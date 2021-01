No hay que bajar la guardia, como sociedad hay que estar enfocados en lo que nos concierne, hay problemas que deben ser tocados de manera inmediata.

No perdamos de vista el de la pandemia, pero más allá de eso, ¿cuáles son las condiciones de salud pública que privan en nuestra sociedad en este momento? La pandemia realmente vino a traslucir el vestido que de por sí ya estaba hecho jirones como lo es la salud pública.

Nuestro sistema de salud está en un punto donde peligrosamente se habla constantemente de la pandemia y poco de las enfermedades como el cáncer, la diabetes, las llamadas cardiovasculares y agárrese, este repertorio se verá engrosado con las miles de personas que estarán afectadas mentalmente por el confinamiento y el aislamiento al que estamos sometidos en la actualidad.

El aparato de salud pública tendrá dos fuerzas en contra de sí: el número de pacientes que deberá atender con las enfermedades crónicas degenerativas, las enfermedades con temporalidad, los accidentes, las que vienen como consecuencias de otros cuadros clínicos y obviamente, la pandemia. ¿Será nuestra actual infraestructura lo suficientemente robusta para atender a los millones de personas que tendremos que buscar un doctor, así como los medicamentos, amén de una cama de hospital en caso de ser necesario?

Nuestra ciudad tiene hospitales y médicos de altísima calidad, pero en algunas ocasiones fuera del bolsillo de quienes menos tienen y que se acuden a las instituciones públicas que muchas veces han expresado por sus voceros las necesidades que viven por la falta de recursos, la gran inquietud es si eso pasaba en tiempos de no-pandemia, qué estará sucediendo tras bambalinas en el escenario de más de dos mil 500 muertos en nuestra ciudad y con una cifra mayor a los 27 mil infectados; esto sin contar la situación que priva en la vecina ciudad de El Paso.

La luz de una esperanza viene en forma de vacuna, pero esperemos que por ningún motivo se les ocurra aplicar el tinte electoral a la cabellera de la salud, sería inhumano, indigno de liderazgos y políticamente un suicidio.

Es por eso que bienvenidas las propuestas que contemplen no solo cómo le van a hacer para “domar” la pandemia, sino cómo poner las condiciones para que el sistema de salud no descobije a los “otros datos” de las enfermedades que también requieren de una atención pulcra e inmediata; el derecho a la atención médica es algo innegable a nuestros ciudadanos, pero que en tiempos electorales –y de pandemia- suelen salir a relucir otros rubros donde la inversión tiene una mejor “retribución”. No a la mezquindad del uso político de cuestiones de salud pública, sí a las proposiciones de cómo mejorar estos temas, incluyendo por supuesto a los actores citadinos como la sociedad, las escuelas y los empresarios.

Las escuelas que siguen en la búsqueda de ofrecer mejores remedios a nuestros enfermos, que siguen en la impartición del conocimiento necesario para poder entender y corregir las situaciones que derivan de las enfermedades; pero que desafortunadamente no se dan abasto en la generación de doctores, enfermeras y personal médico que sea suficiente para la atención pública. Lo concerniente a la salud es una carrera que exige de una real vocación y sacrificio, no muchos nacen con esa convicción bajo su entendimiento y sentimientos.

Luego los empresarios que contribuyen a desarrollar el sistema de salud vía impuestos, esos que pagan puntualmente las contribuciones para que los colaboradores puedan tener forma de atención en caso de algún problema de salud. Y qué decir de aquellos que aún en medio de pandemia han resistido pagando sueldos, proveyendo de las medidas sanitarias y cumpliendo con las disposiciones oficiales, respetos para quienes aún tienen de pie sus negocios y muy lamentable saber que hay muchos que ya no están después de este problema de salud pública.

Y la sociedad, a seguir cuidándonos, las medidas no están demás, las precauciones no son menos; ayer oía a un ciudadano decir “pues si de todas formas me va a dar”… con esa mentalidad no podemos aspirar a lograr un lugar que supere el reto de la pandemia. Como sociedad debemos de sacar adelante las medidas y ser solidarios invitar a los demás a cumplirlas por el bien de todos. Y además, estar atentos a las propuestas que nos harán en cuestión de salud, aprendamos de la historia generacional y como se han desarrollado las enfermedades; dentro de los modelos de ciudad y sociedad no hay cabida para ignorar estas condiciones.

Sigamos pues adelante con el 2021, hay una conciencia colectiva que debemos despertar a partir de la individualidad, hoy es el tema de la salud pública pero nos falta un largo recorrido.