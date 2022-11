Rumbo a la ‘venezolización’

Los que decían que Obrador no sería como Hugo Chávez de Venezuela, ya están viendo que no es así, las muestras de querer controlar cualquier dependencia o secretaría que le dé más poder, lo estamos observando sin necesidad de mayor demostración.

Nunca hubo dudas de lo que pretendía, ahora menos, la sociedad de todos los rincones del país, están abriendo los ojos y quitándose las vendas. Aún con las dádivas que ofrece para mitigar la pobreza que él mismo ha acrecentado, con sus políticas económicas erróneas, aún con ello, la ciudadanía está despertando de esos engaños que se ha mantenido a costa de intrigas y verborrea que envenena las mentes desconocedoras de las fases de su plan.

PUBLICIDAD

Infinidad de incautos creyeron haber encontrado al personaje equilibrado, con miras hacia un rumbo correcto de nación, además de convertirse en sus admiradores, hoy se están arrepintiendo, ven en aquel 2018 un voto desperdiciado. Comprenden que hicieron un perjuicio a México.

Los incrédulos y hasta necios que defendían una causa, que consideraban viable, hoy, se han dado cuenta que no es verdad, que solo han sido engaños. Que el pacto con el crimen se ha reforzado, la pobreza se ha acrecentado y la falta de oportunidades está de manifiesto. Reza el dicho que ama tanto a los pobres, que los ha multiplicado.

Hoy, apenas comienzan las muestras de un descontento social que se está desencadenando por los innumerables desaciertos en las políticas públicas federales. Esto ira subiendo de tono conforme se vayan descubriendo las diversas barbaridades que se han hecho en perjuicio de la nación y se acerquen las elecciones.

El tema que ha sido el toque de alarma más fuerte, es la pretendida toma del INE, con lo cual, si llegara a suceder, nos quedaríamos a obscuras, sin más candidatos que los que el mismo potentado disponga, sin ningún miramiento social que sus intereses.

En relatos de venezolanos desvalidos que se encuentran apostados en la intemperie a los linderos del río bravo, en Ciudad Juárez, narran la historia del porqué se encuentran en esta ciudad y en tal situación. Lamentan que los ciudadanos mexicanos no hayan experimentado en cabeza ajena y sigan creyendo las mentiras y ocurrencias que el mandamás nacional señala todos los días. Afirmando que es el mismo proceso que vivieron en su país de origen.

Afirma uno de ellos, “eso es un lavado de cerebro”; “aquel empezó como lo quiere hacer el mismo de aquí, empezó a quitarle más a los ricos, pero los pobres seguían siendo pobres”.

Comentan que ellos también creyeron esas mismas palabras y disertaciones del caudillo comunista Hugo Chávez, que les ofreció todo a cambio del voto. Y que por tal obediencia e ignorancia padecen las consecuencias, por eso se encuentran en una pobreza total, con solo la esperanza del asilo político en los Estados Unidos.

Un disidente narró, entre otras cosas, que la empresa petrolera donde él laboraba de manera habitual, antes de la llegada del comunismo, “tenía cerca de tres mil empleados, de los cuales hoy no queda nada”.

Esas personas enviadas al exilio, prácticamente no tienen nada, el comunismo les quitó todo, solo la esperanza que les empuja a continuar.

Por tal motivo, no debemos pensar que aquí eso no va a pasar. El estar pasivos influye en las aspiraciones de quien desea posicionarse del órgano electoral. Que aún con sus errores y altibajos, es reconocido a nivel internacional y no solo eso, también le dio el gane al actual presidente de la República, y que hoy pretende poseerlo.

Por ello, debemos estar atentos de lo que sucede y preparados para la defensa de la democracia y la libertad, entender que, si podemos estar peor, no deseamos emigrar a otro país por estar en una nación sin estado, sin derecho y con régimen dictatorial. No estamos tan lejos si no reaccionamos a tiempo.