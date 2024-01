Rumbo al 2024

Sin duda alguna el año 2023 fue otro año complicado para todos los juarenses, en temas de inflación, seguridad, infraestructura, pavimentación, empleo y hasta de migración. Cerramos el año como concluimos el año anterior, con un incremento de la violencia en cuanto a los homicidios cometidos en la ciudad, un repunte significativo en el comercio de narcóticos y también los números aumentaron en el tema de violencia familiar y feminicidios.

En lo consistente a seguridad seguimos en las mismas, más homicidios, más robos, más delitos impunes del crimen organizado, más desorganización de las policías preventivas, más corrupción, más violencia en contra de las mujeres, las mismas noticias alarmantes en los periódicos y menos detenciones, y sobre todo más violaciones a derechos humanos realizadas por policías.

En infraestructura y pavimentación cada vez estamos peor, calles y avenidas devastadas, en medios de comunicación se anuncia cada mes los resultados del programa de bacheo, pero tal parece que los baches de Ciudad Juárez, se reproducen con el agua, de donde taparon uno se destapan dos o tres o más bien el problema radica en la calidad del material que usan para repararlos que no es la ideal.

Fue otro año en que no se presentaron soluciones para las personas en situación de movilidad, ya que este problema se agravó en los últimos meses, cada día llegan decenas de sudamericanos a la ciudad en busca de conseguir el sueño americano, varios de ellos varados en las orillas del Río Bravo soportando las inclemencias del frío de nuestro juaritos que de verdad es bravo como el nombre del río, y lamentablemente no se le ve alguna solución para ellos, ni para nosotros. Otro año de abandono por parte del gobierno federal y del estatal.

Así terminamos otro año, con malos resultados, pero sin duda alguna debemos dar vuelta a la página y empezar a mirar el 2024, ya que es un año muy importante en el tema político. Este año habrá elecciones de presidente municipal, diputados, senadores y sobre todo de presidente o presidenta de la república.

Pronto empezaremos con el bombardeo de promesas y juramentos de cambios, de nueva política, de resultados. Empezaremos a escuchar las mejores frases de las y los políticos y es ahí donde debemos poner atención. Debemos reflexionar sobre como terminamos el periodo del Gobierno municipal, como termina el sexenio federal, todos los resultados que hicieron los gobernantes para ofrecernos mejores condiciones de vida o en este caso, peores.

El país se encuentra devastado por la delincuencia organizada. Aumentaron los homicidios, las desapariciones de personas, los secuestros, extorsiones, robos. En general todos los delitos, la falta de liderazgo disfrazada de “cercanía con el pueblo bueno” nos ha llevado a una división en el país.

Este año debemos salir a votar, quisiera decirles que hay una o un candidato idóneo, pero hasta el día de hoy no lo veo, entonces sugiero que hay que votar por quien pensemos será menos peor que el otro o la otra. Lamentablemente, existe mucha abstinencia en las votaciones, pero debemos considerar que el no votar significa no poder tener legitimidad para quejarse de los resultados del gobierno.

Este año será muy importante, ya que determinará si seguiremos en el camino de volvernos como Venezuela o podemos volver a empezar, pero esa es decisión de cada uno.

Dejando de lado el rumbo político del 2024, les deseo un año lleno de bendiciones, de salud, trabajo, amor y mucho éxito, que todos sus propósitos se hagan realidad. Y no olvidemos a nuestra ciudad y trabajemos juntos por hacerla mejor. Mis mejores deseos a todas y todos. Feliz Año.