental no es un asunto individual sino relacional. Ignacio Martín-Baró planteaba que, “el ser humano es mucho más que un organismo individual; es un ser histórico cuya existencia se co-construye en las relaciones sociales”. Desde su mirada, la salud mental “constituye una dimensión de las relaciones entre las personas y grupos, más que un estado individual”, otro asunto es cómo cada uno de los involucrados en estas relaciones manifiesta de forma particular síntomas y enfermedades, físicas y mentales. Por lo tanto, la salud mental es asunto de todas y todos dado que es un problema de relaciones sociales, interpersonales e intergrupales. Desde estos vínculos que reflejan rechazo por lo prieto, lo pobre, lo diverso, determinamos, en colectivo, quiénes merecen disfrutar del privilegio de ser considerados admirables, bellos, valiosos y confiables; mientras que están quienes deben aprender a someterse, como ella misma reflexiona, “aguanté burlas y humillaciones con tal de ser aceptada y pertenecer a ciertos espacios familiares o de amistades” y resignarse al dolor de no merecer reconocimiento, “yo sólo quería que los otros se dieran cuenta que yo valía mucho”.

A mi paciente, poco a poco la rata le parece menos repulsiva, aún no la mira de frente, le representa una herida profunda y sumamente dolorosa originada en el asco que ha sentido muchas veces por sí misma y en la constante exclusión que ha experimentado. La rata no tiene la culpa de lo que socialmente hemos aprendido de ellas, así como las personas que no cumplen con los estereotipos impuestos, tampoco son responsables de una construcción social que justifica y alienta las opresiones.

Ante este contexto, ¿qué hacer? Un momento clave para mi paciente fue cuando en la universidad, una maestra le dijo “quiero saber tu opinión” y ella reflexiona, “se me hizo grandioso que me preguntara mi postura. Ahí me volví atrevida”. Mi paciente se sintió vista, fue el interés en ella lo que reafirmó su existencia y su valía. Por lo tanto, para contribuir a mejorar la salud mental individual y colectiva, toca preguntarnos, ¿cuándo he sido quien echa la cubetada de agua y cuándo he sido la rata? Un colectivo reflexivo, autocrítico y ético, parece ser el camino para comenzar a cicatrizar y quién sabe, tal vez hasta sanar el impacto de las violencias.