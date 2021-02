Sacaremos a ese buey…

Una verdadera lástima las condiciones en las que se encuentra la ciudad actualmente en cuanto a infraestructura vial. Ahora, a las calles polvorientas, con pavimento arrugado y llenas de baches se suma el levantamiento del poco concreto que hay en la ciudad para la supuesta realización de obras de relumbrón que más que sorprender gratamente al ciudadano por llevar a cabo supuestas mejoras al entorno que le den calidad de vida, le complican la existencia causando más tráfico, basura y contaminación por todas las avenidas de la ciudad, sin mencionar a los vecinos y/o empresarios enojados que, por tiempo indefinido, ven clausuradas las entradas a sus colonias o negocios imposibilitando así el tránsito fluido y por consiguiente la visita de compradores a las empresas que han logrado subsistir a tan dramático temporal que nos está tocando vivir.

No debería ser así, porque no es una maldición fortuita que cayó del cielo, es la evidente falta de cerebros que diseñen las estrategias de políticas que rigen una ciudad como la nuestra. Es importante que usted sepa que no es una condena celestial el ser juarense, ni vivir en la frontera, sino que es un cáncer que tenemos que erradicar y que nos ha enfermado al colocar personas que no tienen ni experiencia, ni formación política o sentido común en puestos administrativos clave que gestionan más de cinco mil millones de pesos como erario de los juarenses. Sepa usted que entre pocos es repartido ese total y que el reflejo de nuestras calles, el deficiente alumbrado público, el abandono de los parques y camellones, la basura, los paradores vandalizados, la ausencia de señalética vial, los semáforos descompuestos, la falta de banquetas y los puentes peatonales mal colocados que sirven solo como adornos feos y nidos de malvivientes, son solo un ejemplo de la falta de talento de quienes manejan esta ciudad. El más reciente de los proyectos viales fallidos es el de la ciclovía, donde ya están levantando el concreto que acaban de poner porque está mal puesto, rugoso, con malos acabados, lo que evidencia la falta de supervisión, de seriedad, y de compromiso con la ciudadanía.

Otro tema delicado que tiene que ver con el caos en que se ha convertido Juárez, es el incremento al parque vehicular, que junto con la mala planeación de la realización de las obras públicas que se están llevando a cabo, han terminado por colapsar las avenidas, multiplicando los tiempos del conductor para llegar a su destino debido a los embotellamientos viales de avenidas principales y secundarias por las que todos los días circulan varios miles de vehículos.

De acuerdo a datos periodísticos, en el 2018 circulaban 540 mil vehículos, sin embargo, hasta hoy en las calles de Ciudad Juárez transitan poco más de 570 mil carros registrados oficialmente en el padrón vehicular, más otros 20 mil que se estima que son los que circulan con engomado rojo o “placas” no oficiales. Esta última es otro ejemplo de la implementación de malas estrategias de gobiernos locales que solapan el desorden a cambio de votos que los sigan colocando en espacios de poder para, casi siempre, satisfacer solo intereses personales.

Esta frontera merece otro destino, necesita ser rescatada de los grupos que se han fortalecido saqueando sus recursos. Hoy es más evidente que nunca el abandono que sufre la ciudad y nos toca a los juarenses salvarla, pues ni siquiera en el año 2010 cuando fue la más cruel de las guerras entre grupos criminales se veía tan fea o se vivía tan triste la ciudad. Actualmente sigue la criminalidad a tope y además tenemos un desorden en cuestiones administrativas y los responsables tienen nombre y apellido. Este escrito no es para pedirle a usted paciencia porque solas no se van a arreglar las cosas, más bien estas letras son para exhortarle a que tome acción en favor de nuestra ciudad, es para invitarle a que active su círculo cercano y comente lo evidente de la realidad de nuestro Juárez y juntos hagamos algo por ella. Nadie puede negar lo obvio ni siquiera con discursos engañosos, y será solo con la participación de los juarenses que, como dice la canción, “sacaremos a ese buey de la barranca”. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.