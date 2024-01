El robo hormiga es muy común que se dé en las tiendas de abarrotes y/o en las tiendas de conveniencia, el cual puede ser cometido por los clientes, por los empleados o por los proveedores.

En esta ocasión me centraré en el robo hormiga que cometen los proveedores, del cual muchas veces pasa desapercibido, sin embargo, el beneficio económico para estos rateros es muchísimo. Por eso hay que prestar especial atención, sobre todo los tenderos, los que tienen la tiendita de la esquina, los que no son cadena como los Oxxo o los Del Río, aquellas personas que con mucho esfuerzo tienen su negocio, porque son ellos quienes usualmente son víctimas de robo cometido por quien les surte los productos, ¿a quiénes me refiero? Al Bimbo, a las Sabritas, Marinela, a la Leche Lala, por mencionar algunos.

Déjeme decirle que este tipo de robo no es nada nuevo, siempre ha estado presente, el problema es que no todo mundo se entera que es víctima de robo y quien se entera en ocasiones prefiere no denunciar.

Pero, ¿cuál es el modus operandi? Hay les va, pues tienen muchas formas de robar, porque son muy ingeniosos, pero algunas de ellas, son hacer el conteo mal de las piezas que dejan de producto cuando el tendero esté distraído, es decir, en vez de dejarte las 10 piezas que pediste te dejan 9, o te cobran producto de más en el ticket, sacan producto escondido, empalman las charolas y en la charola de abajo va producto que se están robando. En el caso de Sabritas, los empleados cuentan las papitas tan rápido, a toda velocidad, que te terminan roban varias bolsas de papitas, incluso hay empleados que hasta usan doble mandil, para sustraer producto en el mandil de abajo el cual tiene bolsas.

Así podemos mencionar un sinfín de formas de robar de los proveedores, pero de la última que me enteré es la que andan realizando los empleados de la lechería Lala en esta ciudad, para que se pongan abusados, pues resulta que Lala tiene un empleado que acude a la tienda de abarrotes a levantar el pedido de lo que le hace falta al tendero, y posteriormente al día siguiente se presenta otro empleado a dejar el producto, pues resulta que la persona que entrega el producto modifica el ticket de venta, es decir, le borra un número a las unidades que se supone que te tienen que dejar, pero te cobra las que en realidad eran, por ejemplo, en el ticket previo te faltaban 15 leches de litro y, por tanto, el ticket traía el monto de las 15 leches, sin embargo, el empleado de Lala al ticket le borraba el número 1, y te dejaba 5 leches, pero te cobraba 15. El problema aquí es que eso no lo hacían en una sola ocasión, sino que tienen meses robando de esa forma y, por tanto, terminan obteniendo ganancias de hasta 100 mil pesos por ese robo hormiga a cada tienda que surten, imagínese a cuantas tiendas de abarrotes no les roban.

Lo peor del caso es que la misma empresa de Grupo Lala, se deslinda de sus responsabilidades, porque refieren que el robo o fraude lo cometió su empleado, sin embargo, Grupo Lala, también tiene responsabilidad, porque son sus empleados, y debe contar con protocolos de seguridad para evitar que ese tipo de robo y fraudes sucedan, porque hay una responsabilidad civil provenientes de actos ilícitos cometidos por sus empleados.

La responsabilidad civil consiste en una figura esencial de naturaleza resarcitoria para todo aquel que ha resentido un hecho ilícito y constituye una acción autónoma de la reparación del daño derivada de un delito. Por tanto, independientemente de que quien reciente el hecho ilícito pueda interponer una querella por el delito de fraude contra los empleados de Lala, también procede demandar a Grupo Lala por su responsabilidad civil, porque si bien es cierto, los responsables directos son los empleados de Grupo Lala, fue con la empresa Lala con quien se celebró un contrato comercial, por tanto, la empresa Lala tiene la obligación de indemnizar a todos sus clientes que han sido víctimas de hechos ilícitos cometidos por sus propios empleados, por la negligencia de la empresa de contar con protocolos de seguridad que pudieran evitar dichos hechos ilícitos.

Los empleados de las empresas que más denuncias tienen en la Fiscalía General del Estado por esta modalidad de robo hormiga son Bimbo, Sabritas, Marinela y Lala. Así es que si han sido víctimas denuncien y también demanden por la vía civil a la empresa.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla