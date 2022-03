¿Saldará Maru Campos la histórica deuda con los juarenses?

Desde hace varias décadas se ha ido generando una histórica deuda con los juarenses. Añejos rezagos que no pudieron ser subsanados por ninguna de las anteriores administraciones estatales. Ciudad Juárez acumula rezagos muy importantes e inocultables en pavimentación, drenaje sanitario y pluvial, vialidades, transporte público, áreas deportivas y un largo etc. A pesar de todos estos evidentes rezagos y carencias, hubo poco interés de los anteriores gobernadores chihuahuenses por mejorar la imagen de Ciudad Juárez. Al contrario, hubo casos como el del exgobernador Patricio Martínez García que evitaba su presencia y apoyos a esta ciudad cada que podía. Fue tal el desdén y animadversión a Ciudad Juárez que incluso construyó una carretera especialmente para desviar y así evitar cruzar por esta urbe fronteriza. Mientras que cada exgobernador se ha esmerado durante su administración por pulir la capital del estado, a Ciudad Juárez le han escatimado recursos y apoyos de manera casi sistemática.

El sexenio de Francisco Barrio Terrazas, a pesar de haberse desarrollado profesionalmente en esta frontera, tampoco se distinguió por darle a los juarenses el apoyo necesario para abatir tantos rezagos. Los exgobernadores de origen deliciense Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza Terrazas también le quedaron a deber mucho a esta población fronteriza. Lo mismo sucedió con el parralense César Duarte Jáquez. Pero si en anteriores administraciones estatales a Ciudad Juárez no le había ido bien, en el quinquenio de Javier Corral le fue mucho peor. Para los juarenses inició muy mal el gobierno corralista debido al berrinche que hizo el exgobernador nacido en El Paso, Texas por el nombramiento que hiciera Armando Cabada, alcalde de Juárez del secretario de Seguridad Pública Municipal.

PUBLICIDAD

Se recordará, ese coraje que pasó Corral fue la razón de que cancelara sus visitas a Ciudad Juárez por más de un año, rompiendo la relación política e institucional con las autoridades municipales. Luego vino un restablecimiento en la relación con el alcalde juarense, pero durante los primeros cuatro años poco fue lo que se realizó en favor de los juarenses en materia de obra pública. Fue hasta el último año cuando apenas iniciaron con una serie de proyectos mal planeados y pésimamente ejecutados que no pudieron terminarse en tiempo y forma y cuya utilidad sigue estando cuestionada.

Fueron puros proyectos costosos, demasiado tardados y que no lograron resolver los grandes problemas de los juarenses. Proyectos que en lugar de beneficiar siguen siendo un lastre para Ciudad Juárez. Ahora la actual gobernadora María Eugenia Campos tiene el enorme reto de cumplir su promesa de campaña de otorgarle a Juárez lo que le corresponde, lo que merece y no únicamente migajas y poca voluntad política. Maru Campos tiene la posibilidad de pasar a la historia no solo como la primera mujer que ha gobernado el estado de Chihuahua, sino como quien le dio un trato justo a Ciudad Juárez.

Porque sus antecesores solamente se encargaron de hermosear a la capital del estado, y ahora ya le toca a Ciudad Juárez su turno de que la pongan bonita y eficiente. Resulta importante analizar el contenido del Plan Estatal de Desarrollo en la parte que corresponde a esta ciudad y que fue presentado el viernes pasado por la gobernadora Campos. Los rezagos que presenta la ciudad son ya inocultables. Juárez no se encuentra al nivel que debiera, es claro que es el resultado del apoyo que tiene. La Federación y el Estado tienen en sus manos el apoyar o no a esta población y así pagar esa deuda histórica con los juarenses.