Saltan a la luz los ‘convenios de entendimiento’

En estos días ha surgido sin escarbar mucho otro acto ilegal del exfiscal General del Estado, César Peniche Espejel.

Han sido descubiertos por los nuevos administradores del Gobierno estatal reveladores documentos que exhiben la poca seriedad y el sin fin de ilegalidades en el que descansaron su “operación justicia”.

Son documentos sin precedentes que fueron firmados por el propio exfiscal para ofrecer impunidad e inmunidad a varios exfuncionarios como “testigos protegidos” contra César Duarte y de todos los acusados en los llamados expedientes X.

No debe ser la memoria corta. La llamada “justicia para Chihuahua” tuvo su origen en un odio personal de Corral Jurado a César Duarte que se tradujo en un manejo completamente discrecional del Ministerio Público y jueces para ir a su único objetivo, el de castigar con puño cerrado.

Sabemos que los expedientes mencionados tienen su sustento probatorio en declaraciones de exfuncionarios de la administración de Duarte más que en soportes documentales e investigativos.

Los exfuncionarios buscaron preservar su libertad y obtener de pasada beneficios hasta menores sin detenerse a leer siquiera las letras grandes, menos las chicas.

Fue mediante la figura de “testigo protegido” con identidad reservada, que decidieron Corral y Peniche cobijar la “impunidad” en la “justicia para Chihuahua”.

Sin embargo, para cuadrar ese concepto, en lo más oscurito de las casas de las torturas acomodaron y/o inventaron un mecanismo ausente de leyes estatales o federales.

El Código Nacional de Procedimientos Penales sí contempla el no ejercicio de la acción penal, pero mediante la figura jurídica del “criterio de oportunidad”.

El artículo 256 establece los requisitos indispensables e incondicionales que se deben de cumplir para otorgar ese beneficio. En esencia son la reparación del daño, información esencial para perseguir un delito más grave, comparecer en juicio y que no sean delitos que afecten el interés público.

Para cuando Peniche recibió la instrucción de Corral de proteger a los dedos y/o “sapos”, sabía que no podría cumplir dicho artículo. A los testigos no se les exigió reparar el daño aunque Corral presumió colocándole como monto los famosos dos mil millones de pesos del ”latrocinio” causado por César Duarte.

La información que se aportaba no era para perseguir un delito mayor. Los declarantes aceptaban haber cometido el delito de peculado, mismo delito que imputarían a César Duarte y demás perseguidos.

Y no siendo poco, también Peniche Espejel sabía que no podría cumplir con el tercer punto; que no se tratara de delitos que afectaran el interés público.

Al ser dinero perteneciente a los ciudadanos de Chihuahua el que fue malversado, estamos frente a una afectación necesaria de interés público, quedándose fuera de la posibilidad del beneficio penal.

Ese problema César Peniche siempre lo supo. Tonto nunca fue como fiscal, pero los “testigos protegidos” exigían a cambio de su colaboración algún documento que los protegiera.

Por eso, el también exdelegado estatal de la FGR sacó de la chistera un recurso de su propia creación. Inventó fuera de toda norma un documento al que llamó “CONVENIO DE ENTENDIMIENTO” en el que celebró un pacto de impunidad con el “colaborador-beneficiario”. Presentamos hoy aquí una copia como ejemplo.

Fue ofrecido ese “escape” a cambio de que declararan contra Duarte y demás exfuncionarios, lo que la Fiscalía quisiera.

Peniche Espejel se obligaba a abstenerse de ejercer acción penal contra el beneficiario, pero este debía comparecer cuantas veces se le requiriera a la “casa de la tortura”, como se conoció a la que fuera Casa de Gobierno en la ciudad de Chihuahua.

Los "dedos" señalarían todo lo que les fuera requerido, tuvieran o no documentados sus dichos. Su palabra era todo. Lo importante era armar los expedientes de los exduartistas para mantenerlos en prisión y justificar su mal lograda operación justicia para Chihuahua.

Lo interesante, pero más delicado del asunto es que esa figura de CONVENIO DE ENTENDIMIENTO no tiene sustento legal alguno.

¿Cómo se explica que el fiscal General del Estado celebre cual institución mercantil, un convenio de entendimiento a cambio de no llevar ante la justicia a un acusado? Insólito y aberrante.

A inicios del 2017 que arrancó todo el montaje era la única manera que se le ocurrió para dar confianza a los "sapos", en busca de que firmaran cada capítulo de las novelas que armarían los ministerios públicos bajo las órdenes de Corral-Peniche-González (Francisco).

Pero lo más bizarro del hecho es que ahora, en el año 2022, hemos sabido que ha iniciado la fila de aquellos “testigos protegidos” para hacer valer su CONVENIO DE ENTENDIMIENTO hacia la impunidad que compraron al corralato.

Saben perfectamente que no lograrán nada, pero lo intentan. Si hubiera ganado Gustavo Madero, candidato de Corral, podrían esperar tal vez ese cumplimiento; o también si el triunfo lo hubiera alcanzado Juan Carlos Loera, pieza del exgobernador con las siglas de Morena y la Cuarta Transformación.

La gobernadora, Maru Campos, ha repetido que ni perdón ni olvido hacia Duarte ni hacia Corral. Indudablemente no hará buenos semejantes “pagarés” chafas, totitos.

Ha sido obvio que el nuevo régimen trabaja muy de cerca con varios exfuncionarios exduartistas, pero no fundamentados en el convenio penichista sino en acuerdos más de carácter político. No son estos los que reclaman la impunidad, son otros muchos que han quedado en el limbo y posiblemente engrosen las listas de nuevos encausados.

La forma en que salieron a la luz estos acuerdos de los mal llamados testigos protegidos es que se entregan como pan caliente en las respuestas por posibles irregularidades administrativas descubiertas por la Secretaría de la Función Pública –SFP- y la Auditoría Superior del Estado –ASE-.

Los "colaboradores" alegan que no pueden ser imputados ni sancionados por contar con estos "convenios de entendimiento", que las irregularidades están prescritas, que no tienen fundamento, o bien que ellos no pueden aportar pruebas por haberlas entregado todas a la Fiscalía.

Son 25 las denuncias que son investigadas por el Órgano Interno de Control (OIC), por orden de la ASE y la SFP.

El mismo OIC es investigado por la no actuación en expedientes contra 81 integrantes del gobierno de César Duarte por irregularidades de hasta 236 millones de pesos, incluyendo secretarios de estado; menos actuaron contra corralistas.

***

Todo el tinglado que sustentó la Operación Justicia por Chihuahua está sujeto con "alfileres", con los presuntos responsables fuera de los centros de reclusión donde fueron encerrados por consigna del corralato porque no hubo juez que pudiera mantenerlos más en prisión preventiva.

A como se ven las cosas, ese plan de Corral-Peniche no tendrá buen término. Tarde que temprano el abuso de la figura de "testigos protegidos", de la que ahora sabemos es ilegal con los "convenios de entendimiento", fabricación de pruebas, declaraciones falsas a modo, violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, entre otras muchas irregularidades, dará al traste con dicha operación.

Tan lo sabe Corral que ha pretendido endosarle a la gobernadora Campos Galván la culpabilidad de que Duarte eventualmente quede libre y rozagante.

A la luz de las declaraciones vertidas por varios duartistas salidos de prisión, queda claro que el mismito Corral Jurado en persona era protagonista en las declaraciones de testigos protegidos realizadas en la casa de gobierno.

También era espectador sobre la situación que guardaban los detenidos en el centro de detención de Aquiles Serdán, lo que habla de su ánimo enfermizo en contra Duarte y todo lo relacionado con él.

Pero el exgobernador hizo las cosas mal que ya tiene muchas, decenas de denuncias en su contra de lo más variado; entre ellas tortura, y ahora ilegales convenios que son ocurrencia, simulación y abuso de poder.