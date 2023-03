Rolen los packs

A principios del mes, en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, impartí diversas pláticas sobre la violencia digital dirigidas tanto a estudiantes universitarios de la UACJ, como a estudiantes de la preparatoria Rodolfo Acosta Benavides.

En esa ocasión compartí con los jóvenes una problemática social que no se ha visibilizado como debiera y que inclusive se ha normalizado, me refiero a la violencia digital de la que todos los días hay víctimas, y muchas de ellas permanecen en la sombra, y ello es así, porque que en ocasiones desconocen que pueden denunciar, tienen miedo y peor aún, son extorsionadas y en consecuencia no son contabilizadas.

Bueno, pero ¿qué entendemos por violencia digital? Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Dicha modalidad se adiciono a la ley apenas en el 2021.

¿Pero de dónde y porqué surge la necesidad de regular esta conducta? Bueno bien dicen que el reconocimiento de los derechos no cae del cielo, si no que se debe a una exigencia social, que se materializa a través de la lucha social que logra legitimarse.

Y me refiero a la lucha social de Olimpia Coral quien logró la legitimación e incidencia política, logrando la Ley Olimpia, la cual es un conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital como un tipo de delito que se sanciona con multas económicas o penas de cárcel a quien viole la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Y es que Olimpia a sus 18 años, fue a denunciar a su exnovio por publicar videos íntimos sin su consentimiento, pero las autoridades la ignoraron porque antes en la ley eso no era un delito.

El caso de Olimpia permitió que se visibilizara una violencia que por ser virtual no tenía efectos jurídicos. Por lo que se logró incorporar como delito la violación a la intimidad sexual, tanto en el Código Penal Federal, como en los códigos penales de las entidades federativas.

En Chihuahua tenemos este tipo penal incorporado en nuestro Código Penal, pero en un inicio el legislador le llamó “sexting”, sin embargo, posteriormente le cambió el nombre porque obedecía a una expresión en inglés, por tanto lo reformó para nombrarle “delitos que atentan contra la intimidad sexual”, mismo que se encuentra en el artículo 189 Bis, el cual establece que a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento en perjuicio de su intimidad, mejor conocidos como packs, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a doscientos días de multa, pero además se aumenta la pena cuando se cometa en contra de una persona menor de catorce o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento.

Y eso no es todo, pues también se sanciona a la persona que si bien no haya recibido los packs directamente de la víctima, pero los haya difundido porque lo obtuvo a través de una tercera persona, quizá porque se los enviaron al grupo de WhatsApp, Facebook o a cualquier medio digital a sabiendas de que la información fue revelada y difundida sin el consentimiento de la víctima, se le impondrán de noventa a ciento ochenta días de trabajo a favor de la comunidad, pero si la víctima es menor de catorce o no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho se le impondrá de seis meses a dos años de prisión.

En el 2022 la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez recibió 156 denuncias y de enero a febrero de 2023 recibió 36 denuncias por este delito, lo que da un total de 192, según la información proporcionada por Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El reto que tiene la Fiscalía es judicializar las carpetas de investigación, porque para nadie es secreto que no hay una debida investigación a través de la policía cibernética.

Así, que cuando te pidan que roles los packs, piénsalo dos veces porque estás violentando la dignidad de una persona e incurriendo en un delito.

