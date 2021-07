-‘Ridículo el patrón, siempre quiso ser policía…’

-Descalificado del torneo de golf más fifí

-Van más de tres por los escombros del PRI

-Le ponen refuerzos a la comisión de transición

No conforme con disfrazarse de policía, parece tener el juarense Javier Palacios Reyes todo el tiempo del mundo para perder en las redes y reducir a la nada el poco prestigio que pudiera tener como uno de los tantos jefes de la Comisión Estatal de Seguridad.

Tenemos en versión digital de La Columna el disfraz del funcionario, conocido más por el ser gente del secretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo Noriega, no tanto por su cargo de comisario jefe de la División de Policía Bancaria, Comercial e Industrial de la Secretaría de Seguridad.

El ridículo es doble porque finge ser algo que no es, pero además se enorgullece de algo que no puede tomarse como motivo de orgullo.

En primer lugar, Palacios Reyes se pone uniforme de policía estatal. Presume placa, estrella, pines y hasta gorra oficial, cuando no es oficial de carrera; pero si los malandros usan uniformes falsos, qué más da que lo haga uno de los tantos mandos de la ociosa burocracia de la seguridad estatal.

Esa costumbre de sentirse y parecer agente la tenía Palacios Reyes desde su paso por la Policía Vial, esa corporación con escasa jurisdicción fuera del municipio de Chihuahua, la cual le fue encomendada por el primer comisionado de Seguridad del Estado, Óscar Alberto Aparicio.

Sobra decir que ni Palacios ni Aparicio rindieron resultado favorable alguno en una de las tareas más abandonadas del quinquenio corralista, la de seguridad.

Cuestionados algunos agentes y mandos policiacos –esos sí de carrera en la corporación estatal- responden que el funcionario, desde que lo conocen, siempre tuvo debilidad por los uniformes.

“Es ridículo el patrón, siempre quiso ser policía”, aseguran. “Por eso se pone uniforme para eventos y se toma selfis (sic)”. Como si con eso mejorara en algo el deplorable estado en que se encuentra la entidad.

En segundo lugar el funcionario hace el ridículo con un marco especial para redes sociales que se promueve desde la oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

“Administración 2016-2021. Orgullo chihuahuense”, dice el marco para fotos en mención, hecho de los mismos colores del logo oficial que alguna vez tuvo como eslogan eso del “nuevo amanecer”, más falso que uno de los boletines gobiernistas con las cifras del Covid.

***

Por cierto, sin más ideas de cómo gastar el tiempo, y esforzándose por levantar al muerto, los asesores de Comunicación Social de Javier Corral le han apostado a ese nuevo “marco de perfil” de redes sociales para tratar de posicionar a la administración.

Fracasaron con “Con Corral tu barrio te respalda”, están haciendo el fiasco con “El maratón de obra” y fracasarán con el nuevo intento al que han bautizado como “Orgullo chihuahuense”.

La razón es clara, Corral pasa a la historia no como en un principio dijo que quería ser recordado, sino como un gobernante gris y desinteresado.

***

En el torneo de golf más fifí de Juárez, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y del Consejo Coordinador Empresarial, Rogelio González Alcocer, terminó descalificado el pasado fin de semana.

Tenemos en versión digital de La Columna la tabla de posiciones del campeonato organizado por el Club Campestre. Aparece ahí el nombre del empresario seguido de la letra D que les ponen a los descalificados. Dicen que el año pasado se quedó a un pelito de que lo sacaran, pero este año no se la perdonaron.

Es muy extraña la descalificación en el torneo. Más por tratarse de un jugador que, para los aficionados juarenses de tan elitista deporte, tiene nivel hasta para jugar en el Open Británico o en el PGA Championship.

Los organizadores no se midieron con la sanción, pues con eso quedó suspendido para jugar cualquier torneo en 2021 y tampoco podrá hacerlo en la misma copa del año que viene.

***

Se está poniendo caliente la sucesión en el otrora poderoso PRI. Cómo no, si su militancia se resiste a ser un partido patito más, aunque las dirigencias y candidatos no hayan hecho el buen papel que los optimistas tricolores esperaban para no seguir cayendo en las preferencias.

Como quiera que sea la pelea ya comenzó por el cargo de Alejandro Domínguez, quien asumiera como dirigente provisional luego de que la candidata a gobernadora, Graciela Ortiz, pusiera como requisito para abanderar la causa que Omar Bazán diera un paso al costado.

Huelga decir que Ortiz González, en un momento vista como la sucesora natural, está descartada para dirigir al partidazo, en parte por la decisión que tomó de apoyar a la panista Maru Campos en la batalla por la gubernatura y en parte porque no le interesa mucho regresar a una posición que ya tuvo en el pasado.

Así, en las cúpulas circulan los nombres del propio Domínguez, que quiere mantenerse como dirigente quitándose de encima lo de provisional; mientras que por Juárez la que salta es Adriana Fuentes, excandidata a la alcaldía y exdiputada con todas las tablas para tomar las riendas.

Pero también las bases cuentan y a nivel de tierra destaca el destape del alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, cuya fortaleza reside en ser amigo del Alito, el líder nacional. También aparece la bazanista de hueso colorado, Kenya Durán, quien tiene muchas millas recorridas en el partido y es líder del Movimiento Territorial.

Obviamente que en la fuerte confrontación de Domínguez contra Bazán -a quien acusa de manejos poco claros al frente del tricolor- dar apoyo a Durán sería abrirle la puerta al aún legislador.

Pero hablando de manejos poco claros, Domínguez carga con más muertos. La primera vez como dirigente tuvo de tesorero a su compadre Pedro Mauli Romero, quien estuvo preso acusado de desvío de dinero del erario a campañas del PRI.

Así que no es fácil de armar el cuadro de una dirigencia priista que sea efectiva para no convertir al tricolor en uno de tantos minipartidos. Si no hay buenas decisiones a la siguiente elección no habrá ni escombros qué recoger.

***

Desde su posición de secretario municipal de la capital, César Jáuregui ya proyectaba no sólo el triunfo de Maru Campos, sino la ruta a seguir para transitar de la acabada gestión de Javier Corral a la nueva administración de la hoy gobernadora electa.

Estaba decidido desde antes, pues, que el panista juarense que ha sido el número dos en Delicias y Chihuahua se integrara de lleno al equipo de transición, aunque nunca estuvo en la campaña… bueno, oficialmente nunca estuvo, pero todo el mundo sabe que siempre estuvo.

Esperaba Jáuregui Moreno nomás que Maru palomeara algunos nombres del comité que ahora recorre las oficinas estatales, contra el patrimonialismo enfermizo de los funcionarios que por decirse leales a su jefe hacen malabares para retrasar la entrega-recepción.

Fue así que se sumó a partir de esta semana el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (hoy Tribunal Superior), José Miguel Salcido Romero.

El exmagistrado local también fue secretario de Educación, Cultura y Deporte en la pasada administración. En una especie de trampa debió dejar su asiento en el Poder Judicial para asumir como funcionario del Ejecutivo y cuando quiso regresar al Tribunal le cerraron las puertas. Asumió en su lugar el parralense Gabriel Sepúlveda.

Así como este caso de rescate vendrán varios en el equipo de transición, sobre todo en las áreas jurídicas y de seguridad, donde harán falta muchas manos y cabezas para recibir lo que se espera sea un verdadero desorden en varias dependencias.