¡Río Bosque: un humedal que debe protegerse!

Imaginar cómo debió haber sido hace cien o doscientos años el paisaje alrededor de lo que hoy conocemos como río Bravo/Grand river se vuelve cada vez más difícil por la militarización y urbanización a la que ha sido expuesta dicha frontera natural. Sin embargo, hagamos el esfuerzo y probablemente las gráciles garzas, alegres tortugas y frondosos árboles vengan a nuestra mente. Pues bueno, existe al lado norte del Bravo un espacio natural que se ha destinado para la conservación de toda esa naturaleza milenaria que ha habitado originalmente nuestra región. Se trata del parque Río Bosque, en el cual se recrea el ambiente de los grandes humedales que existían en nuestro valle.

Sin embargo, a día de hoy parece que cierta parte de la humanidad no da muestras de consciencia alguna al existir desde hace algunos meses la propuesta de ampliar la carretera fronteriza 375 pasando por ese humedal que hoy sirve para la conservación de fauna y flora. El proyecto viene por parte del Departamento de Transportes de Texas y se encuentra en una etapa consultiva con la población. Como se puede inferir el hecho de que una carretera esté cerca de un humedal puede traer consigo la alteración de los ciclos naturales de quienes habitan ese lugar. No es para menos tomando en cuenta que gran cantidad de aves migratorias, castores, mapaches y tortugas tienen su hábitat natural.

En conversación con Ray Aguilar, activista ambiental fronterizo, me pude enterar de este espacio que es gestionado por la empresa El Paso Water en colaboración científica con la Universidad de Texas en El Paso. Convirtiéndose poco a poco en un espacio para la recreación de familias que aprovechan sus fines de semana recorriendo los senderos de ese parque que se encuentra abierto para su visita. Al parecer las consultas no han dado una visión positiva sobre la ampliación carretera por lo que desde el primer momento comenzó la oposición a un proyecto que pretende dañar un centro de conservación natural.

Uno de los grupos organizados es “Friends of the Rio Bosque Wetlands Park”, a quienes se les puede encontrar en Instagram con ese nombre. Dicha agrupación es una de las que ha venido haciendo difusión sobre el daño irreversible si se amplía la carretera, además de hacer un trabajo de divulgación científica en relación a la conservación natural. En sus redes sociales se puede encontrar información relacionado a esto, además de una petición de change.org que puede ser firmada para apoyar al humedal.

Según información dada por Ray Aguilar han existido intentos de crear un proyecto espejo al sur del Bravo, es decir del lado juarense. Uno de esos fue impulsado por el Consulado de Estados Unidos de América en México el cual promovió proyectos de conservación, no obstante, alguno de los impedimentos tuvo que ver con la compra de las propiedades para realizarlo, pues actualmente se tienen proyecciones inmobiliarias para esa área. Otro punto importante es la búsqueda del mantenimiento económico del proyecto. Esto ha desincentivado la idea de un humedal que sea binacional.

Las alarmas encendidas por grupos conservacionistas vuelven a poner en la discusión la importancia de nuestra relación con el entorno natural, la urbanización desmedida y los procesos capitalistas que no ven más allá de sus capitales. Creo que a pesar de ser un tema que concierne a nuestra ciudad vecina no tiene por qué ser ajeno, habiendo siempre necesidad de unir esfuerzos cuando se trata de defender un lugar como Río Bosque. Así que si usted tiene la oportunidad de visitar ese humedal no dude en darse un respiro de las ciudades.

No hay reparo en aventar concreto y varilla donde la vida brota con forma de sapos o sauces. Porque tal vez para algunos no signifique nada un solo humedal, pero el problema será cuando no recordemos siquiera que hubo algo antes en nuestro lugar. ¡Río Bosque vive!