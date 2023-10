-Salas...y otros, tras la codiciada Fiscalía

-Revoltean zopilotes la Fiscalía

-Alex Pérez Cuéllar también pone anuncios

-Va Claudia al peor municipio para Morena

Ufff, qué complicado es comprender a los políticos. Antes de las siete de la mañana de ayer saltaron algunos para aclarar a esta columna que, así como acudieron por su propio pie el Secretario de Hacienda, José “Pepe” Granillo; y la presidenta del Tribunal de Superior de Justicia (TSJ), Miriam Hernández, a la modesta oficina del Fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, y ello desató un infierno de especulaciones sobre la eventualidad de ser convertido en Fiscal General del Estado, así ambos funcionarios pudieron haber acudido a las oficinas de varios personajes más que no han bajado un brazo como anotados en ese mismo objetivo.

Como zopilotes dando vueltas lentas pero sin cesar sobre un cuerpo que de ninguna manera es cadáver; al contrario, luce tan sanote como siempre en el equipo de la gobernadora, Maru Campos, los aclaradores afirmaron que las mismas posibilidades de Salas para ocupar la silla precisamente del Fiscal General, César Jáuregui Moreno, las tienen esos “precandidatos” de mano alzada, todos encumbrados alrededor de las confianzas de la mandataria.

Insisten que ahora sí está en posibilidades inmejorables de ganar esa “sana” competición el Fiscalía de la zona centro, Heliodoro Araiza, quien ha venido operado no solo este propósito sino objetivos político-electorales a través de su mano derecha, el exmagistrado y exconsejero electoral Jaques Adrián Jaques Flores (sic).

También figuran en primer plano el vicefiscal, Francisco “Panchito” Sáenz Soto, de ansias evidentes porque aquel cuerpo sea convertido pronto en cadáver; el Fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestros, Arturo Velasco, de exquisita raigambre tan azul como la gobernadora o el mismo Jáuregui; y el también poderoso Fiscal de Asuntos Internos, Jesús David Flores Carrete, a quien sus competidores exhibieron pavor aventando hasta la Ciudad de México, grillas de supuestos vínculos con los malos. Lo quisieron convertir en alimento para zopilotes antes que a CJ (Jáuregui).

Dicen los propagandistas de esos nombres que todos ellos siguen con las mismas posibilidades de alcanzar la extrañamente codiciada posición, pero con ninguno de ellos estuvo más de cuatro horas y media ni el Secretario de Hacienda ni la presidenta del Poder Judicial, como sí lo hicieron el viernes con Salas, detonante de este alboroto.

***

Tal como era esperado, Alejandro Pérez Cuéllar, también levantó la mano para las elecciones de 2024, así que con toda la fuerza del apellido mandó poner anuncios dentro y fuera de Juárez, al fin que habrá muchas posiciones en juego en el proceso que ya está en marcha.

Los espectaculares del hermano del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, fueron levantados especialmente en la zona centro-sur del estado, justo poco antes de la gira de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien hoy llega a Chihuahua para una gira por Parral.

Los anuncios de Pérez Cuéllar, por lo tanto, no parecen una mera ocurrencia de Alejandro, quien tiene detrás como principal respaldo y soporte a su hermano alcalde, principal pilar de su carrera política tanto en Acción Nacional en el pasado como ahora en el partido guinda.

Colmilludo Pérez Cuéllar, el presidente juarense, ya tiene en su hermano una carta más, una ficha más, aparte del medio centenar de liderazgos sembrados a lo largo y ancho de la entidad, para postularse por reelecciones en municipios, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, sindicaturas y hasta regidurías.

Imposible que gane un carro completo en los procesos internos de Morena, pero la lucha le hace.

***

Por cierto, en el marco de la gira de la aspirante presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, los organizadores del recorrido comparten un dato relevante, relacionado con la estrategia electoral de la 4T, que luce muy aventajada ante una casi desaparecida Xóchitl Gálvez, a la que ni siquiera se le conoce equipo de campaña, salvo la poderosa exregidora juarense, Amparo Beltrán.

La visita al pequeño municipio de Parral, que pudiera considerarse casi irrelevante en cuestión de votos, lleva de fondo penetrar en una región urbana donde Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tienen la mejor calificación.

Resulta que Parral está en el top ten nacional de los municipios medianos que reprueban la gestión federal, de acuerdo con los sondeos privados de los cuartos de guerra morenistas.

Así es, la tierra adoptiva de Pancho Villa no es una buena plaza para el proyecto presidencial de la izquierda y está plenamente detectada. A nivel estatal es el municipio con mayor índice de reprobación para el partido guinda, el presidente y también su candidata.

Entonces, pareciera que el esfuerzo de conquistar territorios sigue siendo tarea primordial de los promotores de Sheinbaum Pardo y de la misma candidata.

Además, el encuentro es regional y van a bajar de la sierra operadores a los que hace falta apapachar porque prometen restarle al voto verde que por décadas ha sido del PRI, el partido que por primera vez en la historia no tiene candidato presidencial propio y debió conformarse con apoyar a una panista.

***

La política de incluir factores que jalen votos en el 2024, deslizada desde las mañaneras no como novedad, sino como realidad pragmática que permitió el gane presidencial hace cinco años, ha afianzado la decisión estratégica morenista de ir con el Verde, satisfaciendo sus propuestas, máxime cuando coinciden con las intenciones de la marca.

Así el jaloneo y las negociaciones para ir definiendo candidaturas en el ámbito de lo local, benefician en Juárez a Cruz Pérez Cuellar y a Otto Valles para Parral, por lo que de ir en alianza, ni siquiera sería necesaria la elección interna al estilo guinda con encuestas. Para que tanto brinco.

Y es que con la composición de la alianza Morena-Verde-PT, en la mesa de las negociaciones los del partido del Tucán han dejado claro que en el caso de Chihuahua hay interés preponderante en dos de las posiciones en juego y son estas las candidaturas a las presidencias municipales de Juárez y Parral, lo que implica que serían sus propuestas las que vayan a la cabeza.

De Cruz ni se diga. No hay encuesta en que no salga como el mejor posicionado de los guindas, con capacidad de arrastrar votos reales y no ficticios a la causa de Claudia Sheinbaum.