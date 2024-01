Salvar al mundo que hoy se llama Gaza

Ciudad de México.- “Comparto con millones el deseo de justicia, igualdad, fraternidad y paz, y por tanto, sólo puedo ver con horror las imágenes de los bombardeos del estado israelí en Gaza… Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos… Nada, nada, nada, puede justificar el asesinato de un niño. Por ello me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino”.

Este párrafo de arriba, es un fragmento del breve artículo de opinión que escribió Claudia Sheinbaum Pardo, candidata única de Morena a la Presidencia de la República, en el diario La Jornada en el año 2009, cuando el estado sionista de Israel masacraba a miles de civiles palestinos en la Franja de Gaza; cosa que al día de hoy, sigue siendo la noticia internacional, pero ahora la agresión y la violencia ha tomado la forma de un genocidio abierto, sin que nadie en el mundo pueda hacer algo para detener el asesinato masivo de los palestinos en Gaza.

Claudia Sheinbaum escribió en aquel texto titulado de la misma forma que este, su postura personal respecto a la agresión de Israel en Gaza, donde explicó que proviene de raíces judías, de padre y madre que emigraron a tiempo desde Europa del este a México, por razones políticas y raciales, donde gran parte de su familia no tuvo la misma suerte y acabaron exterminados por el nazismo.

En ese contexto, Claudia explica que en México ella fue educada como mexicana, por lo que lucha por su patria, sin negar su origen y su historia, de igual forma se considera una ciudadana del mundo como muchos se han denominado, basados en las ideas de mujeres y hombres de libertad, humanistas y no racistas que luchan por la paz, por lo que condenó en aquel momento los ataques israelís, sin embargo por las actuales circunstancias de dolor y violencia en Palestina e Israel, recientemente expresó de nueva cuenta su rechazo a la violencia y ataques contra civiles, e incluso abogó por la conformación de un Estado Palestino, para poner fin al conflicto, sin embargo esta idea de una Palestina y su autodeterminación parecen lejanas y hasta utópicas, en el actual contexto.

Toco este tema en esta ocasión, porque no soy ajeno al dolor y muerte que está sufriendo el pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel, que desde que sufrieron la agresión por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (HAMÁS) el pasado 7 de octubre del 2023, iniciaron una encarnizada agresión, invasión y exterminio del pueblo palestino, no sólo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania ocupada, expandiendo una ola de violencia con sus países vecinos, El Líbano, Siria, Irak, abriendo una semiguerra también contra Yemen e Irán.

Se trata de la peor agresión que el pueblo palestino ha sufrido desde el surgimiento del Estado de Israel en 1948, son tan horribles las cosas que están pasando en Gaza, que los medios occidentales y mucho menos los nacionales y locales informan abiertamente, las imágenes que a diario surgen son apocalípticas, cuerpos de niños, mujeres, hombres y ancianos destrozados por las bombas israelís, cuerpos que quedan atrapados en los escombros, que cada día son más en la asediada Franja de Gaza, además del bloqueo de alimentos, agua, medicamentos y combustible por parte de Israel, la población sufre hambre, frío, sed, están muriendo todos.

Desde el 7 de octubre la población está siendo exterminada deliberadamente, por eso surge el llamado a detener el genocidio, porque no se trata de víctimas civiles como daños colaterales de una guerra, la cantidad de civiles muertos, principalmente de mujeres y niños, así como de ataques a infraestructura civil donde se refugian los palestinos, como escuelas, hospitales, mezquitas e incluso centros de refugiados de las misma ONU, al día de hoy no hay un lugar seguro para los gazaties, esto además de agregar que tampoco pueden salir de Gaza, están atrapados en esa ciudad en ruinas, mientras las bombas siguen masacrándolos, y no pueden salir porque ni Egipto, ni mucho menos Israel les permiten el ingreso, están atrapados en esa pesadilla frente a la mirada de todo el mundo.

Ahora el mundo además de la frustración de no poder detener el genocidio, el peligro y miedo se hace más grande, ante la posibilidad de que el conflicto se extienda en todo Medio Oriente y por inercia el mundo, por los intereses que tienen las grandes potencias en la región, el petróleo, las mercancías y la geopolítica, se abre la posibilidad de una tercera guerra mundial, por eso es necesario que desde el humanismo, la libertad y la paz se presione a todos los gobiernos libres del mundo, hacer un llamado al alto al fuego, porque lo que sucede en Palestina no es aislado, somos parte de todo, y con esto finalizo este texto, otro fragmento que Claudia Sheinbaum escribió en su opinión en 2009.

“Como dijo Alberto Szpunberg, poeta argentino, en una carta reciente: “de eso se trata: de salvar un mundo, este único y angustiado mundo que habitamos todos, que a todos pertenece y que hoy se llama Gaza”.