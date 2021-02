Rumores, sorpresas y descalabros

Este proceso electoral donde se renovarán 67 alcaldías en el estado, la gubernatura, la Cámara baja, y el Congreso local, sigue dando muchas sorpresas, rumores y demasiados descalabros. Cada día que pasa, se van anunciando más registros para los distintos cargos de elección popular que estarán en juego el primer domingo de junio. Y con eso se termina el suspenso.

Poco a poco se van perfilando los nombres de los que pudieran aparecer en las boletas electorales. En cada uno de los partidos se llevan intensos procesos internos que ya empezaron a arrojar resultados interesantes y en algunos casos la controversia se ha hecho presente. Por ejemplo, en el partido Morena, el proceso de cicatrización posterior a la selección del candidato a gobernador sigue sin concretarse dentro de los diferentes grupos al interior de este instituto político.

Se percibe mucha inconformidad por parte de los que participaron en la encuesta donde finalmente Juan Carlos Loera de la Rosa resultó el elegido como candidato. Pero no únicamente dentro de las filas de Morena ha encontrado un clima hostil el aspirante a la gubernatura. También al exterior se percibe un ambiente que no le favorece al exdelegado federal. Por otro lado, a nivel local el panorama no pinta para ser tranquilo y sin aspavientos para el partido oficial. Morena incomprensiblemente desplazó a Javier González Mocken de la posibilidad de ser el candidato al gobierno municipal. Ahora parece que el empresario, expresidente de Canacintra y exlegislador Gabriel Flores pudiera ser el candidato de Morena a la alcaldía de Juárez.

Y por lo que se vio y se supo trae todo el apoyo de Armando Cabada. A pesar del esfuerzo realizado por el diputado local Benjamín Carrera, parece que no le alcanzó. Se va a quedar con las ganas el aguerrido legislador. Las relaciones que Gabriel Flores tiene con la cúpula del poder político y económico serán suficientes para ayudarle en sus propósitos en esta ocasión, siempre y cuando no se atraviese Cruz Pérez Cuéllar. Y con esto se dejaron de lado los planes y la insistencia del diputado Carrera por ser candidato. No se sabe cuál será su reacción al verse desplazado.

Del que sí se supo prontamente su reacción fue de Javier González Mocken. La cancelación de su proyecto político dentro de Morena produjo otro efecto. González Mocken es invitado por Acción Nacional a participar en una encuesta para buscar candidato a la alcaldía juarense. Mediante una encuesta telefónica donde además figuraban Rogelio Loya, el fiscal César Augusto Peniche y Alfonso Murguía, se obtuvo el resultado donde la fórmula de Javier González Mocken y Raúl García Ruiz quedó como ganadora.

En cuanto al proceso interno que se vivió en el PAN a nivel estatal, los ecos y las repercusiones siguen resonando. Finalmente y como se esperaba, la mayoría de delegados panistas eligieron a Maru Campos el pasado domingo 24 de enero. Sin embargo, los ataques y la confrontación por parte de los perdedores en contra de quién será la candidata panista al Gobierno estatal no ha cesado. Las declaraciones de Gustavo Madero aceptando su derrota avizoraban un entendimiento o una tregua por parte del senador y del gobernador, pero no fue así. No queda duda de que al interior del PAN no ha llegado la concordia ni el entendimiento. El tiempo se agota, se acerca el inicio de las campañas y los panistas deben llegar a arreglos cupulares para destrabar un pleito que a nadie favorece. Por el contrario, lo único que provocaría es que las reales posibilidades de triunfo de Maru Campos se descarrilen.

El problema es que el ánimo del gobernador Corral no anda para negociaciones. Las cosas no le han salido bien últimamente. No pudo lograr que Gustavo Madero quedara como candidato a la gubernatura. Tampoco logró que en el Congreso local se aprobara otro préstamo más. Y para rematar, tampoco logró dejar a uno de los suyos como candidato al Gobierno municipal de Chihuahua. Hasta este momento todo indica que Juan Carlos Loera de la Rosa por Morena, Maru Campos por Acción Nacional y por el PRD, Graciela Ortiz por el PRI, Alfredo Lozoya por Movimiento Ciudadano y Alejandro Díaz por Fuerza por México tienen muchas posibilidades de aparecer en las boletas electorales. Pero todo puede pasar y otros nombres pueden sumarse a la lista. Así que las sorpresas, los descalabros y lo rumores continuarán más tiempo.