Rompe el silencio

Ciudad de México.- Luego de prácticamente dos años y medio de prudente silencio y un actuar en extremo mesurado, la Iglesia jerárquica mexicana parece dispuesta ahora a levantar la voz para denunciar y enfrentar, si fuera el caso, la cada vez más frecuente intromisión que en asuntos relativos “a la fe y moral” (populares), desde el Congreso en forma especial, vienen protagonizando legisladores del partido del gobierno, Morena y comparsas asociadas, así como integrantes de las bancadas de oposición.

En los últimos días, efectivamente, igual sacerdotes y miembros de las más diversas corporaciones católicas, así como obispos en las últimas horas, han comenzado a externar, desde el púlpito personal y a través de redes sociales, su malestar ante la andanada de políticas contrarias a la vida, a la familia y al matrimonio heterosexual; al derecho a la intimidad (sexual) de niños y adolescentes, al respeto a la Patria Potestad de los padres para educar a sus hijos, a la libertad religiosa y de conciencia, y de expresión incluso, que un día sí y otro también, se promueven en el Legislativo federal.

Si bien es cierto que, hasta el martes al menos, ni el pleno de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ni su titular, el arzobispo Rogelio Cabrera López, de Monterrey, se han pronunciado sobre el particular, también lo es que ya el exsecretario general del organismo que agrupa a la jerarquía católica y actual titular de la diócesis de Matamoros, Eugenio Lira Rugarcía, así como su homólogo de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, difundieron ya, vía redes, opiniones más que claridosas sobre los puntos citados, previa explicación de éste último de que “la Iglesia no se está metiendo en política, sino que son los políticos quienes se están metiendo en la Iglesia, en la religión y en la moral…”.

Al margen de consideraciones de otra índole, lo que parece cada vez más claro es que si en algún momento el gobierno de la 4T, sus operadores y activistas, que no son pocos, pensaron que la Iglesia como tal y la jerarquía católica en particular, se mantendrían al margen —“como si no se dieran cuenta, pues”— del desastre generado por las autoridades promotoras de la polarización y confrontación sociales y no llamarían la atención de la feligresía… de cara a la próxima elección sobre lo que está ocurriendo, ¡se equivocaron!...

Asteriscos

* Si bien la firma del “inédito” acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de respetar transparencia y equidad en la elección de junio interesó a algunos, lo cierto es que la atención el martes estuvo centrada más en el panista Francisco García Cabeza de Vaca y su potencial verdugo, el fiscal carnal Alejandro Gertz, que en el “distractor” de turno…

* Otra vez, el impresentable Carlos Cabal Peniche fue exhibido como el empresario falaz que es. Ahora, por su supuesto socio, Alejandro del Valle, quien exhibió pruebas de que, contrario con lo dicho por el ahora adalid del lopezobradorismo, éste nunca aportó cantidad alguna para la adquisición de Radiópolis por parte del grupo liderado por el mandamás en Interjet…